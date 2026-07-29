Bölgesel ve kırsal kalkınmada Muş Ovasının önemi

Türkiye’de bölgesel kalkınma politika­ları uzun yıllardır gün­demde. Teşvik sistem­leri değişiyor, destek programları açıklanıyor, kırsal kalkınma proje­leri hazırlanıyor.

Ancak bütün bu çalışmaların başarılı olabilmesi için her bölgenin sahip ol­duğu doğal ve ekonomik potansiyelin doğru analiz edil­mesi gerekiyor. İşte bu noktada Muş Ovası, yalnızca Doğu Anado­lu’nun değil, Türkiye’nin de stra­tejik üretim alanlarından biri ola­rak öne çıkıyor.

Tarım denildiğinde akla hep Çukurova gelir. Oysa Türkiye’nin tarımsal geleceğinde en az Çu­kurova kadar söz sahibi olmaya aday bir ova daha var: Muş Ovası. Tamamlanan sulama yatırımları, geniş ve verimli tarım arazileri ile hayvancılık potansiyeli, bu kadim ovayı yalnızca Doğu Anadolu’nun değil, Türkiye’nin stratejik üre­tim merkezlerinden biri hâline getirebilecek güçtedir. Muş Ova­sı’nın üretime tam kapasite ka­zandırılması; istihdamın artma­sı, kırsal göçün azalması, gıda arz güvenliğinin güçlenmesi ve böl­gesel kalkınmanın hızlanması an­lamına gelecektir.

Doğduğum şehir olan Muş’ta, uzun yıllardır işlenmeyen aile arazilerimiz üzerinde tarım ve hayvancılığa dayalı bir tesis kur­mak amacıyla hazırladığım proje kapsamında ilin çeşitli kurumla­rını ziyaret etme fırsatı buldum. Bu süreçte edindiğim gözlemler ile yaptığım araştırmalar, Muş Ovası’nın bölgesel ve kırsal kal­kınmadaki önemini ve Muş’un bölgedeki birçok ile kıyasla ne­den hâlâ istenilen gelişmişlik düzeyine ulaşamadığını daha iyi görmemi sağladı. Bu hafta bu iz­lenimlerimi okuyucularımla pay­laşmak istedim.

Muş Ovası

Yaklaşık 165 bin hektarlık ta­rım arazisiyle Türkiye’nin en bü­yük ovaları arasında yer alan Muş Ovası; verimli toprakları, zengin su kaynakları ve geniş mera alan­larıyla tarım ve hayvancılık açı­sından önemli avantajlara sahip­tir. Buna rağmen, sahip olduğu potansiyelin henüz istenilen öl­çüde ekonomik değere dönüştü­rülebildiğini söylemek güçtür.

Bugün dünya, gıda güvenliği­ni enerji kadar stratejik bir konu olarak görüyor. İklim değişikliği, kuraklık, savaşlar ve küresel te­darik zincirlerinde yaşanan so­runlar, tarımsal üretimin önemi­ni her geçen gün artırıyor. Böyle bir dönemde Muş Ovası gibi üre­tim kapasitesi yüksek bölgelerin etkin şekilde değerlendirilmesi artık sadece bölgesel değil, ulusal bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Muş’un en önemli avantajların­dan biri de geniş mera varlığıdır. Türkiye’nin birçok ilinde hayvan­cılık giderek kapalı sistemlere yö­nelirken, Muş doğal mera avanta­jını koruyabilen sayılı illerden biridir. Bu durum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta üretim maliyetlerini düşürmekte; et ve süt üretiminde önemli bir reka­bet avantajı sağlamaktadır. Ancak kalkınma için yalnızca hayvan sa­yısını artırmak yeterli değildir.

Bölgesel ve kırsal kalkınma açısından Muş Ovası

Bölgesel kalkınmanın temel şartlarından biri genç nüfusun üretimin içinde tutulmasıdır. Bu­gün Muş’un en önemli sorunların­dan biri ekonomik nedenlerle ya­şanan göçtür. Üniversite mezunu gençler başta olmak üzere çok sa­yıda nitelikli insan büyük şehirle­re yönelmektedir. Oysa güçlü bir tarım ve hayvancılık ekonomisi; zi­raat mühendisinden veterinere, gı­da mühendisinden mali müşavire kadar birçok meslek grubuna yeni istihdam alanları oluşturabilir.

Asıl hedef, katma değeri yük­sek üretim modeline geçiş olmalı­dır. Et entegre tesisleri, süt işleme fabrikaları, yem üretim tesisleri, soğuk hava depoları ve paketleme merkezleri kurulmadan bölgenin gerçek ekonomik potansiyeline ulaşması mümkün değildir. Ben­zer şekilde tarımsal üretimde de yalnızca ham ürün satışı yerine işlenmiş ürün ihracatına yönel­mek gerekmektedir. Şeker pancarı, buğday, arpa, yonca, mısır ve yem bitkileri üretiminde önemli bir ka­pasiteye sahip olan Muş, tarıma dayalı sanayi yatırımlarıyla çok da­ha yüksek katma değer üretebilir.

Bu noktada kamu desteklerinin doğru planlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin 6. Böl­ge teşvikleri kapsamında yer alan Muş; yatırım yeri tahsisi, vergi in­dirimi, sigorta primi desteği ile fa­iz veya kâr payı desteği gibi önemli avantajlara sahiptir. Ancak teşvik­lerin tek başına yeterli olmadığı da açıktır. Asıl ihtiyaç; yatırımcıyı bölgeye çekecek güven ortamının oluşturulması, ulaşım altyapısı­nın güçlendirilmesi, enerji arz gü­venliğinin sağlanması ve pazarla­ma ağlarının geliştirilmesidir.

Kırsal kalkınma sadece ekono­mik büyüme anlamına gelmez. Aynı zamanda sosyal adaletin güç­lenmesi, gelir dağılımının denge­lenmesi ve köylerin yeniden üre­tim merkezlerine dönüşmesi de­mektir. Üreten köyler güçlendikçe şehirlerin üzerindeki göç baskısı azalacak, sosyal refah daha denge­li bir şekilde yayılacaktır.

Muş Ovası’nın geleceği yalnız­ca tarla ve mera büyüklüğüyle öl­çülemez. Asıl önemli olan; bilgiy­le desteklenen üretim, teknolo­jiyle güçlendirilen tarım ve planlı yatırımlarla oluşturulan sürdü­rülebilir kalkınma modelidir. Di­jital tarım uygulamaları, hassas sulama sistemleri, yapay zekâ destekli üretim planlaması ve ko­operatifçilik anlayışının güçlen­dirilmesi bölgenin rekabet gücü­nü önemli ölçüde artıracaktır.

Artık Muş’a yalnızca “tarım ya­pılan bir il” gözüyle bakmak ye­terli değildir. Muş, doğru plan­lama ve doğru yatırımlarla Tür­kiye’nin tarım ve hayvancılık üslerinden biri olabilecek potan­siyele sahiptir. Bunun için mer­kezi yönetimin, yerel yönetimle­rin, üniversitenin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ortak bir kalkınma vizyonu etra­fında buluşması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki kalkınma sadece büyük şehirlerde yükse­len sanayi bacalarıyla gerçekleş­mez. Bazen bereketli bir ovanın doğru değerlendirilmesi, bir ül­kenin gıda güvenliğine, ihracatı­na ve istihdamına sanayiden çok daha büyük katkılar sağlayabilir.

Muş Ovası yalnızca Muş’un de­ğil, Türkiye’nin geleceği açısın­dan da stratejik bir üretim mer­kezidir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi, bölgesel kalkınma­nın ötesinde millî kalkınmanın en güçlü adımlarından biri ola­caktır. Çünkü toprağını işleyen, hayvancılığını geliştiren ve kır­salını güçlendiren ülkeler, gelece­ğin ekonomik rekabetinde her za­man bir adım önde olacaktır.

Bu nedenle Muş Ovası’na yapı­lacak her yatırım, sadece bugü­nün üretimine değil; Türkiye’nin gıda güvenliğine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına ya­pılmış stratejik bir yatırım olarak değerlendirilmelidir.

Muş Ovası’nın sulama projesi

Ovanın en önemli su kaynağı Murat Nehri olup, Karasu ve di­ğer akarsular da tarımsal üreti­me önemli katkı sağlamaktadır. Muş’un tarımsal geleceğini de­ğiştirecek en önemli yatırımlar­dan biri, Alparslan II Barajı kay­naklı sulama projesidir. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen bu proje tamamlandığında;

-Yaklaşık 780 bin dekar (78 bin hektar) tarım arazisinin mo­dern basınçlı sulama sistemleriy­le sulanması,

-Kuru tarımdan sulu tarı­ma geçilmesiyle ürün veriminin önemli ölçüde artması,

-Ürün çeşitliliğinin gelişmesi; sebzecilik, yem bitkileri ve yük­sek katma değerli ürünlerin üre­timinin yaygınlaşması,

-Tarıma dayalı sanayi yatı­rımları için güçlü bir altyapının oluşması,

-Bölgede binlerce kişiye doğ­rudan ve dolaylı istihdam sağlan­ması,

-Çiftçi gelirlerinin artması, kırsal göçün azalması ve bölgesel kalkınmanın hızlanması beklen­mektedir.

Sulama projesi yalnızca bitki­sel üretimi artırmayacaktır. Aynı zamanda kaliteli kaba yem üreti­mi artacak, et ve süt üretim mali­yetleri düşecek, gıda sanayisi ya­tırımları hız kazanacak, ihracata yönelik tarımsal üretim kapasi­tesi gelişecek ve Türkiye’nin gıda arz güvenliğine önemli katkılar sağlanacaktır.

Muş Sulama Projesi tamam­landığında, Doğu Anadolu’nun en büyük tarımsal dönüşüm projele­rinden biri hayata geçirilmiş ola­caktır. Bu nedenle projenin zama­nında tamamlanması, yatırım­cıların bölgeye yönlendirilmesi ve merkezi yönetim ile yerel yö­netimlerin yatırımcılara gerekli desteği sağlaması; başta Muş ol­mak üzere bölge ekonomisine ve Türkiye ekonomisine önemli kat­kılar sunacaktır.