Bordoeaux’da yağmur ve fırtına, Pendore’de kuraklık sıkıntısı çektik

KAVAKLIDERE Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, bu yılki bağ bozumu sırasında Pendore ile “Maison Kavaklıdere”nin bulunduğu Bordoeaux (Fransa) arasında iklim karşılaştırması yaptı:

- Bordoeaux’ta yağmur ve fırtına, Pendore’deki bağlarımızda kuraklık sıkıntısı yaşadık.

Ardından iklim değişikliğinin yağış temposuna etkisini bağlarının bulunduğu bölgelere göre gözden geçirdi:

Pendore Bağları (İç Ege): Yağışın çok az olduğu bir üretim yılı geçirdik (metrekareye 215 mm). Yağış rejimi son derece kötüydü. Son 5 ayda 50 mm yağış oldu.

Yağışın çok az olduğu bir üretim yılı geçirdik (metrekareye 215 mm). Yağış rejimi son derece kötüydü. Son 5 ayda 50 mm yağış oldu. Kapadokya: Bölgede kasım ayında 190.8 mm yağış düştü. Bu, 280-300 mm olan normal ortalamanın çok altında kaldı. 2021 yılı bölge için son 5 yılın en az yağışlı ve kurak geçen yılı oldu.

Bölgede kasım ayında 190.8 mm yağış düştü. Bu, 280-300 mm olan normal ortalamanın çok altında kaldı. 2021 yılı bölge için son 5 yılın en az yağışlı ve kurak geçen yılı oldu. Denizli (Güney): Bölge açısından en kurak yıl yaşandı. Metrekareye düşen yağış 335.9 mm olsa da son 10 yıllık 483 mm ortalamanın epey altında kaldı.

Bölge açısından en kurak yıl yaşandı. Metrekareye düşen yağış 335.9 mm olsa da son 10 yıllık 483 mm ortalamanın epey altında kaldı. Doğu Anadolu: Bölgede yağış miktarı nisan-eylül döneminde 20 mm olarak gerçekleşti. Yani çok kurak bir üretim yılı yaşandı. Hasat tamamlandıktan sonra ekim ayı sonlarında yağış miktarı 42.6 mm oldu.

Bu noktada söz konusu bölgelerdeki hava sıcaklıklarını irdeledi:

Ege Bölgesi: Bu yılın haziran ayının ikinci yarısından sonra ve ağustos ayında 2-3 kez pik sıcaklıklar yaşandı.

Bu yılın haziran ayının ikinci yarısından sonra ve ağustos ayında 2-3 kez pik sıcaklıklar yaşandı. Kapadokya: Temmuz ayında 3-4 gün hava sıcaklığı 39.3 derece ile bir anlamda yakıcı oldu.

Temmuz ayında 3-4 gün hava sıcaklığı 39.3 derece ile bir anlamda yakıcı oldu. Denizli: Temmuz ayında 39.7, ağustos ayında 38.3 dereceler görüldü, üzümde olgunlaşma hasat döneminden bir hafta önce gerçekleşti.

Temmuz ayında 39.7, ağustos ayında 38.3 dereceler görüldü, üzümde olgunlaşma hasat döneminden bir hafta önce gerçekleşti. Doğu Anadolu: Maksimum sıcaklık 41.1 derece ile temmuz ayında görüldü. Nisan ayıda 31, mayıs ayında 36.7 ile maksimum sıcaklıklar ölçüldü. Nisan ve mayıs aylarında son 15 yılın en yüksek sıcaklıkları görülmüş oldu.

İklimde yaşanan bu değişikliğin şaraplık üzüm üzerindeki etkisi üzerinde durdu:

- Bağcılıkta pik sıcaklıkta gözlemlenen etkiler şöyledir: Çabuk olgunlaşma (istenilen aromatik yapıyı elde edemeden olgunlaşma), asma yapraklarında yanma, üzüm salkımlarında pörsüme ve yüksek alkol.

Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevza Başman ile yeni ürünleri “Harmonie” için buluştuğumuzda sohbetin ağırlıklı bölümünü yaşanan kuraklık oluşturdu. Ali Başman, Pendore Bağları’ndaki durumla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Pendore Bağları’nda 200 metrede su bulmuştuk. Yer altı sularında da ciddi azalma ve seviye düşüşleri söz konusu.

Bu ortamda aldıkları önlemleri paylaştı:

- Şu anda 6 bin 600 dönümü bulan tüm bağlarımızda damla sulama sistemi mevcut. Böylece yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklık sırasında sulama programını doğru yönettik. Giderek azalan suyumuzu idareli kullandık. Böylece verim açısından güzel sonuçlar elde edebildik.

Bunları anlatırken cep telefonundan bir fotoğraf gösterdi:

- Öküzgözü üzümlerinin yetiştiği Elazığ’daki bağlarımızda sulama için Keban Barajı’na uzanan bir basit iskele kurmuştuk. İskele, su seviyesinde idi. Bu yıl iskele, barajdaki su seviyesinden 20 metre yukarıda kaldı. Yani, iskelemiz balkona dönüştü.

Kavaklıdere örneği, giderek artan kuraklık dönemleri ortamında bile doğru sulama sistemleri ile iyi verim alabilmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin tüm tarım sektöründe başta damla sulama olmak üzere suyu idareli kullanacak yöntemleri hızla yaygınlaştırması gerekiyor…

Unutmayalım, vahşi sulama, hem aşırı su israfına yol açıyor, hem de toprağın bereketini alıp götürüyor…

‘Wines of Turkey’de şirket sayısı 3’e indi

ŞARAP Üreticileri Derneği Başkanı Ali Başman, başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin şarap ihracatı verilerini sıraladı:

Fransa: 9 milyar dolar

9 milyar dolar İtalya: 5 milyar dolar

5 milyar dolar İspanya: 5 milyar dolar

5 milyar dolar Şili: 1.8 milyar dolar

1.8 milyar dolar Yunanistan: 100 milyon dolar

Türkiye’ye döndü:

- Biz bir türlü yılda 10 milyon dolar ihracatın üzerine çıkamıyoruz.

Bunun üzerine sordum:

- Bunda sektörün de hatası yok mu?

Soruya hak verdi:

- Başta fuarlara katılım olmak üzere sabırla ve örgütlü şekilde tanıtımlar yapmamız gerekiyor. Bu amaçla kurulan “Wines of Turkey”de 10 şarap üreticisi vardı. Şimdi sayımız 3’e indi.

Nedenini sordum, şu yanıtı verdi:

- İlk katıldıkları fuarlarda hiç sipariş alamayan şirketler hemen işin peşini bırakıyor. “Wines of Turkey”deki şirket sayısının 3’e inmesi de bunun yansıması.

Yakut’un 4’te biri Fransa’ya gidiyor

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, Bordeaux’da 2016 yılında iki bağ aldıklarını anımsattı:

Chateau La Croix Lartigue

Chateau Claud Bellevue

Bu iki bağdan üretilen şaraplar için “Maison Kavaklıdere” çatısı oluşturduklarını belirtti:

- Amacımız Kavaklıdere adını Bordeaux’dan dünyaya duyurmak…

Bordeaux’daki rekolte yılını özetledi:

- 2021 yılı, düşük sıcaklıklar ve sürekli yağışlar ile bahardaki şiddetli don olayı nedeniyle tarihsel açıdan düşük verimli bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Söz Fransa’dan açılmışken Kavaklıdere Yakut’la ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Yılda 800 bin litre Yakut üretiyoruz. Bunun 4’te birini, yani 200 bin litresini Fransa’ya ihraç ediyoruz.