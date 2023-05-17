Borsa açısından seçim belirsizliği geride kaldı

2023 yılının dünya çapındaki en önemli seçimi olarak nitelendirilen ve yabancı yatırımcının oldukça yakından ilgilendiği 14 mayıs seçimlerini, meclis aritmetiğinde Cumhur İttifakının çoğunluğu ile geride bırakırken Başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı takip ettik. Seçimden önceki hafta içinde Borsa İstanbul fiyatlamaları büyük ölçüde seçim tahminlerine yönelik gerçekleşti.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi ve gelen son anketlerde Millet İttifakı’nın öne çıkmış olması ile geçtiğimiz Perşembe günü ciddi bir yabancı alımıyla bankacılık endeksi başta olmak üzere BIST30 hisselerinin tavana yaklaştığı bir günü geride bıraktık. O günü yabancı yatırımcının Millet İttifakına bir göz kırpması olarak değerlendirdik, ancak Cuma günü piyasanın yatay kapatması da temkinli bir duruşun habercisiydi.

Seçimlerin ardından bu hafta ise Cumhur ittifakının çoğunluğu elde ettiği meclis aritmetiğinin ardından genel olarak bir önceki hafta Millet İttifakı’nın kazanmasına yönelik alınan pozisyonların tasfiye edildiğini takip ediyoruz.

Özellikle seçim öncesi haftada primlenmiş olan şirketler ilk iki işlem gününü tabanda geçirdi. Bu durumda piyasadaki hakim fiyatlamanın Başkanlık seçimlerinde de Cumhur İttifakının çoğunluğu elde edeceğine işaret ettiğini düşünüyoruz.

Büyük bir belirsizlik geride kaldı, bu durumda yılın geri kalanına ilişkin temel ekonomi politikalarında derin bir değişiklik beklemiyoruz. Faizler düşük kalmaya, enflasyon ise hayatımızda olmaya devam edecek. Kur tarafında önümüzdeki günlerde fiyatlarda sadeleşme ve daha yukarıda bir dengelenme bekliyoruz.

Borsa İstanbul tarafında ise bu makro kompozisyonun fiyatlamalar üzerindeki etkilerini takip edeceğiz. Önümüzdeki takvime baktığımızda haziran başında yeni hükümetin kurulması ve isimlerin belirleneceği bir süreç var. Piyasa yeni dönemi görmek isteyecektir. Haziran sonu temmuz başı ise uzun bir kurban bayramı tatili olacak.

Bu sürece kadar piyasadaki volatilitenin devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu tatil dönüşünün ardından yeni dönemin fiyatlanması başlayacaktır. Temmuz ve ağustosta pozitif bir piyasa bekliyoruz. Ancak yıl sonunda özellikle 4. Çeyrekte piyasadaki alışların kuvvetlenme ihtimalini güçlü görüyoruz. Mevcut siyasi perspektifte temel unsurlarda değişiklik olmadığı sürece yıl sonu için endeks beklentimiz 7.500 seviyelerinin üzerinde.