Bodrum’da yaşanan gerçek aşk: Mandalin

Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki doğa varlıklar, tarihsel doku ve be­reketli topraklar kitle turizmi ve yazlıkçı­lar ile hoyratça tüketilirken, bu gerçek de­ğerleri korumanın önemi geç de olsa fark ediliyor. Örneğin “deniz, güneş, eğlence, emlak” ile özdeşleşen Bodrum’da, sür­dürülebilir turizm için atılan iyi adımlar var.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Manda­lini projesi ile 5-10 kg mandalin paketle­rini tüm Türkiye’ye ulaştırmaya başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordi­natörlüğünde yürütülen çalışma ile hem üretici destekleniyor hem de coğrafi işa­retli Bodrum Mandalini üreticiden doğru­dan tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca 18 üretici­den alınan 50 ton mandalinin Mersin’e lo­jistik sürecini de yine Bodrum Belediyesi yürüttü.

Turuncu hasat döneminde 34 üretici­den 69 ton, Yeşil Bodrum Mandalini dö­neminde 72 üreticiden 70 ton mandalin alımı gerçekleştirdi. Bitez Mahallesi uy­gulama bahçesinde ise, okullardan gelen öğrenciler Bodrum Mandalini tarihini, üretim sürecini ve hasadını öğreniyor.

Ortak amaçlar için ortak akıl

Sürdürülebilir kalkınma için BM küre­sel amaçlarından Madde 12 Sorumlu Üre­tim ve Tüketim “istihdam yaratan, yerel kültürü ve ürünleri teşvik eden, sürdürü­lebilir turizme yönelik araçlar geliştirin ve uygulayın” der.

Madde 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar ise; hedeflere ulaşabilmek için her seviyede güçlü, kucaklayıcı ve entegre işbirlikleri kurmayı önerir. Bodrum’da 9 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen “Bodrum Mandalini Arama Konferansı” bu iki amacı buluştur­du. Pernod Ricard Türkiye “Bodrum Yeşi­li” projesi kapsamında gerçekleşen konfe­ransta; kamu ve özel sektör, sivil toplum temsilcileri, yerel yönetimler, üreticiler ve fikir önderleri sürdürülebilirlik strate­jisi önerilerini paylaştılar.

Bodrum Mandalini türünün tükenme riskine dikkat çekildi.

Üretim alanlarının korunması, ekono­mik sürdürülebilirliğinin güçlendirilme­si, agro turizm rotası oluşturulması ve genç üreticilerin sürece dahil edilmesi te­mel öncelikler arasında yer aldı.

Bu değerin korunmasına yönelik çalış­malarda, ekonomik kalkınma ile birlikte kültürel mirasın yaşatılması ve çevresel sorumluluğun güçlendirilmesinin öne­mi ele alındı. Konferans, yerel bir değerin ortak akıl ve bilimsel metodoloji ile des­teklenerek sürdürülebilir bir kalkınma modeline dönüşebilmesi yolunda iyi bir örnek olarak görünüyor. Bodrum Manda­lini için, somut hedefler ve ortak sahiplik ile yeni bir dönem başladığını müjdeliyor. Toplantının en önemli çıktılarından biri­nin “farklı paydaşlar arasında oluşan yön birliği ve ortak sahiplik duygusu” olduğu belirtiliyor.

“Bodrum Yeşili” projesi; Bodrum Man­dalini’nin kullanım alanlarını ve eko­nomik değerini artırmayı, geleneksel mandalin bahçelerinin korunarak yerel tarımsal döngünün güçlendirilmesini he­defliyor.

Proje, kültür mirasının geleceğe aktarıl­ması misyonuyla, bu özel turunçgilin fark­lı sektörlerde kullanımına yönelik yaratıcı ve sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyor.

Proje kapsamında büyük bir adım, 2025 yılında İstanbul’da “Bodrum’dan Dünyaya Kültür Mirası: Bodrum Mandalini” tema­sıyla gerçekleşen, Bodrum Mandalini Zir­vesi ile atıldı.

Zirvede üreticiler, turizm, gastronomi, iş, kültür ve sanat dünyası buluştu. Yerel ürünlerin korunması ve sürdürülebilir ta­rımın desteklenmesi için önemli kararlar alındı. Sürdürülebilir kalkınma için, tu­rizme ve toprağın değerine çok yönlü bak­mak gerekiyor.

Aşık Veysel “Benim sadık yârim kara topraktır” demiş. Aşk, Bodrum’da manda­lin için yaşanıyor. Bodrum, mandalinine aşkla sarılıp onu sevgiyle korumak için et­kili adımlar atıyor.