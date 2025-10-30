Borcun anahtarı Bitcoin mi? “Trump’ın çılgın fikrinin ardındaki gerçek”

Donald Trump’ın yakın zamanda dile getir­diği bir fikir, finans çevrelerinde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı: “Belki de ABD’nin 35 tril­yon dolarlık borcunu kriptoyla öderiz. 35 tril­yon kripto, borç yok!” Bu söz, ilk bakışta bir şaka gibi duruyor…

Ama tıpkı 2016’da kimsenin inan­madan izlediği kampanyasının sonunda Beyaz Saray’a girmesi gibi, Trump’ın bu sözleri de ba­sit bir gaf değil; bir siyasi sezginin, bir popülist stratejinin ve belki de bir dönemin habercisi.

Borç krizi: Amerika’nın görmezden geldiği problemi

Bugün ABD’nin kamu borcu 36 trilyon dola­ra dayanmış durumda. Bu rakam yalnızca sa­yısal bir büyüklük değil; aynı zamanda Ame­rikan ekonomisinin geleceğine dair derin bir ahlaki ve finansal sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Yirmi yıl önce “borç” kelimesi siyasi arenada utangaç bir şekilde telaffuz edilirken, bugün borç tavanı müzakereleri neredeyse ru­tinleşti. Artık kimse “ödeyebilir miyiz?” diye sormuyor, sadece “bir süre daha idare edebilir miyiz?” diye bakıyor. Trump’ın çıkışı işte tam da bu “alışılmış borç” kavramına karşı geliyor. Ona göre ABD, bir devletin borcunu para basa­rak değil, “yaratıcılıkla” ödeyebilir ve bu yara­tıcılığın adı da Bitcoin…

Bitcoin: Yeni nesil altın mı, politik bir araç mı?

Bitcoin, son on yılda dijital bir varlıktan çok bir ideolojiye dönüştü. Onu destekleyenler için Bitcoin, merkez bankalarının keyfi para basma gücüne bir başkaldırı; sistemin dışında bir öz­gürlük manifestosu. Trump’ın bu dile yakınlaş­ması ironik biçimde kendi geçmiş söylemleri­ne de ters düşüyor. Çünkü birkaç yıl önce “Bit­coin bir balondur, sahte paradır” diyen Trump, şimdi kriptoyu ulusal borcun çözümü olarak konuşuyor. Bu değişim yalnızca fikir değil stra­teji değişikliğidir. Trump, Amerikan seçmeni­nin genç teknolojik ve sisteme öfkeli kesimine sesleniyor. “Eğer doların itibarı sarsılıyorsa, belki de o itibarı başka bir simgeyle geri kaza­nabiliriz” diyor.

Gerçekte ne kadar mümkün?

Finansal açıdan bakıldığında ABD’nin bor­cunu Bitcoin ile “ödemesi” neredeyse imkân­sız. Çünkü 35 trilyon dolarlık borcu kapatmak için Bitcoin’in fiyatının trilyonlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekir — bu da mevcut ekonomik dengeyi altüst eder. Ancak mesele teknik değil, semboliktir. Trump bu cümleyle aslında “doların tek egemenlik aracı olma devri bitiyor” mesajı veriyor. Yani önerdi­ği şey bir finansal plan değil, bir ideolojik mey­dan okumadır.

Trump popülizminin yeni silahı: Dijital milliyetçilik

Trump, kriptoyu bir “teknolojik bağımsız­lık sembolü” haline getirmeye çalışıyor. Tıp­kı “Make America Great Again” sloganının, ekonomik milliyetçiliğin bir ifadesi olduğu gi­bi, “Bitcoin ile borcu ödeyelim” cümlesi de di­jital milliyetçiliğin kıvılcımıdır. Bu söylem, Washington’un klasik para politikası anlayışı­na meydan okuyor. Çünkü burada faiz, enflas­yon ya da bütçe dengesi değil; “inanç” var. Bit­coin’in değerine inanırsan borcun da doların da sistemin de anlamı değişiyor. Trump’ın sö­zü bir tweet olarak başlayıp bir ekonomik ma­nifestoya dönüşebilir.

Çünkü o modern siya­setin nasıl çalıştığını iyi biliyor: Önemli olan ne söylediğiniz değil, kime hissettirdiğinizdir. Bu nedenle “kriptoyla borç ödeme” düşüncesi, teknik olarak saçma olsa da politik olarak dahi­cedir. İnsanlara “sistemi değiştirebiliriz” hissi­ni verir. Bu da seçim sandığında matematikten daha güçlü bir duygudur. Belki de Trump ger­çekten Bitcoin ile borcu kapatabileceğine inan­mıyor. Ama bence bu önemsiz. Çünkü o ekono­miyi bir bilançodan değil, bir sahneden okuyor. Ve de bazen sahnede söylenen bir cümle, tahvil piyasalarından daha fazla yankı bulur.

Belki gelecekte gerçekten “kriptoyla borç ödeyen” bir Amerika görmeyeceğiz ama şundan emin olabiliriz: Trump, bu cümlesiyle dünya fi­nans sistemine bir soru sormuştur: “Para nedir, kimindir ve kimin çıkarına çalışır?”

Bu sorunun yankısı, henüz bitmedi. İzleyip göreceğiz…