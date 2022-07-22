Bodrum’da Michelin yıldızlı şef yağmuru

Lezzet peşinde yolculuklarım beni, Moskova’daki Selfie isimli restoranıyla bir Michelin yıldızı sahibi olan Rus Şef Anatoly Kazakov’la görüşmek, menüsünü deneyimlemek için bir kez daha Bodrum’a taşıdı. “Muhteşem Mutfak Deneyimi” başlığı altında Be Premium Bodrum’da Sözen Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 10 Eylül’e kadar sürecek. Bir pop-up proje bu.

Gastronomi ile ilgilenenler takip ediyordur, dünyanın çeşitli yerlerinde pop-up projeler yapılıyor. Ülkemizde de pop-up etkinlikler var, ama bir şefin 15 gün boyunca ekibiyle konuk olarak her akşam yemeklerini sunduğu bir etkinlik, neredeyse onun ülkemizde bir restoran açması gibi çok özel bir durum… Hele Michelin’li beş şef peş peşe gelince…

İlk Michelin’li şef etkinliği iki yıldız sahibi olan Paco Roncero’nun katılımıyla 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Ben, aynı tarihlerdeki bir başka programım nedeniyle maalesef bulunamadım. Bu kez sıra Anatoly Kazakov’da. Ama önce önümüzdeki haftaların programına bir basalım:

Roma’daki iki Michelin yıldızlı Il Pagliaccio restoranının şefi Anthony Genovese 1-15 Ağustos, üç Michelin yıldızlı Osnabrück’ün şefi Thomas Bühner 15 Ağustos-1 Eylül ve Milano’daki bir yıldızlı Tokuyoshi’nin şefi Yoji Tokuyoshi 1-10 Eylül tarihleri arasında etkinlikte yer alacak. Bunlar, ülkesinde de kariyeri yüksek, trend yaratan şefler. 15’er gün boyunca misafirlerine otelin restoranlarından Notias’ta fine dining deneyim yaşatacaklar.

Bodrum ve Ege’nin yöresel lezzetlerini, dünya mutfağından seçilmiş örnekleri ve farklı damak tatlarını bir araya getiren; Lübnan, İtalyan, Asya mutfaklarını da deneyimlemenin mümkün olduğu Be Premium Bodrum’daki restoranlara Veli Şef’in Michelin yıldızlı bir yenisini katma düşüncesi, gastronomi dünyasındaki uluslararası çevresiyle bilinen Gökmen Sözen’in desteğiyle Michelin yıldızlı beş şefin ‘pop-up’ etkinliklerine evrilmiş. Proje, neredeyse altı ay süren yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirilmiş.

Michelin yıldızlı şefler titizdirler; bazıları da kaprisli, huysuzdur, egolarının yüksek olduğu söylenir. Onları mutlu etmek epey zordur. 1 Ağustos’a dek imza tabaklar hazırlayacak olan Kazakov’a Selfie’deki mutfağını aratmayacak bir ortam yaratmış Be Premium Bodrum’un Executive Chef’i Veli Bayraktar. Şefin menüsündeki ürünlerin tedarik desteğini de eksiksiz bir biçimde sağlıyor.

Anatoly Kazakov, gelenekler, yerel ürünler ve modern teknikleri mutfağının üç temel ilkesi olarak belirlemiş bir şef. Standart ürünlerde standart dışı bir görünüm olarak tarif ettiği gıda felsefesi ve sürdürebilirlik ön planda. Kazakov, Rusya genelinde (çoğunlukla Moskova civarında) çiftçilerle çalışıyor: Meyve, sebze, et, kümes hayvanları, nadir mantarlar, otları Selfie mutfağına onlar sağlıyorlar. Tutulmuş günlük balıkları yine anlaşmalı balıkçılar getiriyor.

Peki, Kazakov’un imza tabaklarıyla hazırladığı menüde neler var:

Frenk üzümü, yeşil elma ile hazırlanmış deniz tarağı, ısırgan sosu ile; Siyah trüf ve koyun peynirli üç çeşit karnabahar (mor, yeşil ve beyaz); Kızılcıkta marine edilmiş somon balığı kuzukulağı ve salatalık tartar ile; Karidesli kabak çiçekleri ve kızarmış kerevit sosu; Yengeç kol, şeftali püresi ve taze badem, limon sosu ile; Uykuluk, tatlı soğan sosu ve kızarmış chanterelle mantarlarıyla; Tarhun ganaş ile kuzukulağı pannacotta ve ekşi kremalı dondurma; Porcini mantarlı dondurma siyah cantharellus cibarius mantarı reçeli…

Dünyanın önde gelen restoran değerlendirme sistemleri arasında olan Michelin Rehberi’ne bu yıl İstanbul da girecek. Hangi restoranlarımızın yıldız aldığı sonbaharda belli olacak. Dünyadaki Michelin yıldızlı şefler ve lokantalar ülkemizdeki lezzet meraklılarınca bugünlerde daha çok konuşuluyor. Ünlü şefleri ve mutfak kültürlerini tanımak, keşfetmek için Be Premium’daki pop-up etkinlikler iyi bir fırsat…