Borsa son 3 yıldır haziran ayını seviyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul, önceki gün ban­kacılık hisselerinin önderliğinde 14 bin 100 puanın üzerin­de kapanış yaparak haziran ayına hız­lı başladı. Borsanın geçmiş performans­larına bakıldığında, endeksin son 3 yılın haziran aylarını yükseliş­le tamamladığı görülüyor. Son 15 yılın en hızlı hazi­ran yükselişi yüzde 16.49 ile 2023 yılında yaşandı.

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili dönüşü ha­ziran ayına hızlı bir başlan­gıç yaptı. Tatil süresince küresel piyasalara hakim olan olumlu hava, Borsa İstanbul’a pozitif yansıdı.

ABD ile İran arasında ba­rış görüşmelerinin sonu­na gelindiği yönünde ha­berler gelirken tersi yönde gelen açıklamaları piyasa­ların dikkate almadığı gö­rülüyor. Haftanın ilk işlem günü yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı.

Türkiye ekono­misi ilk çeyrek yüzde 2.5 ile beklentilerin çok az al­tında büyüdü. Piyasala­rın beklentisi ekonominin yüzde 2.7 büyüyeceği yö­nündeydi. Büyüme rakam­larının piyasalarda fiyat­lamalar üzerinde bir etkisi olmadı. Cuma günü açıkla­nacak mayıs ayı enflasyon rakamları yakından izlene­cek. Genel beklenti enflas­yonun mayıs ayında yüzde 1.5-1.6 artacağı şeklinde.

Kritik gündem maddeleri

Hem ABD-İran cephesin­den gelecek haber akışları, hem de enflasyon verileri kısa vadede takip edilecek önemli iki gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısın­da alacağı faiz kararına yö­nelik tahminler yine bu iki gündem maddesindeki ge­lişmelere göre şekillene­cek. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın bu ay­ki toplantısında faiz artırı­mına gidebileceğine yöne­lik görüşler ifade edilirken ekonomistlerin büyük bö­lümü politika faizinde bir değişikliğe gidilmesini bek­lemiyor.

Önceki gün özel­likle bankacılık hisseleri­nin desteğiyle 14 bin 100 puan direncinin üzerinde kapanış yapan BIST 100 Endeksi’nde yük­selişin devamı için 14 bin 100 puanın üzerin­de kalınması gerekti­ği ifade ediliyor. Bu se­viyenin altında 13 bin 900 ve 13 bin 500 pu­an seviyeleri sıralı des­tek bölgeleri. Özellikle 13 bin 500 puanın kri­tik bir bölge olduğu ve altına inilmesi halinde morallerin bozulabile­ceği söyleniyor.

Borsanın haziran performansları

Borsa İstanbul’un son yıllarda haziran ayı performanslarına bakıldığında, karışık bir seyrin hakim ol­duğu görülüyor. An­cak son 3 yıla bakıl­dığında, Borsa İs­tanbul’un haziran aylarını yükselişle kapattığı dikkat çe­kiyor. Geçen yıl ha­ziran ayında yüz­de 6.77 yükselen en­deks 2024 Haziran ayında da yüzde 1.90 değer kazandı.

Endeksin 2023 Haziran ayındaki kazan­cı ise yüzde 16.49’a ulaştı. Son 10 yıllık periyota ba­kıldığında endeksin, 6 yı­lın haziran ayında yüksel­diği 4 yılın haziran ayında düştüğü görülüyor. Bu tip istatistiklere bakılırken her yılın farklı bir günde­mi ve trend yapısı olduğu unutulmamalı.

Dolayısıyla bu yıl haziran ayı için Orta­doğu’daki gelişmeler, pet­rol fiyatlarının seyri, Mer­kez Bankası’nın faiz kararı ve CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası geliş­meler ana gündem madde­leri olarak öne çıkıyor.