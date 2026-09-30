Borsa İstanbul’da yılın son düzlüğü: Sıkı para politikası, yabancı iştahı ve sektörel ayrışma

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2026 yılı, Türk serma­ye piyasaları açısın­dan hem makroekonomik dengelenmenin derinleş­tiği hem de yatırımcı sab­rının sınandığı kritik ge­çiş dönemlerinden biri olarak kayıplara geçiyor.

Sene başından bu yana uygulanan kararlı dezenf­lasyon programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası’nın (TCMB) temkin­li faiz politikası ve kademeli düşüş eği­limindeki risk primi (CDS), piyasanın temel omurgasını oluşturdu. Yılın ilk üç çeyreğini geride bırakıp son kulvara gi­rerken, BIST 100 endeksi hem reel sek­tördeki yavaşlamanın yarattığı maliyet baskılarını hem de yılın son dönemine ilişkin faiz indirim beklentilerini aynı anda fiyatlamaya çalışıyor.

Sene başından bu yana borsa: Sıkılaşmanın gölgesinde seçici yükseliş

2026’ya dezenflasyon patikası ve re­el mevduat getirisinin yüksek seyretti­ği bir ortamda başlayan Borsa İstanbul, yılın ilk yarısında belirli bir bant aralı­ğında hareket etti. Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede taviz vermeyen duruşu ve politika faizini uzun süre yük­sek seviyelerde tutması, borsa üzerinde­ki alternatif getiri baskısını sürekli diri tuttu. İç talebin baskılanması ve sanayi üretimindeki ivme kaybı, özellikle ima­lat sektörü hisseleri üzerinde belirgin bir kâr marjı daralmasına yol açtı.

Ancak bu sıkı parasal koşullara ve yüksek finansman maliyetlerine rağ­men BIST 100 endeksi, döviz bazlı de­ğerlemelerin rasyonel seviyelerde kal­ması ve yabancı kurumsal yatırımcıların kademeli girişiyle kritik destek bölge­lerini korumayı başardı. Borsa geneline yayılan Topyatırımcı coşkusundan ziya­de; güçlü bilançoya sahip, ihracat kapa­sitesi yüksek, net borçluluğu düşük ve iç talebe bağımlılığı az olan şirketlerin po­zitif ayrıştığı son derece seçici bir piya­sa yapısı izledik.

Son çeyreği şekillendirecek makro gelişmeler

2026’nın kalan döneminde piyasa­nın yönünü belirleyecek ana unsur, faiz indirimlerinin takvimi ve dezenflasyo­nun hızı olacaktır. Enflasyonun yıllık bazda kademeli düşüşünü sürdürme­si, TCMB’nin yıl sonuna doğru ilk sem­bolik faiz indirim adımlarını atabile­ceği beklentisini iyice güçlendiriyor. Politika faizindeki olası geri çekilme, mevduat getirisinin cazibesini kade­meli olarak azaltarak likiditenin yeni­den hisse senedi piyasasına kaymasını tetikleyebilecek en önemli potansiyel katalizör konumundadır.

Bununla birlikte, uluslararası serma­ye akışları da denklemde kritik bir di­ğer başlık. Türkiye’nin kredi notunda sağlanan kademeli artışlar ve CDS sevi­yelerindeki kalıcı gerileme, yabancı ya­tırımcının Türk varlıklarına olan orta vadeli güvenini pekiştiriyor. Yılın son çeyreğinde küresel merkez bankaları­nın (Fed ve ECB) gevşeme adımlarının devam etmesi de gelişmekte olan piya­salar lehine uygun bir küresel rüzgar es­tirmektedir.

Sektörel fırsatlar ve riskler

Gelecek dönemde endeks bazlı gene­le yayılan hareketlerden ziyade hisse ve sektör bazlı hikayeler ön planda olmaya devam edecektir:

Bankacılık ve finans: Düşen risk primi, makro ihtiyati tedbirlerin sa­deleşmesi ve net faiz marjlarındaki toparlanma potansiyeli sayesinde ya­bancı girişlerinin ana odağı olmaya devam ediyor.

Perakende ve tüketim taşınmaz­ları: Sıkı para politikasına rağmen iç ta­lepteki görece dirençli yapısıyla nakit akışı güçlü perakende şirketleri koru­naklı liman olma özelliğini sürdürüyor.

İmalat ve sanayi: İmalat PMI gös­tergelerindeki zayıflık ve yüksek finans­man maliyetleri nedeniyle toparlanması doğrudan faiz indirim döngüsünün net­leşmesine ve küresel talep koşullarına bağlı görünüyor.

Yılsonu beklentisi ve yatırımcı yönelimi

Özetle, Borsa İstanbul 2026’nin son çeyreğine girerken geçiş döneminin ge­tirdiği yükleri yavaş yavaş geride bırak­maya hazırlanıyor. Makroekonomik is­tikrar adımları kalıcı sonuçlar verdikçe, faizlerin kademeli düşüş patikasına gir­mesiyle borsanın yeniden ana yatırım kanallarından biri haline gelmesi kaçı­nılmazdır.

Yılın geri kalanında kontrolsüz bir ralliden ziyade, hikayesi sağlam, bi­lanço kalitesi yüksek ve rasyonel çarpanlarla işlem gören hisselerin ön plana çıktığı dengeli bir yükseliş tren­di beklenmelidir. Kısa vadeli dalgalan­malara odaklanmak yerine orta ve uzun vadeli makro dengelenmeyi satın alan disiplinli yatırımcılar için 2026’nın son dönemi önemli fırsatlar sunmaktadır.