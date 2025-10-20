Bölgelerde tüketim tercihlerinde ilginç farklılıklar
TÜFE yani tüketici enflasyonu vatandaşın en çok ilgilendiği ekonomik göstergeler arasındadır. Bu nedenle TÜFE’nin hesabında temel alınan ortalama hane halkının tüketim sepeti sık sık gündeme gelir. Ama biliyoruz ki yüksek gelirli bir hanenin sepeti içindeki ürünlerin ağırlıkları diğer ifadeyle sepetin bileşimi düşük gelirli bir hanenin sepetinin bileşiminden farklıdır.
Kişi başı gelir bölgeden bölgeye değiştiği için her bölgede ortalama vatandaşın sepetinin bileşimi de değişecektir. Ancak gelir farklılığı bölgesel sepetlerin bileşiminin farklılaşmasının tek nedeni değildir. Bazı ürünlerde tüketim tercihlerinin kadim zamanlardan gelen alışkınlıklar nedeniyle farklı olması da bölgesel sepetleri farklılaştırır...
TÜİK yılda bir kez önceki üç yılın Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerini birleştirerek 26 bölge için yayımlamaktadır. Geçen cuma (17 Ekim) 2022, 2023 ve 2024 yıllarının birleşik verilerden tüketim sepetlerinin bileşimine dair istatistikleri yayınladı. Bu hafta bölgesel tüketim sepetlerinde ilginç farklılıkların göze çarptığı harcama kalemlerine değinmek istiyorum.
Gıda harcamasında fark sadece gelir farkından kaynaklanmıyor.
Zorunlu olan gıda harcamalarında en düşük paya sahip sepet tahmin edeceğiniz gibi en yüksek ortalama hane gelirine sahip İstanbul’a aittir. İstanbul’da ortalama bir hane gelirinin yüzde 15,9’unu gıda ve alkolsüz içeklere harcamakta. İstanbul’u yüzde 17,3 ve 17,9 ile Ankara ve İzmir takip etmekte. Buna karşılık İstanbul ortalama hane gelirinin dörtte biri kadar geliri olan Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgesinde gıdanın sepet içindeki payı yüzde 32,6’dır. İstanbul’un iki katı... Düşük gelirli diğer komşu bölgelerde de gıdanın payı yüzde 30’un biraz üstü ya da biraz altındadır.
Buraya kadar manzara ekonomik tüketim kuramına uygundur. Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgesinin ortalama hanesinden 4 kat daha fazla gelire sahip İstanbul’un ortalama hanesi gıdaya 2 kat daha fazla para harcamakta ama bütçesi içinde bu harcamanın payı Van bölgesinin payının yarısıdır. Ama tercih farklılıklarının devreye girdiği durumlarda olabilir.
Bölgeden bölgeye bazı ürünler kadim zamanlardan gelen alışkanlıklar nedeniyle farklı miktarda tüketim ve harcama yapılabilir. Örneğin, Kastamonu-Çankırı-Sinop bölgesinde ortalama hane geliri Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgesinin gelirinin 1,7 katıdır.
Tüketim sepetinde gıdanın payı ise yüzde 33,3’tür. En yüksek gıda payı bu bölgededir. Bu duruma yakın bir durum Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye bölgesinde de görülmekte. Bu bölgede ortalama gelir Van bölgesinin 1,5 katı gıdanın payı ise yüzde 29,3’tür. Böyle bir durum teorik olarak ancak bu bölgelerde gıda ürünlerinin daha pahalı olması ile mümkün olabilir. Böyle mi emin değilim. Geriye miktar kalıyor. Bu bölge insanı midesine, yemeğe içmeye çok düşkün olabilir.
Kirada İzmir’in şaşırtıcı durumu
Kira harcamasında da bölgeler arası açıklanmış güç farklılıklar görülmektedir. Konut ve kira harcama kaleminde farklardan kiraları sorumlu tutabiliriz. Bu harcamada en büyük pay yüzde 27,8 ile İzmir’e aittir. Az farkla ikinci ve üçüncü sırada yüzde 27,3 ile İstanbul ve Ankara gelmektedir. Ortalama hane geliri ne kadar yüksek ise o ilde kiranın o ölçüde yüksek olması beklenir. İstanbul’da ortalama gelir İzmir’in 1,4 Ankara’nın 1,2 katıdır. İzmir ile fark yüksek sayılır.
Nedeni İzmir’de ortalama kiranın İstanbul’dan biraz az Ankara’dan ise önemli ölçüde yüksek olmasıdır. 2022 ve 2023 yıllarında fark daha da büyüktü (Bu konuda Betam Konut Piyasası Görünümü aylık raporlarına bakılabilir). İzmir’de kiranın neden göreli olarak yüksek olduğunu açıkçası bilmiyorum. Düşük gelirli bölgelere gelince. En düşük kira payı yüzde 16,8 ile Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgesindedir. Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan’da ve Mardin-Batman-Şırnak-Siirt’te pay yüzde 18,8’dir. Ama Şanlıurfa-Diyarbakır’da da yüzde 26,2. Kısacası kiralık arz ve talep tarafında fiyatı etkileyen diğer faktörlere de bakmak gerekir.
Alkollü içecek ve tütün tüketiminde ilginç sonuçlar
Son olarak alkollü içecek ve tütün harcamalarına bakalım. İstanbul’un payı yüzde 2,4. İzmir’in yüzde 3,2. Gelire göre hemen hemen eşit miktarda tüketiyorlar. Ankara yüzde 2,4. Biraz daha az tüketiyor. Batı’da en yüksek pay Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak’ta yüzde 3,9. Türkiye’de en yüksek paylar ise ortalama hane gelirinin en düşük olduğu iki bölge: Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan’da yüzde 4,2, Van-Muş-Bitlis-Hakkâri’de yüzde 4. Bu iki rakamın kaçak tütün ve ev yapımı alkollü içecekleri kapsamadığı da aklınızda olsun.
