BM, Afgan göçü için tarafları masaya çağırmalı…

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle hızlanan Afgan göçü Türkiye için büyük sorun oluşturuyor. Ankara’nın BM‘yi vakit yitirmeden göreve çağırması gerekiyor... Böylece geçmişte Suriyeli akınında yaşanan oldu bittiler zamanında önlenebilir.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu yılın Mart ayında bir toplantı düzenlemişti. Kurumun genel müdürü ülkemizde 5.5 milyon insanın sığınmacı olduğunu ama sadece 28 bin kişinin mülteci statüsünde kaldığını açıklamıştı. Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonra Afganistan’dan göçmen konusu yeniden gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ‘’Türkiye’nin tek bir mülteci alacak durumda olmadığını’’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘’Afganistan’dan düzensiz göç konusu gerginliğe, yoğun gelişmelere yol açabilir’’ diyerek konuya bambaşka bir boyut kazandırdı. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye’de 300 bin Afgan sığınmacı olduğunu resmen açıklaması, konunun Türkiye açısından ‘’geçiştirilmeyecek‘’ bir boyut kazandığını gösteriyor. Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli ülkelerle görüşmeler yaptığını da belirtiyor. Ancak anılan ülkeler arasında sığınmacıların geçiş yaptığı Pakistan ve İran‘ın yer almaması konunun kayda değer başka bir boyutu. Afgan sığınmacılar konusu, Türkiye’de iktidar ile ana muhalefetin ‘’zımnen‘’ buluştuğu bir konu…

AK Parti yönetim yetkilileri çok açık bir biçimde Türkiye’nin bir göç konaklama yeri olmadığını vurguluyor. CHP ise konunun ABD tarafından yönlendirilen bir ‘’göç akını" olduğunu kaydediyor, böyle bir göçün kabul edilebilir olmadığını savunuyor. Siyasi partilerimizin bu çıkışlarını kayda değer buluyorum. Çünkü hem yeni bir göç dalgasına karşı çıkılıyor, hem de bu noktadan sonra siyasi bir çözümün üretilmesini mümkün kılıyor.

Bunun ötesinde konunun bir de uluslararası boyutu var. Bu boyutun kilit kuruluşu ise BM- Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR). Yıllık 6,5 milyar $ bütçeli olan bu kuruluş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres‘in çağrısıyla böylesi bir uluslararası toplantıyı düzenlemesi mümkün. Bu toplantı BM‘nin yanında gelişmiş dünyanın maddi katkı konusuna da açıklık getirebilir. Böylece geçmişte Suriye göç akınında yaşanan oldu bittiler zamanında önlenebilir. Türkiye’nin sınırdaşı Suriye’den gelen sığınmacılar konusu dramatik boyutlar kazanırken, bir Afgan göçünü göğüsleyebilmesi mümkün gözükmüyor. Ankara’nın BM'yi vakit yitirmeden göreve çağırması gerekiyor...

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