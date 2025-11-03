Borsa, yılın son aylarını seviyor
Piyasalar oldukça kritik virajı geride bıraktı. Özellikle yılın geneline bakıldığında piyasalar açısından siyasi baskıların yoğun olduğu bir dönem yaşandı. 19 Mart’ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk davası ardından CHP Kurultayı’na yönelik yargı süreci piyasaların uzun süre baskı altında tuttu. Son olarak 24 Ekim’e ertelenen CHP Kurultay davasında mahkeme iptal edilmeme kararı verdi.
Yine ekim ayının son haftası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları yakından takip edildi. Geçen haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ikili görüşme için Güney Kore’nin Busan şehrinde bir araya gelmesiydi. İki ülke arasında yaşanan gümrük vergisi savaşları tansiyonu yükseltmişti. Zirveden ticaret savaşlarında gerginliği düşüren açıklamalar geldi.
Gözler ekim enflasyon verisinde
Bu haftanın en önemli ekonomik gündemi 3 Kasım’da açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları. Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, ekim ayı enflasyon verilerinin önemini daha da artırdı. Hafta sonu yapılan açıklamada, İstanbul›da enflasyon Ekim ayında artışına devam etti. 2025 Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3.31 olarak gerçekleşti. Kentte yıllık enflasyon ise Eylül ayındaki yüzde 40.75’ten yüzde 40.84’e yükseldi. Bir önceki yılsonuna göre artış yüzde 34.40 oldu.
AA Finans’ın bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin 28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde katılımcıların ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 33.29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05’e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31.93 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3.23 artış kaydetmişti.
Bakan Şimşek’ten önemli mesajlar
Dünya Gazetesi’nin düzenlediği zirveye katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sunumda çok önemli başlıklara değindi. Bakan Şimşek’in özellikle reel sektör için en kötüsünün geride kaldığını söylemesi önemli bir başlıktı. Sunumda uygulanmakta olan ekonomik programla şirket değerlemelerinin arttığına dikkat çeken Şimşek’in büyümedeki olumlu gelişmelere paralel şirket değerlemelerin bu durumdan olumlu etkilenmesini beklediklerini açıklaması hisse senedi yatırımcıları için umut oldu.
Borsa İstanbul yılın son iki ayına giriş yaparken geçmiş yıllar borsanın yılın son aylarını genellikle pozitif tamamladığını gösteriyor. BIST 100 Endeksi 2004 yılından bu yana sadece 6 yılın son 3 ayını negatif tamamladı. 21 yılın 15’inde borsa yılın son çeyreğinde değer kazandı. En yüksek artışlar yüzde 73 ile 2022 yılında ve yüzde 32 ile 2021 yılında yaşandı. Bu tarihlerde yüksek enflasyonist ortamda düşük faiz politikasının uygulandığı ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini korumak için borsaya akın ettiğini hatırlamakta yarar var.
|Borsa
|10.971,52
|1,24 %
|Dolar
|42,0596
|0,00 %
|Euro
|48,5532
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1536
|-0,25 %
|Altın (GR)
|5.413,20
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.002,83
|0,02 %
|Brent
|64,6200
|0,91 %