‘Bodrum’da sürdürülebilir turizm için fon oluşturulmalı’

Pandemide nüfusu artan Bodrum’da sürdürülebilir turizm tartışılıyor. BİRMOD Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Birsin, çözüm için yerel yönetim ve işletmelerin desteklediği bir fon oluşturulması çağrısında bulundu. Birsin, “Fonu ortak temsilcilerden kurulu bir komisyon yönetsin” diyor.

Bodrum, pandemi döneminde adeta kentin sığınağına dönüştü. Kayıtlı 180 bin nüfusa rağmen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemide kentte 600 bin civarında insanın ikamet ettiği bilgisini veriyor. Bu yaz yaşanan orman yangınları tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koyarken, yeni yapılaşma riskini de gündemde tutuyor. Herkesin dikkat çektiği konu ise artan nüfusun, bir turizm markası olarak konumlandırılan Bodrum’da ciddi anlamda çevre ve altyapı problemi yarattığı.

Bodrum'un mevcut altyapısıyla bu nüfusu kaldırmasının mümkün olmadığını belirten BİRMOD Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Birsin, turizm cennetinde sürdürülebilirlik için yerel yönetim ve otel işletmelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.

Her işletme yıllık pay aktarsın!

“Başka Bodrum yok” diyen Birsin, yatırımcıları uzun vadeli bakmaya çağırıyor. Birsin’in önerdiği “sürdürülebilir Bodrum fonu” projesinde yerel yönetim ve kentteki turizm işletmeleri ortak hareket edecek. Yerel yönetim fona kaynak aktarırken, her işletme de büyüklüğü oranında yıllık gelirinden pay verecek. Fonda toplanan para, yerel ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon tarafından yönetilecek. Bodrum turizminin gelişmesi amacıyla yapılacak tanıtım, altyapı, çevre gibi yatırımların yanı sıra kentin kalitesini yükseltmeye yönelik projeler bu fondan karşılanacak.

İnsan kalitesi artırılmalı!

Turgutreis Bölgesi’nde Yasmin Bodrum Resort Oteli’ni “ultra her şey dahil” konseptiyle hizmete sunan Aziz Birsin, bölge turizminin kalitesini artırmak adına insan kaynağına da yatırım yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Birsin, “Yatırımcılar kısa vadeli düşünmeyip; tesislerini fiyat-kalite dengesini göz önünde tutarak yenilemeli ve değişen turizm eğilimlerini yakalamayı hedefl emeliler. Tesislerin doğru konumlanması Bodrum markası için çok önemli. Bunun için de kaliteli çalışanlar istihdam etmeli. Bodrum’un sadece yapısal olarak değil, insan kaynağı olarak da yatırıma ihtiyacı var” diyor.

Pandeminin Türk turizmine etkisinin önümüzdeki yıllarda da hissedileceğini söyleyen Birsin, özellikle değişen tatil alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Güvenli Turizm Sertifikası olan; hijyen konusunda güven sıkıntısı yaşamayan işletmelerin daha çok tercih edildiğini vurgulayan Birsin, bu değişimi anlayacak yönetici ekiplerin uzun vadeli istihdamı için planlama yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

YASMİN BODRUM RESORT’DA 4 MİLYON EUROLUK DEĞİŞİM

Aziz Birsin, İstanbul’da ihracat rekorları kıran Starmod Deri’nin patronuyken, yaşadığı bir kaza ile Bodrum’a çekilen bir iş insanı. “O kazada eşimi ve kızım Yasemin’i kaybedince buraya gelip Yasmin’i kurdum. Burada dostlarımla, hızlı iş hayatından uzakta bir yaşamım var. Müzikle ruhumu onarıyorum” diyen Birsin’in hayali kızının adını taşıyan oteli sürdürülebilir kılmak. Bunun için pandemi sonrasında değişen eğilimleri de dikkate alarak bir yenilenme süreci başlatmış. Üç yıl sürecek değişim sonrasında otelin hem yapısal hem de müşteri profili olarak bir üst kademeye yükselmesi hedefl eniyor. Birsin planını şöyle anlatıyor: “Bu otel için üç yıllık plan yaptık. Üç yılın sonunda, daha lüks segmentte bir yapı oluşturmuş olacağız. Otelin konsepti değişecek. Profili de değişecek. Bu kış hazırlıklara başladık. Şu anda bulunduğumuz arazide 250 metrelik sahil kapalı durumda. Burada diskotek, restoran, açıkhava spor alanı bulunacak. Bu kış için 4 milyon Euroluk yatırım planladık. Yeni bir müdür transfer ettik. İnsan kaynağını yeniliyoruz.”