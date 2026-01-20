Borç-gelir oranında yüzde 50 riskli bölgeyse…

2025 yılı… 2.1 trilyon lira “borç faizi” ödemişiz…

* * *

Yani:

Üretenlerden, çalışanlardan topla­nan vergilerin yüzde 20’ye yakını borç faizi ödemesinde kullanmışız…

* * *

Borç–gelir oranı kaç olmalı?

Bankalarımız riskli durumu bulmak için basitçe şu hesabı yapıyor:

Borç gelir oranı yüzde 0 ile yüzde 25 arasında olan müşteriyi sağlıklı kabul ediyor;

Yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olan müşteriyi orta sağlıklı buluyor ve plan­lamayı daha dikkatli yapması yönünde çalışanını uyarıyor…

Yüzde 50 ve üstünde olan müşteriyi yüksek riskli buluyor; kredisini onay­lamıyor…

* * *

Borcu değil, borcun faizi yüzde 20’ye yakınsa?(!)

* * *

Yani:

Anaparasıyla/faiziyle borçları ödeye­bilmemiz için:

Yatırım yapmamız, verimli olmamız, daha fazla çalışmamız ve geliri yükselt­memiz gerekiyor…

VELHASIL

Borcu düşürmek için iki yol var…

Ya geliri artıracağız, ya harca­mayı kısacağız…

Geliri artırmak için ya verim­li yatırımları artıracağız, ya yatı­rımları verimli hale getireceğiz, ya da yatırımları verimli hale ge­tirecek, maliyetleri düşürüp ya­bancıyla rekabet edebilme şansı­nı artıracak yatırımları öncelik­lendireceğiz…

* * *

Örneğin sanayi bölgelerini li­manlara bağlayacak ve yük taşı­macılığında optimal faydayı sağ­layacak demiryolu yatırımları…

Hızlandırılmalı…

Acaba, 2026’da planlanan, 700 milyarı deprem bölgesine olmak üzere 1.9 trilyon liralık kamu ya­tırımında bu “ivedi ihtiyacımı­zı” karşılayacak yatırımlar alın­dı mı?