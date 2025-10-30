Borcun anahtarı Bitcoin mi? “Trump’ın çılgın fikrinin ardındaki gerçek”
Donald Trump’ın yakın zamanda dile getirdiği bir fikir, finans çevrelerinde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı: “Belki de ABD’nin 35 trilyon dolarlık borcunu kriptoyla öderiz. 35 trilyon kripto, borç yok!” Bu söz, ilk bakışta bir şaka gibi duruyor…
Ama tıpkı 2016’da kimsenin inanmadan izlediği kampanyasının sonunda Beyaz Saray’a girmesi gibi, Trump’ın bu sözleri de basit bir gaf değil; bir siyasi sezginin, bir popülist stratejinin ve belki de bir dönemin habercisi.
Borç krizi: Amerika’nın görmezden geldiği problemi
Bugün ABD’nin kamu borcu 36 trilyon dolara dayanmış durumda. Bu rakam yalnızca sayısal bir büyüklük değil; aynı zamanda Amerikan ekonomisinin geleceğine dair derin bir ahlaki ve finansal sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Yirmi yıl önce “borç” kelimesi siyasi arenada utangaç bir şekilde telaffuz edilirken, bugün borç tavanı müzakereleri neredeyse rutinleşti. Artık kimse “ödeyebilir miyiz?” diye sormuyor, sadece “bir süre daha idare edebilir miyiz?” diye bakıyor. Trump’ın çıkışı işte tam da bu “alışılmış borç” kavramına karşı geliyor. Ona göre ABD, bir devletin borcunu para basarak değil, “yaratıcılıkla” ödeyebilir ve bu yaratıcılığın adı da Bitcoin…
Bitcoin: Yeni nesil altın mı, politik bir araç mı?
Bitcoin, son on yılda dijital bir varlıktan çok bir ideolojiye dönüştü. Onu destekleyenler için Bitcoin, merkez bankalarının keyfi para basma gücüne bir başkaldırı; sistemin dışında bir özgürlük manifestosu. Trump’ın bu dile yakınlaşması ironik biçimde kendi geçmiş söylemlerine de ters düşüyor. Çünkü birkaç yıl önce “Bitcoin bir balondur, sahte paradır” diyen Trump, şimdi kriptoyu ulusal borcun çözümü olarak konuşuyor. Bu değişim yalnızca fikir değil strateji değişikliğidir. Trump, Amerikan seçmeninin genç teknolojik ve sisteme öfkeli kesimine sesleniyor. “Eğer doların itibarı sarsılıyorsa, belki de o itibarı başka bir simgeyle geri kazanabiliriz” diyor.
Gerçekte ne kadar mümkün?
Finansal açıdan bakıldığında ABD’nin borcunu Bitcoin ile “ödemesi” neredeyse imkânsız. Çünkü 35 trilyon dolarlık borcu kapatmak için Bitcoin’in fiyatının trilyonlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekir — bu da mevcut ekonomik dengeyi altüst eder. Ancak mesele teknik değil, semboliktir. Trump bu cümleyle aslında “doların tek egemenlik aracı olma devri bitiyor” mesajı veriyor. Yani önerdiği şey bir finansal plan değil, bir ideolojik meydan okumadır.
Trump popülizminin yeni silahı: Dijital milliyetçilik
Trump, kriptoyu bir “teknolojik bağımsızlık sembolü” haline getirmeye çalışıyor. Tıpkı “Make America Great Again” sloganının, ekonomik milliyetçiliğin bir ifadesi olduğu gibi, “Bitcoin ile borcu ödeyelim” cümlesi de dijital milliyetçiliğin kıvılcımıdır. Bu söylem, Washington’un klasik para politikası anlayışına meydan okuyor. Çünkü burada faiz, enflasyon ya da bütçe dengesi değil; “inanç” var. Bitcoin’in değerine inanırsan borcun da doların da sistemin de anlamı değişiyor. Trump’ın sözü bir tweet olarak başlayıp bir ekonomik manifestoya dönüşebilir.
Çünkü o modern siyasetin nasıl çalıştığını iyi biliyor: Önemli olan ne söylediğiniz değil, kime hissettirdiğinizdir. Bu nedenle “kriptoyla borç ödeme” düşüncesi, teknik olarak saçma olsa da politik olarak dahicedir. İnsanlara “sistemi değiştirebiliriz” hissini verir. Bu da seçim sandığında matematikten daha güçlü bir duygudur. Belki de Trump gerçekten Bitcoin ile borcu kapatabileceğine inanmıyor. Ama bence bu önemsiz. Çünkü o ekonomiyi bir bilançodan değil, bir sahneden okuyor. Ve de bazen sahnede söylenen bir cümle, tahvil piyasalarından daha fazla yankı bulur.
Belki gelecekte gerçekten “kriptoyla borç ödeyen” bir Amerika görmeyeceğiz ama şundan emin olabiliriz: Trump, bu cümlesiyle dünya finans sistemine bir soru sormuştur: “Para nedir, kimindir ve kimin çıkarına çalışır?”
Bu sorunun yankısı, henüz bitmedi. İzleyip göreceğiz…
