Borçları bütçenin 4’te birine indirdik

YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) Anadolu turunun Mersin durağında toplantı sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le belediyede buluştuk.

Buluşmada VERİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Korkmaz, İcra Kurulu Başkanı Prof. Emre Alkin de yer aldı. Vahap Seçer’e Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış eşlik etti.

Seçer, toplantının açılışında verdiği mesajı sohbette de yineledi:

- Bilinçsiz enerji kullanımı para kaybı ve çevre tahribatı anlamına geliyor.

Ardından kentin imar planı üzerinde durdu:

- İmar planı, bir kentin anayasasıdır. TMMOB Mersin Şubesiyle en fazla çalışan belediye başkanıyım. Çağdaş, çevreci bir imar planı yapmak üzere çalışıyoruz.

Göreve başladığı günlere döndü:

- 1 liralık bütçe, 1 liralık borç söz konusuydu. Mersin, kentteki şirketlerin ödedikleri vergiler sayesinde gelir açısından iyi düzeyde olan bir belediye. Dikkatli, disiplinli adımlarla, “4 liralık bütçeye karşılık 1 liralık borç var” noktasına geldik.

Bütçelerinin 8 milyar liraya yakın olduğunu belirtip, borçlar konusunda detaya girdi:

- Görevi devraldığımız 31 Mart 2019 itibariyle büyükşehir belediyesinin borç yükü 2 milyar 247 milyon lira idi. Bunun 1 milyar 582 milyon lirası banka borcuydu.

O günlerde 1 doların 5.6 TL olduğunu anımsattı:

- Borcumuz 400 milyon dolara denk geliyordu.

Bu yılın mayıs ayı sonu itibariyle son durumu paylaştı:

- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu 400 milyon dolardan 290 milyon dolara kadar düştü. Bu dönemde yatırımlarımız da durmadı, artarak sürdü.

TL bazında durumun da altını çizdi:

- 2 milyar 247 milyon liralık toplam borç, 1 milyar 633 milyon liraya geriledi.

MESKİ’nin borçlarına işaret etti:

- MESKİ’nin 330 milyon lira iç borç, 67 milyon Euro karşılığı olarak 421 milyon lira dış borç olmak üzere, toplam 751.7 milyon lira borcu vardı. Yani, 119 milyon Euro idi.

MESKİ’de de yatırımların durmadığını kaydetti:

- Yapılan yatırımlara rağmen MESKİ’nin borcu 64 milyon Euro’ya indi.

Ardından metro konusuna geçti:

- Toplamda 35 kilometre ve 3 etap olacak şekilde planlanan Mersin Metrosu’nun 13.4 kilometre ve 11 istasyon için 3 Ocak 2022’de Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yılında temel attık.

Metro projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da anlattığını bildirdi:

- Metro projemizi belediyemizin kendi öz kaynakları ve finansman gücüyle gerçekleştirmeyi planladık. Diğer etaplarda Hazine onayı gerekiyor. 11 aydır onay imzası bekliyoruz.

Mersin merkez ve Tarsus merkez ile kırsalda kullanılmak üzere çevre dostu yakıt kullanan 272 yeni otobüs aldıklarını anlattı:

- Mersin’de toplu taşıma filosu 12 yaşında idi. 2.5 yaşına indirdik. Şu anda en genç filo bizde. Böylece 2029 yılına kadar toplu taşıma için otobüs ihtiyacı kalmadı.

Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’deki belediyelerin büyük bölümü gelir yetersizliği, geçmişten devreden borç yükü ve finansman sıkıntısından yakınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki şirketlerin vergi gücüyle borç yükünü bütçe içinde taşınabilir düzeye çekmiş görünüyor.

10 bin adet ‘Kaz Desteği’ sağladı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, tarımsal projelerini anımsattı, Başkan Vahap Seçer anlattı:

- Fide, fidan, ekipman (erik boylama, ceviz soyma, üzüm sıkma makineleri, kıyma, taş kırma, hamur yoğurma makineleri, arıcılık ekipmanları), su borusu dağıtımları ve kooperatif ile kadın emeğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Geçen 3 yılda 116 adet ekipman desteği verdiklerini kaydetti:

- Bu yıl da 99 adet daha ekipman dağıtımı yapacağız. Son iki yılda özellikle üreticilerin yaşadığı kırsal mahallelerde 13 ilçede toplam 117 bin metre sulama borusunu ücretsiz dağıttık.

“Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesine değindi:

- Her yıl 60 küçük aile işletmesi yetiştiriciye 25’er adet olmak üzere 1500 küçükbaş hayvan dağıtıyoruz. Hayvanlar için yem ve aşı desteği de veriyoruz.

“Kazanç Projesi” üzerinde durdu:

- Geçen yıl 100 dar gelirli yetiştiriciye toplam 10 bin adet kaz ve 50 ton yem desteği sağlandı. Proje kapsamında üretilen kazlar Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alındı. Kesimhaneye gönderilerek paketlenip ulusal düzeyde market zincirine satıldı.

Yıldız Holding’e Trabzonspor bayrağı kim isteyince asıldı

MURAT Ülker’in fanatik düzeyde Fenerbahçeli olduğunu bilenler, Trabzonspor’un şampiyonluğunun kesinleştiği günlerde Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezine asılan dev Trabzonspor bayrağını görünce sordu:

- Trabzonspor bayrağının Yıldız Holding’in merkezine asılmasında kim etkili oldu acaba?

Bu sorunun yanıtını geçen hafta basınla sohbet buluşması yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ile Başkan Yardımcısı ve CEO Mehmet Tütüncü verdi:

- İbrahim Bey (Taşkın) fırsatı kaçırmadı. Trabzonspor’un Süper Lig Şampiyonluğu’nu garantilediği anda dev bayrağı hazırlattı ve Holdingin merkez binasının dışına astırdı.

Yıldız Holding’in Trabzon doğumlu Hukuk İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşkın’la İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 70’inci kuruluş yıldönümü gecesinde karşılaştım:

- Yıldız Holding’te Trabzonspor bayrağının asılı olduğu günlerden bir görüntüyü Mehmet Tütüncü’den istedim, göndermedi. Fotoğrafı gazetede yayınlamak istiyorum.

İbrahim Taşkın, hemen cep telefonunda görüntüyü bulup gönderdi:

- Trabzonspor bayrağı Yıldız Holding merkez binasında 1 ay asılı kaldı.