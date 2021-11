Bodrum’da yelkenler “umut”la doldu

“pruvanız neta rüzgârınız kolayına olsun”

Geçtiğimiz hafta, Bodrum’un lacivert denizinin ortasında kâh rüzgârları bekleyerek kâh köpükleri seyrederek geçti günler. Sonbaharın hüznü, henüz denizlere ulaşmamıştı. Bir kez daha American Hospital The Bodrum Cup’taydım. Tabii ki yanıma, geleneksel The Bodrum Cup eşlikçim “Aganta Burina Burinata”yı da almıştım. Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 1946 yılında yazdığı romanın adıydı. Denizcilik dünyasında “serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenleri tut" anlamına geliyordu bu üç sözcük. Akdeniz’in önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışlarından American Hospital The Bodrum Cup’ta da bu terimi “kolay gelsin pruvanız neta rüzgârınız kolayına olsun” gibi sık sık duyacaktım…

Havalimanından Bodrum’a gelirken yolun iki tarafında kilometrelerce boyunca yanmış ağaçlarının siyahlığıyla mateme bürünmüş tepelere bakarken gözyaşlarımı tutamayacaktım. Yanmamış olanlarsa alevlerin cehennemi sıcaklığından kavrulmuş, tozlu bir kahverengiye dönüşmüştü…

Bu seneki yarışlarda yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturulan rotada çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek oluyor; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı duruşunda bulunuyordu.

Bodrum’da bir kez daha ilin, ilçenin kurum ve kuruluşları, devlet, belediyeler bir araya gelerek “#HepBeraber” The Bodrum Cup’ı gerçekleştirdiler. Yelkenler “umut”la doldu. Felâketin yaşandığı Ege kıyılarında dağlar ve tepelerin yeniden yemyeşil olacağı bir gelecek hepimizin umudu, ortak hayaliydi.

Antikaseverler 4 Kasım’da Sanat ve Antika Fuarı’nda buluşacak

İstanbul, 4 – 7 Kasım tarihleri arasında ikinci kez “Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri’nin katkılarıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluşturmayı, sergilenecek antika parçalar ile sanatseverleri geçmişe, NFT koleksiyonuyla geleceğe yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul Tiyatro Festivali, şehrin dört sahnesinde ve çevrimiçi sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayının ilk haftasında şehrin çeşitli sahnelerinde, İtalyan yönetmen Pippo Delbono imzalı Neşe, İngiliz yönetmen Robert Icke’nin çağdaş yorumuyla Oedipus, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden Istırap Korosu ve festivalin çocuklara özel yapımlarından Eşit Masalları’ı ağırlıyor. Fiziki gösterilerin yanı sıra çevrimiçi gösterimler de passostudio.com adresinde sürüyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yeni sergisi “Bir Asrın Ardından”

Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde açılan “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” sergisi ile Millî Mücadele destanını hafızalarımızda yeniden canlandırmak hedefleniyor. 250’yi aşkın İstiklal Madalyası’nın da bir arada sunulduğu sergi, ücretsiz gezilebiliyor.

Ara Güler’in arşivinden “Denize İnen Yol” Galataport’ta

Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Denize İnen Yol” Galataport’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.

Meşher’de “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergileniyor

Çiğdem Simavi hâmiliğinde ve Ünlü & Co sponsorluğunda düzenlenen Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi Meşher’de sürüyor. Deniz Artun’un küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yaklaşık 1850–1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkiye yer veriyor. Sergiyi, 27 Mart 2022 tarihine kadar gezmek mümkün.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki “Kırmızı Küre” Kaleseramik’in Atölye Kale’sinde hayat buldu

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde yer alan “Kırmızı Küre”, Kaleseramik’in kadın istihdamına destek amacıyla kurduğu Atölye Kale’de hayat buldu. El emeğiyle tek tek üretilen 15 bin adet seramik karo, İtalyan seramik sanatçısı Alexandra Khuen-Belasi’nin özel formülü ile sırlandıktan sonra kırmızı rengini aldı.