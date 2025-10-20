Bölgelerde tüketim tercihlerinde ilginç farklılıklar

TÜFE yani tüketici enflasyonu vatandaşın en çok ilgilendiği ekonomik göstergeler arasındadır. Bu nedenle TÜFE’nin hesabında temel alınan ortalama hane halkının tüketim sepeti sık sık gündeme gelir. Ama biliyoruz ki yüksek gelirli bir hanenin sepeti içindeki ürün­lerin ağırlıkları diğer ifadeyle sepetin bileşimi düşük gelirli bir hanenin sepetinin bileşimin­den farklıdır.

Kişi başı gelir bölgeden bölgeye değiştiği için her bölgede ortalama vatandaşın sepetinin bileşimi de değişecektir. Ancak gelir farklılığı bölgesel sepetlerin bileşiminin farklı­laşmasının tek nedeni değildir. Bazı ürünlerde tüketim tercihlerinin kadim zamanlardan ge­len alışkınlıklar nedeniyle farklı olması da böl­gesel sepetleri farklılaştırır...

TÜİK yılda bir kez önceki üç yılın Hanehal­kı Bütçe Araştırması verilerini birleştirerek 26 bölge için yayımlamaktadır. Geçen cuma (17 Ekim) 2022, 2023 ve 2024 yıllarının birleşik verilerden tüketim sepetlerinin bileşimine dair istatistikleri yayınladı. Bu hafta bölgesel tüke­tim sepetlerinde ilginç farklılıkların göze çarp­tığı harcama kalemlerine değinmek istiyorum.

Gıda harcamasında fark sadece gelir farkın­dan kaynaklanmıyor.

Zorunlu olan gıda harcamalarında en dü­şük paya sahip sepet tahmin edeceğiniz gibi en yüksek ortalama hane gelirine sahip İstanbul’a aittir. İstanbul’da ortalama bir hane gelirinin yüzde 15,9’unu gıda ve alkolsüz içeklere harca­makta. İstanbul’u yüzde 17,3 ve 17,9 ile Ankara ve İzmir takip etmekte. Buna karşılık İstanbul ortalama hane gelirinin dörtte biri kadar geli­ri olan Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgesinde gı­danın sepet içindeki payı yüzde 32,6’dır. İstan­bul’un iki katı... Düşük gelirli diğer komşu bölge­lerde de gıdanın payı yüzde 30’un biraz üstü ya da biraz altındadır.

Buraya kadar manzara ekonomik tüketim kuramına uygundur. Van-Muş-Bitlis-Hakkâ­ri bölgesinin ortalama hanesinden 4 kat daha fazla gelire sahip İstanbul’un ortalama hanesi gıdaya 2 kat daha fazla para harcamakta ama bütçesi içinde bu harcamanın payı Van bölge­sinin payının yarısıdır. Ama tercih farklılık­larının devreye girdiği durumlarda olabilir.

Bölgeden bölgeye bazı ürünler kadim zaman­lardan gelen alışkanlıklar nedeniyle farklı miktarda tüketim ve harcama yapılabilir. Ör­neğin, Kastamonu-Çankırı-Sinop bölgesin­de ortalama hane geliri Van-Muş-Bitlis-Hak­kâri bölgesinin gelirinin 1,7 katıdır.

Tüketim sepetinde gıdanın payı ise yüzde 33,3’tür. En yüksek gıda payı bu bölgededir. Bu duruma yakın bir durum Hatay-Kahramanmaraş-Os­maniye bölgesinde de görülmekte. Bu bölge­de ortalama gelir Van bölgesinin 1,5 katı gıda­nın payı ise yüzde 29,3’tür. Böyle bir durum teorik olarak ancak bu bölgelerde gıda ürün­lerinin daha pahalı olması ile mümkün olabi­lir. Böyle mi emin değilim. Geriye miktar ka­lıyor. Bu bölge insanı midesine, yemeğe içme­ye çok düşkün olabilir.

Kirada İzmir’in şaşırtıcı durumu

Kira harcamasında da bölgeler arası açık­lanmış güç farklılıklar görülmektedir. Konut ve kira harcama kaleminde farklardan kirala­rı sorumlu tutabiliriz. Bu harcamada en büyük pay yüzde 27,8 ile İzmir’e aittir. Az farkla ikinci ve üçüncü sırada yüzde 27,3 ile İstanbul ve An­kara gelmektedir. Ortalama hane geliri ne ka­dar yüksek ise o ilde kiranın o ölçüde yüksek olması beklenir. İstanbul’da ortalama gelir İz­mir’in 1,4 Ankara’nın 1,2 katıdır. İzmir ile fark yüksek sayılır.

Nedeni İzmir’de ortalama kira­nın İstanbul’dan biraz az Ankara’dan ise önem­li ölçüde yüksek olmasıdır. 2022 ve 2023 yılla­rında fark daha da büyüktü (Bu konuda Betam Konut Piyasası Görünümü aylık raporlarına bakılabilir). İzmir’de kiranın neden göreli ola­rak yüksek olduğunu açıkçası bilmiyorum. Dü­şük gelirli bölgelere gelince. En düşük kira payı yüzde 16,8 ile Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölge­sindedir. Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan’da ve Mar­din-Batman-Şırnak-Siirt’te pay yüzde 18,8’dir. Ama Şanlıurfa-Diyarbakır’da da yüzde 26,2. Kısacası kiralık arz ve talep tarafında fiyatı et­kileyen diğer faktörlere de bakmak gerekir.

Alkollü içecek ve tütün tüketiminde ilginç sonuçlar

Son olarak alkollü içecek ve tütün harcama­larına bakalım. İstanbul’un payı yüzde 2,4. İz­mir’in yüzde 3,2. Gelire göre hemen hemen eşit miktarda tüketiyorlar. Ankara yüzde 2,4. Biraz daha az tüketiyor. Batı’da en yüksek pay Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak’ta yüzde 3,9. Türkiye’de en yüksek paylar ise ortalama ha­ne gelirinin en düşük olduğu iki bölge: Ağrı-Iğ­dır-Kars-Ardahan’da yüzde 4,2, Van-Muş-Bit­lis-Hakkâri’de yüzde 4. Bu iki rakamın kaçak tütün ve ev yapımı alkollü içecekleri kapsama­dığı da aklınızda olsun.