Bodrum’u kendi “Marka Özüne” döndürecek adımlar atılıyor

Bodrum…

Şövalyelerin inşa ettiği görkemli kalesi, cennet gibi mavi-yeşil koyları, dünya mirası Mausoleum’u, mavi çerçeveli pencereleri olan tek katlı beyaz evleri, begonvilleri, Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerinde anlatılan balıkçıları, sünger avcıları, dalgıçlarıyla denizle bütünleşmiş bir tarih…

Ancak, ne yazık ki Azra Erhat’ın, Mina Urgan’ın ve Ege’ye aşık edebiyatçıların Bodrum’u geçmişte kaldı. Zeki Müren’in dolaştığı dar sokaklar aşırı parlak ışıklı taklit marka satan dükkanlarla doldu. Bodrum sandaleti yapan usta sayısı yok denecek kadar azaldı.

Cennet Koyu yandı, betonlaştı. Diğer koylar da hızla kimliklerini yitiriyor.

Beyaz evleri çok demode bulan yeni inşaatçılar, koyu kahverengi, gri, siyah mekanlar inşa ediyor ve bununla övünüyorlar. Basında sıklıkla dünyanın en zenginlerinin Bodrum’a yatlarıyla geldiği haberleri çıkıyor. Oysa, bu yatlar denizleri kirletip gidiyorlar.

Hızla kentleşen ve kirlenen Bodrum’un yeni öykülere değil, özüne dönmeye ihtiyacı var. Bodrumlular, Bodrum’a yerleşenler, esnaf ve yerel yönetim birlikte Bodrum’un ruhunu canlandırmalı ve kentin mirasına sahip çıkmalılar. Bodrum’da merkezden başlayarak bir rönesans yaratılmalı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çağdaş Sanat Fuarı gibi girişimler artmalı. Bodrum’un DNA’sında olan sanat, kültür ve Ege kültürü yeniden canlandırılmalı. Bodrum merkezi eski günlerine ve özüne dönmeli.

Bir yılda iki sanat fuarı

Gelelim Çağdaş Sanat Fuarına, ancak öncelikle Bodrum’u tatil beldelerinde pek rastlanmayan bir yatırım yaparak yarattığı modern Kültür Merkezi için kutlamak gerek. Bodrumlu ünlü tarihçi Herodot’un adı verilen “Herodot Kültür Merkezi” pek çok etkinliğin yapılmasına imkan sağlayan geniş bir alanda yer alıyor.

Çağdaş Sanat Fuarı’ysa, İstanbul’dan sonra ülkemizin en görkemli etkinliği haline gelmiş.

Bu yıl temmuz ayında birinci edisyonu yapılan Fuarın 2. Edisyonu 23 Ağustos-28 Ağustos 2022 tarihlerinde izleyicileriyle buluştu. DEMOS Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı yaklaşık 60 galerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından 500 sanatçıya ev sahipliği yaptı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, BODTO, MİTSO, BODER destekleri ile düzenlenen fuara koleksiyonerler ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Festival havasında bir fuar

Dünyadaki çağdaş sanat fuarları arasında hızla yükselen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı, klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performansları da kapsadı.

Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı eksene alınarak çocuklara yönelik pek çok etkinlik düzenlendi. HELPZONE / WEGLOBAL (Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı) tarafından hazırlanan ‘Çocuk, İklim ve Sanat’ seminerinin yanı sıra; çocuklar ile birlikte yapılan “iklim dostu” çalışmalara gençler büyük ilgi gösterdi.

BAF CAFÉ’deki sanat sohbetlerine dünyanın en eski (1862) kahve markasının ikramları eşlik etti.

Yerel ürünlere ayrılan standlardan birinde Bodrum mandalinasının yaygınlaşması için büyük çaba gösteren Erman Aras ve ekibi Bodrum Yadigarı markasını tanıttılar. Ziyaretçilere, kuruluşun mandalina bahçelerinin yaşaması için yaptıkları hakkında bilgi verdiler.

Milas’tan gelen kadın girişimcilerin “Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperati” nin özel standı da çok ilgi çekti. Kadın girişimciler coğrafi işaretli ve uluslararası ödüllü ‘Milas Zeytinyağları’nın yanı sıra, özel yapım katkısız dondurma, şarap, bira, el sanatları gibi Bodrum’a ve yöreye özgü markaların tanıtma fırsatı buldular.

Yerel yönetimden girişimcilere destek

Bodrum ve Milas yerel yönetimleri fuara büyük destek verdiler. Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, MİTSO Başkanı Reşit Özer, DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Fuar Danışmanı Zeynep Göztepe, oda başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Bodrum her zaman sanatla, kültürle anılacak”

Sanat etkinliklerinin Bodrum’un marka değerine büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bir markanın değeri onu bir defa tanıtıp yükseklere çıkarıp orada bırakmak değil, hep yukarıda tutmakla ölçülebiliyor. Bodrum markasını en tepede tutmak adına bazı şeyleri sürekli hatırlatacağız. Bu açıdan sanat Bodrum’a en yakışan faaliyetlerden. “yorumunu yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un ismi her zaman kültürle ve sanatla anılacak” diyerek, sanata her zaman destek olacaklarının altını çizdi Ahmet Aras; Bodrum’u Fransa’nın Festivalleriyle ünlü Cannes kenti gibi bir buluşma noktası yapmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

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Sanat, gastronomi ve tarihle Bodrum’un özgün kişiliğine kavuşacağı günleri özlemle bekliyoruz.

Bodrum’u izlemeye devam edeceğiz.