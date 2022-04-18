Borsa İstanbul’da bankalar öncülüğünde yeni zirve

Dünya piyasaları tahvil ve hisse senedinin birlikte değer kaybettiği zor bir dönemden geçiyor. Şiddetini artıran savaş, rekor yüksek enflasyon ve şahinleşen Merkez Bankaları tahvil ve hisse senedinden kaçışı tetikliyor. Kasım ayından beri portföylerin çeşitlendirilmesi için önerdiğimiz emtia bu süreçten fayda sağlayan tek varlık grubu.

Dünyanın en güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen uzun vadeli ABD tahvilleri sene başından beri yüzde 15-20 değer kaybetti. Son 10 yılın galibi Nasdaq yüzde 15 geriledi. Buna karşın emtia piyasaları yüzde 34 kazandırdı.

Gelişmekte olan ülke varlıkları bu süreçte kaçınılmaz olarak dayak yiyor. Ancak kayıplar geçtiğimiz senelere göre daha sınırlı. MSCİ GOÜ hisse senetleri yüzde 10, JP GOÜ tahvilleri yüzde 15 kaybettirdi.

Rusya ve Ukrayna ile ticari ilişkisi sınırlı olan ve benzer mallar üreten Afrika, Güney Amerika ve Körfez ülkeleri bu süreçte yüzde 10- yüzde 20 getiri ile pozitif ayrışıyor.

Yeni zirveler görmeye devam eden Borsa İstanbul yılın pozitif sürprizi. Savaşın ödemeler dengesi, enflasyon ve büyüme cephelerinde yarattığı devasa zarara rağmen MSCI Türkiye nisan ayında yüzde 11, sene başından beri yüzde 22 getiri ile dünyanın en çok kazandıran endeksleri arasında yer alıyor.

Yabancı yatırımcının istikrarlı olarak satmasına rağmen Borsa İstanbul’un yükselişinde finansal baskılamadan kaçıp servetini korumak isteyen yerleşik yatırımcının hisse senedine yönelmesi etkili oluyor.

Ayın sürprizi ise hiç şüphesiz Türkiye bankalarından geliyor. Son 10 yıldır istisnai bir kaç dönem haricinde borsanın gerisinde kalan bankalar son bir ayda yüzde 24 artış ile sanayi hisselerinin iki katı getiri sağladı.

Borsadaki yükselişin kısa vadede devam edip etmeyeceği konusunda analist olarak tahmin gücümüz sınırlı. Ama orta vade için iyimserliğimizin devam etmesini sağlayan nedenleri sıralayabiliriz:

(i) Küresel satışa rağmen Borsa İstanbul’un yükselmesi teknik olarak boğa sinyali.

(ii) Yüksek enflasyon, düşük faiz uzun dönemli yapısal bir itici güç.

(iii) Yabancı pozisyonu dip seviyelerde. (iv) Değerlemeler dünyaya göre halen çok ucuz.