Borsa, yılın son aylarını seviyor

Piyasalar oldukça kritik vi­rajı geride bıraktı. Özel­likle yılın geneline bakıl­dığında piyasalar açısından si­yasi baskıların yoğun olduğu bir dönem yaşandı. 19 Mart’ta baş­layan İstanbul Büyükşehir Bele­diyesi (İBB) merkezli yolsuzluk davası ardından CHP Kurulta­yı’na yönelik yargı süreci piya­saların uzun süre baskı altın­da tuttu. Son olarak 24 Ekim’e ertelenen CHP Kurultay dava­sında mahkeme iptal edilmeme kararı verdi.

Yine ekim ayının son haftası ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) ve Türkiye Cumhu­riyet Merkez Bankası’nın (TC­MB) faiz kararları yakından ta­kip edildi. Geçen haftanın bir diğer önemli gündem madde­si ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cin­ping’in ikili görüşme için Gü­ney Kore’nin Busan şehrin­de bir araya gelmesiydi. İki ülke arasında yaşanan güm­rük vergisi savaşları tansiyo­nu yükseltmişti. Zirveden ti­caret savaşlarında gerginli­ği düşüren açıklamalar geldi.

Gözler ekim enflasyon verisinde

Bu haftanın en önemli ekonomik gündemi 3 Kasım’da açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları. Eylül ayında beklen­tilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, ekim ayı enflasyon verilerinin önemini daha da ar­tırdı. Hafta sonu yapılan açık­lamada, İstanbul›da enflasyon Ekim ayında artışına devam etti. 2025 Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketleri­nin göstergesi olan İTO İstan­bul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3.31 olarak gerçek­leşti. Kentte yıllık enflasyon ise Eylül ayındaki yüzde 40.75’ten yüzde 40.84’e yükseldi. Bir ön­ceki yılsonuna göre artış yüzde 34.40 oldu.

AA Finans’ın bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin 28 ekonomis­tin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde katılımcıla­rın ekimde aylık enflasyon bek­lentilerinin ortalaması yüzde 2.69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin orta­lamasına göre bir önceki ay yüz­de 33.29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05’e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31.93 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3.23 artış kaydetmişti.

Bakan Şimşek’ten önemli mesajlar

Dünya Gazetesi’nin düzen­lediği zirveye katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sunumda çok önemli baş­lıklara değindi. Bakan Şimşek’in özellikle reel sektör için en kö­tüsünün geride kaldığını söyle­mesi önemli bir başlıktı. Sunum­da uygulanmakta olan ekonomik programla şirket değerlemeleri­nin arttığına dikkat çeken Şim­şek’in büyümedeki olumlu ge­lişmelere paralel şirket değer­lemelerin bu durumdan olumlu etkilenmesini bekledikleri­ni açıklaması hisse senedi yatı­rımcıları için umut oldu.

Borsa İstanbul yılın son iki ayına giriş yaparken geçmiş yıllar borsanın yılın son aylarını genellikle po­zitif tamamladığını gösteriyor. BIST 100 Endeksi 2004 yılından bu yana sadece 6 yılın son 3 ayını negatif tamamladı. 21 yılın 15’in­de borsa yılın son çeyreğinde de­ğer kazandı. En yüksek artışlar yüzde 73 ile 2022 yılında ve yüz­de 32 ile 2021 yılında yaşandı. Bu tarihlerde yüksek enflasyonist ortamda düşük faiz politikasının uygulandığı ve tasarruf sahip­lerinin birikimlerini korumak için borsaya akın ettiğini hatırla­makta yarar var.