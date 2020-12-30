Borç yapılandırmasında başvuru süresi uzayacak mı?

Yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde kamuoyunun gündemini çok sayıda konu meşgul ediyor. Bunlardan birisi de, borç yapılandırmasına ilişkin başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı. Çünkü, başvuru süresi 31 Aralık Perşembe günü sona eriyor, bu nedenle önemli,

Başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusuna geçmeden önce, borç yapılandırmasıyla ilgili son duruma bakmakta fayda var!

Borç yapılandırma düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girdi, ne amaçlandı?

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini öngören 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılandırma Kanunu ile, 289 milyar TL'si vergi, 165 milyar TL'si SGK ve kalanı da diğer kurumlara olan borçlar olmak üzere yaklaşık 500 Milyar TL. tutarında bir borcun yapılandırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, Yapılandırma Kanununun TBMM’de görüşülmesi sırasında, yaklaşık 4 Milyon borçlunun bu düzenlemeden yararlanmasını beklediklerini ifade ettiler.

Borç yapılandırma başvuruları 17 Kasım’da başladı!

Vergi, SGK ve kamuya olan diğer borçlara yönelik yapılandırma başvuruları, Kanunun yürürlüğe girdiği 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren başladı. Beklenenin aksine, başladığı günden bu yana başvurular oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapılandırma başvurularının interaktif vergi dairesi üzerinden yapılması için duyuru yapılmasına rağmen, borçlular yine de fiziki olarak vergi dairelerine giderek, hatta uzun kuyruklar oluşturarak, yapılandırma başvurularını yapmaya çalışıyorlar. Aynı durum SGK borçlarının yapılandırılması için de geçerli.

Maliye 76 milyar TL borç yapılandırması gerçekleştirdi!

17 Kasım’dan bugüne kadar geçen 44 günde Maliye’ye yaklaşık 5 milyon 500 bin kişi, 6 milyon 700 bin yapılandırma başvurusu yaptı. Başvuran sayısı ile başvuru sayısının farklı olmasının nedeni ise, aynı borçlunun birden fazla borcu için başvuru yapması. Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon 350 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 76 milyar TL. tutarında borç yapılandırması gerçekleştirildi. Bu tutarın 70 milyar TL.si borç aslı, kalan 6 milyar TL.si ise faiz. Yani, Maliye 76 milyar TL’lik alacağını yapılandırmış oldu. Borçlarını yapılandıranlar, bugüne kadar 1 milyar 350 milyon TL ödeme yaptı.

Maliye’ye yapılan yapılandırma başvurularının büyük bir kısmı, trafik para cezaları, MTV ve öğrenim kredisi borçlarına yönelik. Normal vergi borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı oldukça az.

Borç yapılandırması için SGK’ya yoğun başvuru var!

Bugüne kadar borç yapılandırması için SGK’ya yaklaşık 700 bin başvuru yapıldı. SGK, bu başvurulara istinaden yaklaşık 35 Milyar TL’lik borç yapılandırması gerçekleştirdi.

Yapılandırma başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor!

Vergi ve SGK borçlarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilmesi için 31 Aralık Perşembe günü sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Aksi halde, bir uzatma olmadığı takdirde borç yapılandırması düzenlemesinden yararlanılamıyor.

Başvuru süresinin bitmesine 3 gün kalmasına rağmen, başvurular artarak devam ediyor. Vatandaşlar pandemiye rağmen vergi daireleri ve SGK önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Yani, ilgi son derece yoğun. Tabi, bu başvuru ve sonrasında yapılan yapılandırmaların tahsilata ne kadar yansıyacağı da çok önemli.

Cumhurbaşkanımızın başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini uzatma yetkisi var!

Cumhurbaşkanımız; başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor (7256 sayılı Kanun Mad. 3/16).

Cumhurbaşkanımız, bu yetkisini kullanarak,

- 31 Aralık’ta sona erecek olan başvuru süresini 1 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından),

- Vergi yapılandırmasında 1 Şubat 2021 tarihinde (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) sona erecek olan ilk taksit ödeme süresini 1 Mart 2021 ((28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından),

- SGK yapılandırmasında ise, 1 Mart 2021 tarihinde (28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) sona erecek olan ilk taksit ödeme süresini 31 Mart 2021

tarihine kadar uzatabilir.

Peki, yapılandırma başvuru süresi uzatılacak mı?

Yapılandırma düzenlemesi 17 Kasım’da yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak buna ilişkin yazılımların hazırlanması ve başvuruların alınması en az 10 gün sonra başlayabildi. Bunlar, hemen her yapılandırma düzenlemesinde olan şeyler, yani normal. Ancak, geciken her gün borçluların başvuru süresinden gidiyor. Yani, başvuru süreleri 10 gün kısaldı.

Ayrıca, şu an itibariyle borç yapılandırmasına yoğun başvuru var. Maalesef insanlarımız her şeyi son dakikaya bıraktığından, yoğunluk birazda bundan kaynaklanıyor. Yapılandırma düzenlemesi, yararlananlara oldukça cazip fırsatlar sağlıyor. Tabi, hiç kimse de bu yapılandırma fırsatlarını kaçırmak istemiyor.

Cumhurbaşkanımız hem borç yapılandırma başvuru süresinin hem de ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması için gerekli talimatları verdi. Maliye ve SGK’da süre uzatımı konusunda hemfikir.

Süre uzatımı tamam, ancak ne kadar olacak?

7256 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanımızın başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Bu çerçevede, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin birer ay uzatılması bekleniyor. Ancak, bu konuda farklı görüş ve çalışmalar da var! Örneğin başvuru süresinin 15 gün uzatılıp ödeme süresinin uzatılmaması veya başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 15’er gün uzatılması gibi. Benzer uygulamalar daha önceki yapılandırma düzenlemelerinde de yapıldı.

Şu an yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz süreç, önceki yapılandırma düzenlemelerinin çıkarıldığı dönemlere hiç ama hiç benzemiyor. Vergi ve SGK borçluları ile diğer kamu kurumlarına borçlu olanların, ekstra verilecek her bir güne ihtiyaçları var. Özellikle pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan esnaf ve işletmeler açısından bu süre uzatımları daha da önemli.

Bize göre, borç yapılandırma başvuru süresi ile ilk taksit ödeme sürelerinin birer ay uzatılması şart. Bir ay olarak belirlenen uzatma süresinin, mükelleflerin içinde bulunduğu durum dikkate alınmadan kısaltılması doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini birer ay uzatması gerektiğini düşünüyorum.

Ne dersiniz?