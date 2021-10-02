Bordro Outsource hizmeti firmaların hata riskini ortadan kaldırıyor

Haldun PAK

Rasyotek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Her gün gelişen ve hızlı değişimlere maruz kalan profesyonel hayatın AB uyum yasaları ile sürekli güncellenen bir yapıda olması, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatlarını takip etmek anlamında çeşitli aksaklıklara yol açabilmektedir. Devamlı olarak takip edilmesi gereken mevzuatlar, günlük iş akışlarında iş yükü oluştururken mevzuatların doğru ve sağlıklı şekilde takip edilememesi ise beraberinde cezaları getirebilmekte ve çalışan kaynaklı hata oranları da doğal olarak artış göstermektedir. Tüm bu durumlara ek olarak mevzuatların takibinde ve mevzuatların belirttiği yükümlülüklere uygun hareket etme konusunda hatalı duruma düşen firmalar, SGK teşviklerinden eksik ya da hatalı faydalanma, daha kötüsü cezalı duruma düşmeleri akabinde hiç faydalanamama gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmekte; yüksek meblağlı cezalarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle firmalar, kendi içlerinde yürütmeye çalıştıkları bordrolama süreçlerini “bordro outsource hizmeti” alarak dış kaynak kullanımı ile profesyonel, hatasız ve eksiksiz bir süreç yönetimine bırakmalıdır.

Bordro hizmetlerinde dış kaynak kullanımının (bordro outsource) önemi

Şirketler, ciddi anlamda iş yükü ve daha da önemlisi maliyet yaratan bordro süreçlerini en uygun ve verimli şekilde yürütmek için bordrolamada dış kaynak kullanımına gitmelilerdir çünkü bordrolama kritik düzeyde öneme sahip ve pek çok farklı iş kalemini de etkileyen süreçleri içerisinde barındırır.

İş yükünü hafifletmesinin, maliyeti düşürmesinin yanı sıra oluşabilmesi muhtemel hataların ve güncel mevzuatların sürekli takip edilememesinden kaynaklanabilecek olası cezaların önüne geçilmesi bakımından da atlanmaması gereken bir hassasiyete sahiptir. Günümüzde küresel rekabetin oldukça yoğun olarak hissedildiği profesyonel hayatta birçok firma kendi iş kollarında daha sağlıklı süreçler yönetebilmek ve kendi hizmet kalitesini arttırmak için ana faaliyet alanları dışında kalan ancak işleyişlerine de katma değer sağlayacak bordro, teşvik gibi konuları dış kaynak kullanımı (outsource) ile çözmekte ve en doğru adımı atmaktadır. Böylelikle kendi faaliyet alanlarında kaliteyi en üst seviyeye yükseltirken tasarruf kalemlerini artırmakta, maliyet yüklerini hafifletmektedirler.

Elektronik tebligat döneminde bordro outsource hizmetinin önemi de artıyor

24 Eylül 2021 tarihinde 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleşecek yazışmalarda elektronik tebligat dönemi başlamaktadır. Detayları Resmî Gazete’nin internet sitesinde yer alan yönetmeliğe göre belli şartlara da dayalı olmak üzere kimi hallerde zorunlu, kimi hallerde ise isteğe bağlı şekilde elektronik tebligat sistemine geçilmektedir. Dijitalleşen dünyada ve resmî kurumların da hızla bu dijital dönüşüme ayak uydurduğu noktada geleneksel yöntemler ve iç kaynak ile süreci yönetmeye çalışmak istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Oysaki her iş kolunda işi, uzmanına bırakmak ve profesyonel şekilde yönetilmesini sağlamak; katma değerli işler ortaya konmasına imkân verecektir.