‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni Türkiye’ye yayalım

KOCAELİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı başlarında kenti ziyaret eden AB Delegasyonu Başkanı Nikolas Meyer-Landrut’u İzmit Akmeşe’deki “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”ne götürdü:

- Bu merkezin arsasını Avusturyalı Beatrice Brunninger, Türk Anneler Derneği ve Uluslararası Liones Kulübü üzerinden bağışladı. Madam Beatrice, buraya engellilerle ilgili bir tesis yapılmasını istedi.

Merkezin kuruluşunu 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin tetiklediğini bildirdi:

- 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrası engelli vatandaşlarımızın sayısı arttı. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve Uluslararası Lions Kulüpleri birlikte “Bizimköy Engeliler Üretim Merkezi Vakfı”nı kurduk.

Merkezin kuruluşunda Avrupa Birliği (AB) fonlarının katkısı olduğunu belirtti:

- 2004 yılında kurulan merkez için AB’den 2.5 milyon Euro fon kullandık. Kocaeli Sanayi Odası olarak da üyelerimizin katkılarıyla daha sonraki dönemde 1.5 milyon dolarlık katkıda bulunduk.

Merkezde 135 engellinin çalıştığını vurguladı:

- Burası Metraco adlı hazır giyim firmasının üretim merkezi oldu. Yüzde 100 ihracata çalışıyor. Engellilerin dışında 300 kişi daha çalışıyor. Ayrıca burada engelli vatandaşlarımız mantar üretimi de yapıyor. Burası, engellilerin istihdamı için çok önemli bir model oldu.

Zeytinoğlu, bu noktada Landrut’a beklentisini aktardı:

- AB fonlarından yeni destekler alabilirsek bu modeli ülkemizin başka kentlerine de kurabiliriz. Bence illerimizin büyük bölümünde böyle bir merkez olmalı. Bu konuda bize destek verirseniz memnun oluruz.

Zeytinoğlu’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetiminde olduğunu bilen Landrut, şu yanıtı verdi:

- Bu konuda TOBB’dan da destek alabilirsiniz.

Zeytinoğlu, Eylül ayı sonlarında Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Kocaeli’nde toplanan TOBB Yönetim Kurulu’na da “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”ni anlattı:

- Binaları yaptıktan sonra işletmesinde sorun yaşadık. Derken Aynur Bektaş’ın burada üretim yapması gündeme geldi. Sistem yavaş yavaş oturmaya başladı. Aynur Hanım’ın işleri bozulunca yerine Metraco adlı hazır giyim firması geldi.

“Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nin bugünkü başarılı noktaya ulaşmasında Kocaeli Sanayi Odası’nın payı olduğunu kaydetti:

- Hayalim bu modelin Türkiye’de başka illerimize de yaygınlaşması. AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’a böyle bir merkezin diğer illerimizde de kurulması için fon alınabilmesi konusunda destek vermesini rica ettim.

Tamer Saka’nın başkanlığını yürüttüğü Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi Bankası işbirliği ile Kocaeli’de düzenlediği “Anadolu Buluşmaları” için kente gittiğimde Ayhan Zeytinoğlu, önerdi:

- “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”ni mutlaka görmelisiniz.

Birlikte merkezi gezerken iç geçirdi:

- Bu modeli başka kentlerimize taşıyamamış olmak benim açımdan başarısızlık. Bu merkezle 2015 yılındaki Dünya Odalar Federasyonu toplantısında ödül almıştık.

AB Delegasyonu Başkanı Landrut’un sözlerini anımsadı:

- Belki TOBB bu konuda geniş çerçeveli bir proje hazırlayıp Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı üzerinden AB’ye sunabilir. İlk aşamada projeye 15 ilimiz konulur. Fon sağlanırsa yola çıkılır.

TOBB sahiplenirse “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” modelinin diğer illerimize yayılmasının yolu daha kolay ve güçlü şekilde açılabilir değil mi?

Emanet engelli işçi modeli var

KOCAELİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”ni gezerken “emanet engelli işçi” konusunu açtı:

- Çalışma mevzuatımıza göre istihdamda belli boyutlardaki şirketlerin engelli eleman çalıştırma zorunluluğu var. Kocaeli’ndeki bazı firmalar, söz konusu engelli istihdamını bu merkezle çözüyor.

Sistemin nasıl yürüdüğünü de anlattı:

- Bazı şirketler, “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”ndeki engelli çalışanlardan birkaçının maaşını üstleniyor. Böylece, engelli çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmiş oluyor. Bunu daha çok iş alanları engelli çalıştırmaya müsait olmayan firmalar yapıyor.

Avcılar’daki üretimi ‘Bizimköy Engelliler Merkezi’ne kaydırdık

KOCAELİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” Müdürü Hüsnü Bayraktar’la tesisi gezerken Metraco’nun yöneticisi Begüm Okçu da bize eşlik etti.

Metraco’nun sahibi Cem Okçu’nun kızı olan Begüm Okçu, üretim merkezlerinin daha önce İstanbul Avcılar’da olduğunu belirtti:

- “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde sistemi oturttuktan sonra Avcılar’daki üretimi sonlandırdık. Buradaki üretim temposundan çok memnunuz. Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyoruz. Yani, buradaki üretimin tümü ihracata gidiyor.

Para alkol gibi sarhoş eder ama kutsal yanı da var

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle Eş Başkanı olduğu The American Turkish Society’nin (ATS) bu yılki buluşması için New York’tayız.

ABD’de fon yönetimindeki başarısıyla “Para Piyasasının Sihirbazları” kitabına konu olan Ahmet Okumuş’un The Plaza Otel’in rezidans bölümündeki evinde gerçekleşen ilk akşamki buluşmaya Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yılmaz’la birlikte gittik.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Ahmet Okumuş’un evinde Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Enka’nın ortağı Ali Gülçelik, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kamışlı, EDPA Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Benadrete, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih’le sohbet ettik.

İzzet Garih’e 2017’nin Mart ayı başlarında New York’ta yaptığımız sohbeti anımsattım:

- Babanız rahmetli Üzeyir Garih’le yaptığınız 38-40 dolayında pazar sohbetinin notlarını, ses kaydını almıştınız. O notları kitap yapmayı düşündüğünüz söylemiştiniz. Kitap hazırlığı nasıl gidiyor?

Şu yanıtı verdi:

- Bölümler halinde yazıyorum. Her bölüm 3 ayımı alıyor. Şu ana kadar kitabı yarılamış durumdayım. 18 ay sonra tamamlanır gibi görünüyor. Ben yazıyorum, sonra bir editörün elden geçirmesi gerekecek.

İzzet Garih, Mart 2017’de New York’taki sohbetimizde Üzeyir Garih’ten aldığı notlardan bir bölümünü aktarmıştı. Dikkatimi çeken önemli sözlerinden birini Hürriyet’teki yazımın başlığına taşımıştım:

Para alkol gibi sarhoş eder ama kutsal yanı da var…

Üzeyir Garih, paranın sarhoş etme etkisini şöyle açmıştı:

Para alkol gibidir. Kazandıkça insanı şımartabilir, sarhoş edebilir.

Kutsal yanını da şöyle tanımlamıştı: