Bodrum, turizm ve tarımı entegre ederek 1 milyar dolar hedefliyor

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından ilçede başlatılan turizmi çeşitlendirme hamlesiyle, başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek 1 milyon yabancı turist ve 1 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bodrumun sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, “Turizm ve tarımı entegre ederek çeşitlendirip kenti birçok alanda marka yapacağız. 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı da 2,5 milyona çıkaracağız. Resmi nüfusumuzun 14 katı yabancı turist ağırlayacağız” dedi.

İlçeye pandemi sonrası ilginin daha da arttığını ifade eden Aras, yazlıkçıların dönmediğini kaydederek 400 binden fazla kişinin şu anda kentte yaşadığını açıkladı. Aras, Bodrum tarımının ve çiftçisinin kalkınması ve katma değerli üretim için de çalıştıklarını söyledi. Tarımın, Bodrum ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Aras, turizm ile tarımı entegre ederek bu alanda çeşitlilik için yola çıktıklarını söyledi. İlk olarak Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduklarını açıklayan Aras, “Bunun ardından düzenlediğimiz Tarım Çalıştayı ile 5 yıllık tarımsal kalkınma planını hazırladık” diye konuştu.

“Bodrum’da üretip Bodrum’da satma” misyonuyla ilçe tarımı ve çiftçisi için harekete geçtiklerini anlatan Aras, Bodrum’un tarım ve turizm envanterini çıkardıklarını, katma değeri yüksek ürünleri belirlediklerini ifade etti. İlçedeki endemik bitkilerin tespiti ve üretiminin artırılması için çalıştıklarını söyleyen Aras, üretici destekleme ve hibe programı başlattıklarını atıl kalan arazileri üretime açtıklarını belirtti. Bodrum’un ilk üretici destekli tarım kooperatifi TARKO’yu kurduklarını, üreticinin kendi pazarını oluşturması için çalışma başlattıklarını, üretici pazarları kurduklarını söyledi.

“Tarımı ilçe ekonomisine kazandırmak istiyoruz”

BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan da Bodrum’un marka değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, vakfın tüm paydaşları bir araya getirerek tarım ve doğa turizminde önemli işlere imza attığını söyledi. Antik çağdan bugüne kadar Bodrum’da tarımın çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Ceylan, şunları söyledi: “Bu değeri yıllar sonra Bodrum ekonomisine tekrar kazandırmak ve ilçe turizmine tarımla katkı sağlamak istiyoruz. Bodrum yarımadasının sınırlı tarım alanları agro turizm (tarım turizmi) ve gastronomi için çok elverişli. Tanıtım, üretim ve katma değer anlamında önemli hedeflerimiz var" dedi.