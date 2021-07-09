Bizim ülkede araçlar şoförle birlikte çalınıyor

29 ülkede 1 milyonun üzerinde cihazla hizmet veren Arvento ekibi pandemi öncesi Ruanda’dan alıcılarla görüşürken, “takip sistemi”nin neler yaptığıyla ilgili örnekler sıralamaya başladı:

· TIR’lara konulan cihazlarımız takibi sağlıyor. TIR, belirlenmiş güzergahından çıktığı anda o aracın sahibi olan şirketin merkezine bilgi gidiyor. “Araç güzergahtan çıktı” uyarısı yapılıyor.

Ruandalı müşteri ilk örneği dinledikten sonra şöyle yakındı:

- Bizim ülkemizde araçlar şoförle birlikte çalınıyor.

Arvento ekibi, bunun üzerine sürücü veya başka görevlilerin de GPS ile izlenebildiğini itfaiye örneğiyle anlattı:

- İtfaiye erlerinde, görevlilerinde GPS’ler örneğin orman yangınlarında çok işe yarıyor, hayat kurtarıyor. İtfaiye görevlileri rüzgarın ters esmesiyle yangının ortasında kalabiliyor. GPS’le yerleri tespit ediliyor, helikopter bulundukları yerden onları çıkarabiliyor.

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal ve Pazarlama-Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Yılmaz’la geçenlerde buluşup sohbet ettik.

Özer Hıncal, Arvento’nun kuruluşundan buyana 15 yılda 1 milyonu aşkın “takip cihazı” sattıklarını belirtti:

- Cihazların 700 bini şu anda aktif. TIR’lardan ambülanslara, bankaların para taşıyan araçlarından okul servislerine, teknelere kadar her tür araçta cihazlarımız takip yapılması için kullanılıyor.

Arvento’nun 15 yıl önce bir start-up olarak doğduğunu, Endeavour girişimcisi olduğunu anımsattı:

- Merkezimiz, Ar-Ge ve yazılımların yapıldığı yerimiz ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nde. İzmir’de de cihazlarımızın üretildiği bir fabrikamız var.

Ürettikleri ve yazılımını gerçekleştirdikleri takip cihazlarının ne işe yaradığına örnekler verdi:

· Algida, dondurma operasyonunu bizimle takip ediyor. Dondurmanın taşındığı frigorifik araçlarda sıcaklık denetimini bizim cihazlar yapıyor, ilgili merkezi birime bilgi veriyor. Marketlerdeki dondurma dolaplarını da aynı şekilde izliyoruz.

· Ambülanslarda da bizim cihazlarımız kullanılıyor. İhtiyaç olan adrese en yakın ambülansın yönlendirilmesinde takip sistemi işi çok rahatlatıyor.

· Akaryakıt istasyonlarına taşıma yapan araçlar takip cihazıyla izleniyor. Akaryakıt hırsızlığı anında farkedilip önlem alınıyor.

· Ormanlardaki ağaç türlerinin saptanması ve izlenmesinde yine takip cihazları çok önemli rol oynuyor. Değerli ağaçlar belirleniyor. Yangında önce o ağaçların korunmasına dönük önlem için yönlendirme yapılabiliyor.

· Pandemide işleri durdu ama okul servis araçlarında kullanılan takip sistemi velilere aracın bulunduğu yeri, ne zaman kendilerine ulaşacağı bilgisini veriyor. Ayrıca, hız limiti takibi de yapılıyor.

Bu noktada Arvento’daki hız limiti cezasını paylaştı:

- Bizim şirkette 130 kilometrelik hız limiti var. Arkadaşlarımız kendi araçlarında bile hız limitini aştıkları an ya LÖSEV’e bağış yapıyorlar, ya da şirketteki arkadaşlarına 4 kilo baklava alıyorlar.

Trafik yoğunluk bilgisi de verdiklerini kaydetti:

- İstanbul’da 200-300 bin dolayında cihazımız var. Dolayısıyla anlık trafik bilgisi alabiliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Trafik Bilgi Sistemi bizim verileri kullanıyor.

Kısacası Arvento’nun 15 yıl önce “araç takip sistemi” niyetiyle geliştirdiği cihaz ve yazılım, artık hayatın her alanında önemli veri-bilgi paylaşımlarını sağlıyor.

Nemir Kırdar’ın Investcorp’u yüzde 70 ortak

ARVENTO Genel Müdürü Özer Hıncal, şirketin yüzde 70’ini 6 yıl önce sattıklarını belirtti:

- Nemir Kırdar’ın kurduğu Investcorp, şirketimizin yüzde 70’inin sahibi ama günlük operasyonlara pek girmiyorlar.

Arvento’da 148 kişinin çalıştığını bildirdi:

- 40 kişilik bir yazılım ekibimiz var.

Cihazları satıp, sonrasında aylık hizmet bedeliyle müşterilere hizmeti sürdürdüklerini kaydetti:

- Türkiye’de 48 bayimiz, 116 da servisimiz hizmet veriyor. 15 yıl önce sattığımız cihazlar hâlâ kullanımda. O cihazlara servis hizmeti gerekiyor.

Dünyada ilk 5’e girdik

ARVENTO Genel Müdürü Özer Hıncal, pandemiyle geçen 2020 yılını yüzde 25 büyümeyle kapattıklarını belirtti:

- Araç takip sisteminde dünyada ilk 10’da idik. Şimdi artık ilk 5’te yer alıyoruz.

Almanya, Suudi Arabistan ve Endonezya’da ofislerinin bulunduğunu kaydetti:

- Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada 100 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz.

2021’e iyi başladıklarını vurguladı:

- Yatırımlarımıza devam ederek Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç edeceğiz.

12 milyon ticari araç var ama cihaz sayısı 1.5 milyon

ARVENTO Genel Müdürü Özer Hıncal, Türkiye’de 25 milyon aracın yollarda olduğuna işaret etti:

- Bunların 11-12 milyonu ticari araçlardan oluşuyor. Yani, araç takip sistemleri bulundurmaları gerekiyor. Oysa ülkemizde toplam kullanılan araç takip cihazı 1.5 milyon dolayında bulunuyor.

e-ticaretin büyümesinin takip sistemlerine de yaradığını kaydetti:

- Örneğin Getir’in motosikletleri için özel bir cihaz geliştirdik. Sonbaharda devreye girecek.

Aşı ve ilaç taşımaları üzerinde durdu:

- Gıda, aşı ve ilaç gibi özel saklama koşulu gerektiren ve soğuk zincire tabi tıbbi malzemelere olan talebin artması, lojistik sektörünün de büyümesini sağladı. Bu durum araç takip sektörünü de doğrudan olumlu yönde etkiledi.

Start-up’lara yatırım yapıyor

ARVENTO Genel Müdürü Özer Hıncal, şirketin yola bir start-up olarak çıktığını belirtip, ekledi:

- ODTÜ start-up yatırım fonu Growth Circuit yönetim kurulu üyesiyim. Şahsi olarak start-up’lara yatırım yapıyorum.

Şirket olarak da start-up’larla ilgilendiklerini kaydetti:

- Bizimle sinerji sağlayacak start-up’lara ve şirketlere yatırım yapmak istiyoruz.