Üretimden tüketi­me;

Kapasite fazlalığın­dan atıl bırakılmış po­tansiyele;

Kredi kullanımından desteklere;

Eğitimden sağlığa;

Haksız rekabetten kayıtdışına kadar her alanda yaşadığımız ve­rimsizlik… Ve getirisi: Ekonomide dengesizlik...

★★★

Örneğin: Tarımsal üretim…

2025 yılında 1.2 trilyon lira­lık kredi kullanmış (borçlanmış) çiftçi… Bu borçlanmanın da sa­yesinde ekebilmiş, gübreleyebil­miş, ilaçlayabilmiş, mazot alabil­miş, yemleyebilmiş, sürebilmiş…

Don, kuraklık, sel, hastalık gi­bi sorunlarla (çabalayan) uğra­şabilmiş…

Doğru ölçek/yatırım/metod ve çabası sayesinde kar edip, işini büyüten örnekler de var…

Faiz yükünü karşılayama­yan da var, ürün alamayıp zarar edenler de…

★★★

En başta; 2025’te, tarım­sal üretimde, 1.2 trilyon lirayı aşan kredi kullanımına şaşır­mak ve bunun ciddi bir sorun olduğunu görmek gerekiyor…

Çünkü bu veri: Borçlanmadan üretim yapabilme gücünün kal­madığını anlatıyor…

Çünkü bu veri: Üretimde ve­rimsizliğin büyüdüğü anlamını da taşıyor…

★★★

Verimsizliğimizin maliyetini ise 85 milyon üstleniyor…

★★★

Örneğin:

Tarımsal kredilerin yaklaşık yüzde 70’ini Ziraat Bankası kul­landırıyor…

Bunun da yüzde 90’ının faizi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tara­fından karşılanıyor…

Yani 85 milyonun ödediği ver­gilerin önemli bölümü ile “ve­rimsizliğin maliyeti” üstleni­liyor…

VELHASIL

En son:

Ziraat Bankası kredilerinde “Bağ-Kur ve vergi borcu olmaması” şartı esnetildi…

Ne anlama geliyor?:

Hazine faiz destekli kredi kullanmak isteyen çiftçiler, kredi kullandırımı sırasında en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını “BORCU YOKTUR” yazısı ile kanıtlaması gerekiyor.

Eğer borcu varsa, çiftçinin alacağı hazine destekli kredinin en fazla yüzde 25’ine denk gelecek tutarı çiftçi adına vergi dairesine/ SGK için kesiliyor…

★★★

Bu hayati sorunu, borç bularak/vererek, kıt kaynakları tüketerek değil; üretimden tüketime; eğitimden haksız rekabete; kayıtdışından desteklere kadar her alanda verimliliği artırarak çözebiliriz.

Yoksa hastalığı kronikleştiririz…