Borsada 2026 hedefi; kur ve enflasyonu yenmek
Piyasalar yılın son haftasına sakin bir gündem ile başlıyor. Geçen hafta içeride 2026 yılında uygulanacak asgari ücret takip edilirken yurt dışı piyasalar Noel Tatili nedeniyle sakin bir veri akışına sahne oldu.
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam etti. Altının onsu 4 bin 540 doların, gümüş ise 77 doların üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılının dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını duyurdu.
Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,9 seviyesine geriledi. Bu hafta ABD tarafında yılbaşı tatili nedeniyle sakin bir veri akışı beklenirken en önemli gündem maddesi olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına yönelik toplantı tutanakları öne çıkıyor.
Borsada beklentiler olumlu
Yeni yıla girilirken aracı kurumlar da 2026 yılına ilişkin strateji raporlarını açıklamaya başladı. Geçen hafta ilk olarak Oyak Yatırım 2026 yılı beklentilerini yatırımcılarla paylaştı. Oyak Yatırım, 2026 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,2 büyüyeceğini, 2025 yılını yüzde 31 seviyesinde tamamlaması beklenen enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 24,1’e gerileyeceğini tahmin etti.
Merkez Bankası’nın 2026 yılı boyunca 8 toplantıda toplam 900 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yıl sonunda yüzde 29'a çekeceği öngörüsünde bulunan Oyak Yatırım’ın 2026 yıl sonu dolar kuru tahmini 53,37 TL seviyesinde. Borsa İstanbul’un 2025 yılına göre gelecek yıl daha cazip olduğuna dikkat çeken Oyak Yatırım, BIST100 Endeksi için 12 aylık 15 bin 407 puan hedefi belirledi.
Bu da mevcut seviyelere göre yüzde 37'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. 2026 beklentilerini açıklayan bir diğer kurum ise Gedik Yatırım. Gedik Yatırım’a göre, gelecek yıl sonunda enflasyon yüzde 24,54’e gerileyecek. Politika faizinin 2026 yılında yüzde 30’a gerileyeceğini öngören Gedik Yatırım’ın BIST 100 Endeksi’ne yönelik beklentisi 16 bin 69 puan. Bu da BIST 100 Endeksi’nde yüzde 41’lik bir yükselişe işaret ediyor. Kurumun 2026 yılsonu dolar kuru tahmini ise 52,5 TL.
Tacirler: Bulutlar dağılıyor
Tacirler Yatırım ise 2026 beklentilerini ‘Bulutlar Dağılıyor’ başlıklı raporuyla duyurdu. 2026 yılına merkez bankalarından faiz indirimlerinin devam ettiği, büyüme beklentilerinde ise genel olarak yukarı revizyonların görüldüğü iyimser beklentilerle başlandığına dikkat çeken Tacirler Yatırım, 12 aylık BIST 100 Endeksi hedefinin 15 bin 200 puan olduğunu açıkladı. Raporda Borsa İstanbul ile ilgili şu görüşlere yer verildi: “Şirketlerin finansal yapısındaki ağır ve kademeli iyileşmenin 2026’da da sürmesini, fakat yüksek borçluluğu nedeniyle baskı altında kalan şirketlerin daha görünür olacağı bir yıl bekliyoruz. Piyasalar açısından, 2025’te gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarına görece geride kalan BIST’te 2026 yılında kayıpların bir miktar telafi edileceği bir yıl beklemekteyiz.”
Kurum, 2026’da politika faizinin 850 baz puan daha gerileyerek yıl sonunda yüzde 29,5’e inmesini öngörüyor. Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden Tacirler Yatırım, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 23 inmesini, dolar kurunun 51 TL’ye yükselmesini bekliyor.
