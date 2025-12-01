Blok zinciri kamuya ne getirir?

Dijitalleşme günümüzde artık bir lüks değil, zorunluluk. Üstelik sadece özel sektörün adapte olması gereken bir teknoloji değil; kamu için de hem dünyaya entegrasyon hem de daha hızlı, şeffaf ve güvenli hizmet sunabilmek için kritik bir ihtiyaç. Dijital dönüşüm deyince de akla 21. yüzyılın en büyük inovasyonu olarak kabul edebileceğimiz “blok zinciri” teknolojileri geliyor. Blok zinciri, yalnızca teknik bir altyapı değil, kamu güvenini pekiştiren, süreçlerde hesap verilebilirliği artıran ve veri bütünlüğünü garanti altına alan yeni bir yönetim sunarak kamu tarafında dikkat çekiyor. Blok zinciri vergi süreçlerinden tapu kayıtlarına, nüfus işlemlerinden devletlerin dijital para altyapılarına kadar pek çok alanda kamuda kullanımı artan bir teknoloji. Özellikle itibari paraların dijital versiyonlarına yönelik çalışmaların hızlandığı bu dönemde ülkeler neler yapıyor birlikte bakalım.

Dünya genelinde CBDC yarışı hızlandı

Kamuda blok zinciri uygulamalarının en görünür örneklerinden biri, şüphesiz merkez bankası dijital para (CBDC) projeleri. Bugün pek çok ülke, finansal altyapısını dijital para birimleri üzerinden yeniden tanımlıyor. Singapur Para Otoritesi’nin tokenize devlet tahvillerini CBDC ile takas edecek pilot projeye yönelmesi, dijital finans ekosisteminin kurumsal ölçekte entegrasyona hazır hale geldiğini gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin dijital dirhemle gerçekleştirdiği ilk resmi işlem, ülkenin bu alanda politik bir duruş sergilediğinin işareti. Hong Kong Para Otoritesi’nin tokenize mevduat altyapısı ile ilgili çalışmaları ve bunun gelecekte CBDC ile entegre edilebileceğine dair açıklamaları, bölgenin Asya’daki rekabet gücünü arttırma hedefini yansıtıyor

Afrika kıtasında Uganda’nın CBDC testlerini başlatması ve Kenya’nın kripto varlık düzenlemelerini yasalaştırmaya hazırlanması ise gelişmekte olan ülkelerin de bu yarışta yer aldığını gösteriyor. Ayrıca Çin’in yıllardır süren dijital yuan projesinin kapsamı, ölçeği ve teknik derinliğiyle küresel bir referans olmayı sürdürüyor.

Dijital Türk Lirası: İkinci fazda stratejik derinlik

Türkiye’nin Dijital Türk Lirası Projesi de bu küresel resmin önemli bir parçası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son raporda, ikinci faz çalışmalarının odağında mahremiyeti koruyan, esnek ve birlikte çalışabilir bir mimari oluşturma hedefi yer alıyor.

Birinci fazda oluşturulan prototiplerin olgunlaştırılması, finansal aracı kurumların sisteme hazırlanması ve farklı kullanım senaryolarının test edilmesi, dijital liranın yalnızca bir ödeme aracından ibaret olmadığını, Türkiye’nin geleceğin finansal altyapısını tasarlayan bir platform anlayışıyla ilerlediğini gösteriyor.

İkinci fazın dikkat çeken başlıkları arasında programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı işlem kabiliyeti öne çıkıyor. Programlanabilir ödemeler, kamu kaynaklarının kullanımını daha etkin izlemeye olanak tanırken, çevrimdışı ödeme yeteneği afet ve kriz anlarında ulusal finansal dayanıklılık açısından stratejik bir rol üstleniyor.

TCMB’nin sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı çalışmaları ise dijital liranın yalnızca ulusal bir proje değil, Türkiye'nin küresel finansal entegrasyon vizyonunun da bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Kamuda blok zincirinin devletler için stratejik anlamı

Kamu blok zinciri, yalnızca teknolojik bir inovasyon değil, devletlerin dijital çağda rekabet gücünü belirleyecek stratejik bir yatırım. Dijital para projeleri bu dönüşümün görünen yüzü olsa da asıl etki, kamu kayıtlarının doğrulanabilir hale gelmesi, tedarik zinciri süreçlerinin izlenebilirliğinin artması, sosyal yardımların suistimale kapalı şekilde yönetilmesi ve kamu ihalelerinin tam şeffaflıkla yürütülmesi gibi alanlarda ortaya çıkıyor.

Dijital devlet yapısının omurgası şekilleniyor

Devletlerin blok zinciri teknolojisine yönelimi artık yalnızca bir tercih değil, kamu yönetimi için bir gereklilik. Gelecekte CBDC projeleri ve kamu blok zinciri girişimleri, dijital devlet mimarisinin omurgasını oluşturacak. Yarının rekabeti, altyapılarını şeffaflık, güvenlik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine inşa eden ülkeler arasında yaşanacak.

Türkiye'nin Dijital Türk Lirası Projesi ile attığı adımlar, ülkemizin bu yeni mimaride güçlü bir oyuncu olma iradesini net biçimde ortaya koyuyor. Ülkemizin blok zinciri teknolojisindeki bir sonraki adımı, vergi süreçleri, gümrük işlemleri veya tapu kayıtları gibi kritik alanlarda olabilir.