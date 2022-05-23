Günümüzde bilgisayarların, teknolojinin ve bilişimin gelişimi, hızlanması, erişim kolaylığı ve yaygınlaşması, sahtekârlık ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi bir çok konuda problem oluştursa da, “Blockchain” olarak tanımlanan bir sistem sayesinde, bireylerin veya tüzel kişilerin her türlü varlıkları, işlemleri, hatta fikirleri garanti altına alınır.

Blockchain, dev bir defter olarak tanımlanabilir. Blockchain’de, internet üzerinde yapılan her işlem, kim tarafından, hangi tarihte, ne şekilde yapıldığı, bir “Veri Bloku”na kaydedilir.

Bir işlemle ilgili detaylı bilgiler kaydedildikçe, bilgiler birbirine eklenir ve güvenlik artar, çünkü girilen her bilgi, bir önceki bilgiye zincir gibi eklenir ve kilitlenir. Bilgiler birbirine eklendikçe, araya başka bilgiler girmek ve bilgileri değiştirmek mümkün değildir. Hangi bilginin ne zaman (Hangi saat ve dakikada), nerede ve kimin tarafından girildiği kayıt altına alınır. Blockchain’de hiçbir işlem geri alınamaz ve başka bir kişinin değişiklik yapmasına izin verilmez, hatta kötü niyetli üçüncü şahısların müdahale ettikleri de hemen belli olur.

Bu nedenle, Blockchain, çok yakın bir gelecekte her türlü somut veya soyut işlemler için dev bir kayıt defteri olacağından, gerek kamu, gerekse özel sektör, hatta tüzel kişiler veya bireyler tarafından kullanımı artacaktır.

Maddi değeri olan her şeyin Blokchain’de kaydı olacaktır ve kolaylıkla izlenecektir. Örneğin, devlet daireleri Blokchain’e taşınacak, ev, arsa, arazi, dükkan, araba satışları, kontratlar, sözleşmeler, ihaleler buradan yapılacaktır. Ayrıca fikri mülkiyet hakları, telifler, patent ve tesciller yine Blockchain’de yapılacaktır. Tüm bu işlemler internet üzerinden yapılacağı için, zaman kaybı, kâğıt ve belge israfı azalacaktır. Bu durum hem maliyetleri düşürecek hem de riski azaltacaktır. Belki de uzun vadede, bazı devlet dairelerinin hatta noterlik işlemlerinin ortadan kalkmasına neden olacaktır.

Blockchain’de tüm işlemler, bilgi üzerinden ilerlemektedir. Blockchain’e sadece izni olan üyeler bilgi girebilir ve paylaşabilirler. Bu durumda sadece resmi işlemler değil, özel sektördeki, siparişler, sevkiyatlar, lojistik detayları, cari hesaplar, krediler, ödemeler gibi bilgiler de hızlıca girilebilir. Tüm işlemler bir defa girilebildiği ve tekrar edilemediği için, hem güvenlik artacaktır hem de her türlü verimliliği ölçmek mümkün olacaktır. Bir hatalı işlem yapıldığında ise, yeniden doğru bilgi girilir ve her iki işlemi de görmek mümkündür.

Blockchain’de işlem yapanlar, işlemleri kimin görebileceğine de karar verdiklerinden, işlemleri sadece izni olan kişi ve kuruluşlar takip edebilmektedir. Hiç bir işlem silinemediği için, alışılagelmiş kayıt tutan ofislerden ve bürolardan çok daha fazla güvenlidir.

Blockchain’de her türlü bilgi ve işlem birbirini tamamladığı ve sağlamladığı için de, zaman kaybına neden olan kayıt mutabakatlarına gerek kalmamaktadır. Bu durum Blockchain’in geleneksel işlemlerden çok daha verimli olmasını sağlamaktadır.

Dijital dönüşümün önemli bir sonucu olan Blockchain, ileride yeni mesleklerin ve iş kollarının da gelişmesini sağlayacaktır.