Borsa İstanbul’da yılın son düzlüğü: Sıkı para politikası, yabancı iştahı ve sektörel ayrışma
2026 yılı, Türk sermaye piyasaları açısından hem makroekonomik dengelenmenin derinleştiği hem de yatırımcı sabrının sınandığı kritik geçiş dönemlerinden biri olarak kayıplara geçiyor.
Sene başından bu yana uygulanan kararlı dezenflasyon programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temkinli faiz politikası ve kademeli düşüş eğilimindeki risk primi (CDS), piyasanın temel omurgasını oluşturdu. Yılın ilk üç çeyreğini geride bırakıp son kulvara girerken, BIST 100 endeksi hem reel sektördeki yavaşlamanın yarattığı maliyet baskılarını hem de yılın son dönemine ilişkin faiz indirim beklentilerini aynı anda fiyatlamaya çalışıyor.
Sene başından bu yana borsa: Sıkılaşmanın gölgesinde seçici yükseliş
2026’ya dezenflasyon patikası ve reel mevduat getirisinin yüksek seyrettiği bir ortamda başlayan Borsa İstanbul, yılın ilk yarısında belirli bir bant aralığında hareket etti. Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede taviz vermeyen duruşu ve politika faizini uzun süre yüksek seviyelerde tutması, borsa üzerindeki alternatif getiri baskısını sürekli diri tuttu. İç talebin baskılanması ve sanayi üretimindeki ivme kaybı, özellikle imalat sektörü hisseleri üzerinde belirgin bir kâr marjı daralmasına yol açtı.
Ancak bu sıkı parasal koşullara ve yüksek finansman maliyetlerine rağmen BIST 100 endeksi, döviz bazlı değerlemelerin rasyonel seviyelerde kalması ve yabancı kurumsal yatırımcıların kademeli girişiyle kritik destek bölgelerini korumayı başardı. Borsa geneline yayılan Topyatırımcı coşkusundan ziyade; güçlü bilançoya sahip, ihracat kapasitesi yüksek, net borçluluğu düşük ve iç talebe bağımlılığı az olan şirketlerin pozitif ayrıştığı son derece seçici bir piyasa yapısı izledik.
Son çeyreği şekillendirecek makro gelişmeler
2026’nın kalan döneminde piyasanın yönünü belirleyecek ana unsur, faiz indirimlerinin takvimi ve dezenflasyonun hızı olacaktır. Enflasyonun yıllık bazda kademeli düşüşünü sürdürmesi, TCMB’nin yıl sonuna doğru ilk sembolik faiz indirim adımlarını atabileceği beklentisini iyice güçlendiriyor. Politika faizindeki olası geri çekilme, mevduat getirisinin cazibesini kademeli olarak azaltarak likiditenin yeniden hisse senedi piyasasına kaymasını tetikleyebilecek en önemli potansiyel katalizör konumundadır.
Bununla birlikte, uluslararası sermaye akışları da denklemde kritik bir diğer başlık. Türkiye’nin kredi notunda sağlanan kademeli artışlar ve CDS seviyelerindeki kalıcı gerileme, yabancı yatırımcının Türk varlıklarına olan orta vadeli güvenini pekiştiriyor. Yılın son çeyreğinde küresel merkez bankalarının (Fed ve ECB) gevşeme adımlarının devam etmesi de gelişmekte olan piyasalar lehine uygun bir küresel rüzgar estirmektedir.
Sektörel fırsatlar ve riskler
Gelecek dönemde endeks bazlı genele yayılan hareketlerden ziyade hisse ve sektör bazlı hikayeler ön planda olmaya devam edecektir:
Bankacılık ve finans: Düşen risk primi, makro ihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi ve net faiz marjlarındaki toparlanma potansiyeli sayesinde yabancı girişlerinin ana odağı olmaya devam ediyor.
Perakende ve tüketim taşınmazları: Sıkı para politikasına rağmen iç talepteki görece dirençli yapısıyla nakit akışı güçlü perakende şirketleri korunaklı liman olma özelliğini sürdürüyor.
İmalat ve sanayi: İmalat PMI göstergelerindeki zayıflık ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle toparlanması doğrudan faiz indirim döngüsünün netleşmesine ve küresel talep koşullarına bağlı görünüyor.
Yılsonu beklentisi ve yatırımcı yönelimi
Özetle, Borsa İstanbul 2026’nin son çeyreğine girerken geçiş döneminin getirdiği yükleri yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Makroekonomik istikrar adımları kalıcı sonuçlar verdikçe, faizlerin kademeli düşüş patikasına girmesiyle borsanın yeniden ana yatırım kanallarından biri haline gelmesi kaçınılmazdır.
Yılın geri kalanında kontrolsüz bir ralliden ziyade, hikayesi sağlam, bilanço kalitesi yüksek ve rasyonel çarpanlarla işlem gören hisselerin ön plana çıktığı dengeli bir yükseliş trendi beklenmelidir. Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine orta ve uzun vadeli makro dengelenmeyi satın alan disiplinli yatırımcılar için 2026’nın son dönemi önemli fırsatlar sunmaktadır.
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