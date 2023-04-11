Borsa İstanbul’da Bekleyiş

Borsa İstanbul’da seçim öncesi belirsizlik devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı seviye itibariyle 5.000 seviyesinin altında geçiren endekse pozitif katkı noktasında THY, Turkcell, Sasa ve Bimaş gibi hisseler pozitif katkı sağlarken Kardemir, Ereğli ve Kordsa gibi hisseler baskı tarafında başı çekti. İşlem hacminde ise ciddi geri çekilme var. Geçtiğimiz hafta günlük ortalama işlem hacmi 68 milyar lira oldu. Hacimdeki geri çekilmede ramazan ayı etkisinin de olduğunu düşünüyoruz.

Gözler ABD enflasyonunda

Bu hafta data takvimi açısından önemli veriler gelecek. Yurt dışında Amerika’dan enflasyon rakamları gelecek. İçeride ise şubat ayına ilişkin işsizlik, sanayi üretimi, cari denge gibi önemli verileri alacağız. Makro kompozisyona baktığımızda son dönemde yükselen mevduat faizleri ve KKM ile ilgili alınan yeni kararlar Borsa İstanbul lehin bir görüntü çizmiyor. Bu belirsiz dönemi güvenli limanda geçirmek isteyen yatırımcının mevduata doğru yönelme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Zira geçtiğimiz hafta halka arzlara rağmen borsada bakiyeli yatırımcı sayısında düşüş takip ettik.

Borsa alım için uygun

Bu hafta piyasanın 5.000 ortalamalarda fiyatlanmaya devam etmesini bekliyoruz bu seviyenin altına sarkmalar alış için, üzeri ise satış için fırsat anlamına gelebilir. Vadesi yıl sonu olan yatırımcı için ise bu seviyeleri giriş için ve maliyet yapmak için makul seviyeler olarak görüyoruz.

Öne çıkan sektörler hangileri?

Sektörel dağılıma baktığımızda deprem sonrası ciddi satışlar takip ettiğimiz iletişim sektöründe bir toparlanma gözlemliyoruz, bu sektör özelinde negatif yeni bir gündem oluşmaz ise toparlanmanın bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan otomotiv sektörü başarılı bir ilk çeyrek geçirdi, ilk çeyrek bilançolar birkaç öncesinde yapılan tahminlere kıyasla daha güçlü gelecek gibi görünüyor, bu sürecin henüz piyasa fiyatlamalarına tam olarak yansıdığını düşünmüyoruz, bu sebeple otomotiv sektörü için iyimser olmaya devam ediyoruz.

Diğer taraftan perakende ve ticaret sektörleri de içinde bulunduğumu enflasyonist ortamdan pozitif etkileniyor, enflasyonda baz etkisine rağmen beklendiği gibi sert bir geri çekilme olmadı, bu ortamın ikinci çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz ve özellikle market, gıda ve tekstil için önümüzdeki dönemin güçlü olmasını bekliyoruz.