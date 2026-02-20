Bodrum’da yaşanan gerçek aşk: Mandalin
Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki doğa varlıklar, tarihsel doku ve bereketli topraklar kitle turizmi ve yazlıkçılar ile hoyratça tüketilirken, bu gerçek değerleri korumanın önemi geç de olsa fark ediliyor. Örneğin “deniz, güneş, eğlence, emlak” ile özdeşleşen Bodrum’da, sürdürülebilir turizm için atılan iyi adımlar var.
Bodrum Belediyesi, Bodrum Mandalini projesi ile 5-10 kg mandalin paketlerini tüm Türkiye’ye ulaştırmaya başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışma ile hem üretici destekleniyor hem de coğrafi işaretli Bodrum Mandalini üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca 18 üreticiden alınan 50 ton mandalinin Mersin’e lojistik sürecini de yine Bodrum Belediyesi yürüttü.
Turuncu hasat döneminde 34 üreticiden 69 ton, Yeşil Bodrum Mandalini döneminde 72 üreticiden 70 ton mandalin alımı gerçekleştirdi. Bitez Mahallesi uygulama bahçesinde ise, okullardan gelen öğrenciler Bodrum Mandalini tarihini, üretim sürecini ve hasadını öğreniyor.
Ortak amaçlar için ortak akıl
Sürdürülebilir kalkınma için BM küresel amaçlarından Madde 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim “istihdam yaratan, yerel kültürü ve ürünleri teşvik eden, sürdürülebilir turizme yönelik araçlar geliştirin ve uygulayın” der.
Madde 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar ise; hedeflere ulaşabilmek için her seviyede güçlü, kucaklayıcı ve entegre işbirlikleri kurmayı önerir. Bodrum’da 9 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen “Bodrum Mandalini Arama Konferansı” bu iki amacı buluşturdu. Pernod Ricard Türkiye “Bodrum Yeşili” projesi kapsamında gerçekleşen konferansta; kamu ve özel sektör, sivil toplum temsilcileri, yerel yönetimler, üreticiler ve fikir önderleri sürdürülebilirlik stratejisi önerilerini paylaştılar.
Bodrum Mandalini türünün tükenme riskine dikkat çekildi.
Üretim alanlarının korunması, ekonomik sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, agro turizm rotası oluşturulması ve genç üreticilerin sürece dahil edilmesi temel öncelikler arasında yer aldı.
Bu değerin korunmasına yönelik çalışmalarda, ekonomik kalkınma ile birlikte kültürel mirasın yaşatılması ve çevresel sorumluluğun güçlendirilmesinin önemi ele alındı. Konferans, yerel bir değerin ortak akıl ve bilimsel metodoloji ile desteklenerek sürdürülebilir bir kalkınma modeline dönüşebilmesi yolunda iyi bir örnek olarak görünüyor. Bodrum Mandalini için, somut hedefler ve ortak sahiplik ile yeni bir dönem başladığını müjdeliyor. Toplantının en önemli çıktılarından birinin “farklı paydaşlar arasında oluşan yön birliği ve ortak sahiplik duygusu” olduğu belirtiliyor.
“Bodrum Yeşili” projesi; Bodrum Mandalini’nin kullanım alanlarını ve ekonomik değerini artırmayı, geleneksel mandalin bahçelerinin korunarak yerel tarımsal döngünün güçlendirilmesini hedefliyor.
Proje, kültür mirasının geleceğe aktarılması misyonuyla, bu özel turunçgilin farklı sektörlerde kullanımına yönelik yaratıcı ve sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyor.
Proje kapsamında büyük bir adım, 2025 yılında İstanbul’da “Bodrum’dan Dünyaya Kültür Mirası: Bodrum Mandalini” temasıyla gerçekleşen, Bodrum Mandalini Zirvesi ile atıldı.
Zirvede üreticiler, turizm, gastronomi, iş, kültür ve sanat dünyası buluştu. Yerel ürünlerin korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi için önemli kararlar alındı. Sürdürülebilir kalkınma için, turizme ve toprağın değerine çok yönlü bakmak gerekiyor.
Aşık Veysel “Benim sadık yârim kara topraktır” demiş. Aşk, Bodrum’da mandalin için yaşanıyor. Bodrum, mandalinine aşkla sarılıp onu sevgiyle korumak için etkili adımlar atıyor.
|Borsa
|13.804,21
|-3,20 %
|Dolar
|43,8392
|0,19 %
|Euro
|51,6419
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1772
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.030,10
|-0,10 %
|Altın (ONS)
|4.996,52
|-0,11 %
|Brent
|71,6700
|0,08 %