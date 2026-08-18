Borcu çevirebiliyorsan iyisin!

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Borcu çevirebilene, “Ekonomisini (birey, aile, şirket, kurum, ülke…) yönetebiliyor” denilen, bir dönem yaşanıyor…

En azından, “Yönetemiyor” denmiyor…

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Buna ABD, Fransa, İtalya gibi ülkeler de da­hil…

Örneğin ABD:

Temmuz ayında 432 milyar dolarlık açık, 10 ayda 2 trilyon dolarlık borçlanma ve 1.2 tril­yon dolarlık faiz yükü…

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Borcu çevirebilmek için “üretmek”;

Kapatabilmek ve/veya borçlanmamak için ise (-ki özvarlıkların/alacakların yoksa yük­sek faizli borçlanma, çıkışı zor bir girdap) “ta­lep edileni/edileceği, verimli üretmek” gere­kiyor…

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Yani mal/fikir/teknoloji/fikir üreten, da­hası geliştiren (reel sektör çalışanı…) sayısını artırmamız gerekiyor…

Ama…

Örneğin:

Sanayi sektöründe çalışan ücretli çalışanla­rın oranı yüzde 30’un altına geriledi…

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2023 yılı haziran ayı…

Türkiye, para politikasında sıkılaşma, şef­faflık ve kural bazlı yeni bir (rasyonel) ekono­mik döneme geçti…

Tüketim ve ithalatla değil, üretim ve ihra­catla büyümek, rasyonel ekonomilerin teme­li/özeti…

(…Tabi ki ithalat yapılacak (çeşitli neden­lerle teknoloji geliştiremediğimiz ve/veya ve­rimli olamadığımız ve/veya ekosisteme uy­mayan ürünler/hizmetler)…

Tüketim de olacak (-ki bu parametreler re­fahın da göstergesi)…

(Ama, kalkınma/refah seviyesi, eğitim/kül­türün yanında dış ticaret fazlasına da endeks­li…)

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Geçtiğimiz ay;

3 yıllık sıkılaşmaya rağmen, 43.7 milyar do­ları aşan “6 aylık” dış ticaret açığına dikkat çekmiş;

(6 aylık ihracat 133.1 milyar dolar; 6 aylık it­halat 176.8 milyar dolar…)

İthalat kalemlerine, fiyatlarına ve bizdeki maliyetlerine (işçilik, enerji, navlun…) bakıl­dığında, bu yapının yerli üreticiyi zor durum­da bırakacağının, borçlanmayı daha da artıra­cağının altını çizmiştik…

VELHASIL

Temmuz ayı ihracatımız (geçtiğimiz yılın ay­nı ayına göre) yüzde 2.9 artışla 25.6 milyar do­lar…

İthalatımız mı?

Yüzde 5.2 artışla 33 milyar dolar…

7 aylık dış ticaret açığı 61 milyar dolar…

Dolayısıyla yüksek faizli borçlanma da ar­tıyor…

(İthalat da, borçlanma da zaten yüksek­ti; ihracatımız ithalatımızı karşılayamıyor ve açık artıyordu; önlem almamız gerekiyordu Vb…)

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Ürettiğimiz tükettiğimizi, sattığımız aldığı­mızı kapatamayınca, kapanmayan borç, “daha fazla” açığa;

Açıklar ise, “daha yüksek faizli” daha fazla borçlanmaya neden oluyor…

Eğitimden hukuka, ticaretten vergiye yapıl­mayan reformlar, ekonominin törpüsü olma­ya devam ediyor…