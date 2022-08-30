Borsa vurgun yeri mi?

Borsa İstanbul’da hisse senetlerinin piyasa değeri 193 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşırken işlem gören şirket sayısı 504. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran hacim; 26 Ağustos’ta 106 milyar liraya kadar yükseldi. Borsa endeksi lira bazında üst üste kapanış rekorları kırdı. Elbette bu rakamlar dolar bazında test edilen zirve seviyelerden çok uzak.

Tam da bu sırada borsada işlem gören şirketlerden biri ile ilgili rüşvet iddiaları gündeme geldi. Borsayı adeta bir vurgun yeri haline getirenler; geçmişte yatırımcıların küsmesine ve çok uzun dönem borsanın yüzüne bakmamasına neden oldu. Bu yüzden en ufak ayrıntıların bile incelenmesi önemli…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yeterince denetim yapılmıyor mu?

Her şirketin başına bir polis dikemezsiniz, her gelişme karşısında alarmda olamazsınız. Sistemleri işletmek, kuralları noktasına, virgülüne kadar uygulamazsanız; en yetkin işleyen kurumlarda bile delik açarsınız.

Borsa neyin göstergesidir?

Borsa bir ekonominin barometresidir. Şirketlerin yer aldığı showroomdur. Siz burayı panayıra da çevirebilirsiniz, sirke de... Ancak şirketleriniz uluslararası arenada itibar görsün, rekabet avantajı sağlasınlar, finansman bulabilsin istiyorsanız, gözünüz gibi korumalısınız.

NOT

YABANCI GERÇEKTEN DÖNÜYOR MU?

Makro dengeler bozulmuş, enflasyon alıp başını yürümüş, risk primi zirvede duruyor. Kredi kuruluşları üst üste not düşürmüş… Bu ahval ve şerait içinde dahi son 3 haftada hisse senedi piyasasına 725 milyon $ giriş var.

Peki, kim bu yabancılar? Hisse senetlerindeki kısa süreli büyük getirilerin peşinde koşan fonlar olabilir mi? Hedge fonların at koşturduğu bir mecra olabilir mi?

Şirketlerimiz borsada defter değerinin altında ya da defter değerine yakın fiyatlanıyor. Yabancı yok pahasına alıyor. BBVA’nın, Mayıs’ın 18’inde biten gönüllü çağrıda hisse başına 15 liradan aldığı Garanti payları, 24’lerden işlem görüyor. Borsaya pandemi sonrası gelen yeni yerli yatırımcılar alavere dalavere etrafında ziyan olmasın.