Borsa son 3 yıldır haziran ayını seviyor
Borsa İstanbul, önceki gün bankacılık hisselerinin önderliğinde 14 bin 100 puanın üzerinde kapanış yaparak haziran ayına hızlı başladı. Borsanın geçmiş performanslarına bakıldığında, endeksin son 3 yılın haziran aylarını yükselişle tamamladığı görülüyor. Son 15 yılın en hızlı haziran yükselişi yüzde 16.49 ile 2023 yılında yaşandı.
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili dönüşü haziran ayına hızlı bir başlangıç yaptı. Tatil süresince küresel piyasalara hakim olan olumlu hava, Borsa İstanbul’a pozitif yansıdı.
ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin sonuna gelindiği yönünde haberler gelirken tersi yönde gelen açıklamaları piyasaların dikkate almadığı görülüyor. Haftanın ilk işlem günü yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı.
Türkiye ekonomisi ilk çeyrek yüzde 2.5 ile beklentilerin çok az altında büyüdü. Piyasaların beklentisi ekonominin yüzde 2.7 büyüyeceği yönündeydi. Büyüme rakamlarının piyasalarda fiyatlamalar üzerinde bir etkisi olmadı. Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları yakından izlenecek. Genel beklenti enflasyonun mayıs ayında yüzde 1.5-1.6 artacağı şeklinde.
Kritik gündem maddeleri
Hem ABD-İran cephesinden gelecek haber akışları, hem de enflasyon verileri kısa vadede takip edilecek önemli iki gündem maddesi olarak öne çıkıyor.
Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına yönelik tahminler yine bu iki gündem maddesindeki gelişmelere göre şekillenecek. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz artırımına gidebileceğine yönelik görüşler ifade edilirken ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinde bir değişikliğe gidilmesini beklemiyor.
Önceki gün özellikle bankacılık hisselerinin desteğiyle 14 bin 100 puan direncinin üzerinde kapanış yapan BIST 100 Endeksi’nde yükselişin devamı için 14 bin 100 puanın üzerinde kalınması gerektiği ifade ediliyor. Bu seviyenin altında 13 bin 900 ve 13 bin 500 puan seviyeleri sıralı destek bölgeleri. Özellikle 13 bin 500 puanın kritik bir bölge olduğu ve altına inilmesi halinde morallerin bozulabileceği söyleniyor.
Borsanın haziran performansları
Borsa İstanbul’un son yıllarda haziran ayı performanslarına bakıldığında, karışık bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Ancak son 3 yıla bakıldığında, Borsa İstanbul’un haziran aylarını yükselişle kapattığı dikkat çekiyor. Geçen yıl haziran ayında yüzde 6.77 yükselen endeks 2024 Haziran ayında da yüzde 1.90 değer kazandı.
Endeksin 2023 Haziran ayındaki kazancı ise yüzde 16.49’a ulaştı. Son 10 yıllık periyota bakıldığında endeksin, 6 yılın haziran ayında yükseldiği 4 yılın haziran ayında düştüğü görülüyor. Bu tip istatistiklere bakılırken her yılın farklı bir gündemi ve trend yapısı olduğu unutulmamalı.
Dolayısıyla bu yıl haziran ayı için Ortadoğu’daki gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası gelişmeler ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.
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