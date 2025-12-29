Borsada 2026 hedefi; kur ve enflasyonu yenmek

Piyasalar yılın son haftasına sakin bir gündem ile başlıyor. Ge­çen hafta içeride 2026 yılında uygu­lanacak asgari üc­ret takip edilirken yurt dışı piyasa­lar Noel Tatili ne­deniyle sakin bir veri akışına sahne oldu.

Altın ve gümüş rekor kır­maya devam etti. Altının on­su 4 bin 540 doların, gümüş ise 77 doların üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İda­resi Başkanlığı (GİB), 2025 yı­lının dördüncü geçici vergi dö­neminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını duyurdu.

Mer­kez Bankası’nın sektörel enf­lasyon beklentileri raporuna göre, aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ha­nehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,9 seviyesine geriledi. Bu hafta ABD tarafında yılba­şı tatili nedeniyle sakin bir ve­ri akışı beklenirken en önem­li gündem maddesi olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına yönelik toplantı tutanakları öne çıkıyor.

Borsada beklentiler olumlu

Yeni yıla girilirken aracı ku­rumlar da 2026 yılına iliş­kin strateji raporlarını açıkla­maya başladı. Geçen hafta ilk olarak Oyak Yatırım 2026 yı­lı beklentilerini yatırımcılar­la paylaştı. Oyak Yatırım, 2026 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,2 büyüyeceğini, 2025 yılını yüzde 31 seviyesinde ta­mamlaması beklenen enflas­yonun 2026 yıl sonunda yüzde 24,1’e gerileyeceğini tahmin et­ti.

Merkez Bankası’nın 2026 yı­lı boyunca 8 toplantıda toplam 900 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yıl so­nunda yüzde 29'a çekeceği ön­görüsünde bulunan Oyak Yatı­rım’ın 2026 yıl sonu dolar kuru tahmini 53,37 TL seviyesinde. Borsa İstanbul’un 2025 yılına göre gelecek yıl daha cazip ol­duğuna dikkat çeken Oyak Ya­tırım, BIST100 Endeksi için 12 aylık 15 bin 407 puan hedefi be­lirledi.

Bu da mevcut seviyele­re göre yüzde 37'lik bir yükse­liş potansiyeline işaret ediyor. 2026 beklentilerini açıklayan bir diğer kurum ise Gedik Yatı­rım. Gedik Yatırım’a göre, gele­cek yıl sonunda enflasyon yüz­de 24,54’e gerileyecek. Politi­ka faizinin 2026 yılında yüzde 30’a gerileyeceğini öngören Ge­dik Yatırım’ın BIST 100 Endek­si’ne yönelik beklentisi 16 bin 69 puan. Bu da BIST 100 En­deksi’nde yüzde 41’lik bir yük­selişe işaret ediyor. Kurumun 2026 yılsonu dolar kuru tahmi­ni ise 52,5 TL.

Tacirler: Bulutlar dağılıyor

Tacirler Yatırım ise 2026 beklentilerini ‘Bulutlar Dağılı­yor’ başlıklı raporuyla duyur­du. 2026 yılına merkez ban­kalarından faiz indirimlerinin devam ettiği, büyüme beklenti­lerinde ise genel olarak yukarı revizyonların görüldüğü iyim­ser beklentilerle başlandığına dikkat çeken Tacirler Yatırım, 12 aylık BIST 100 Endeksi he­definin 15 bin 200 puan oldu­ğunu açıkladı. Raporda Borsa İstanbul ile ilgili şu görüşlere yer verildi: “Şirketlerin finan­sal yapısındaki ağır ve kade­meli iyileşmenin 2026’da da sürmesini, fakat yüksek borç­luluğu nedeniyle baskı altında kalan şirketlerin daha görünür olacağı bir yıl bekliyoruz. Pi­yasalar açısından, 2025’te ge­lişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarına görece geride ka­lan BIST’te 2026 yılında kayıp­ların bir miktar telafi edileceği bir yıl beklemekteyiz.”

Kurum, 2026’da politika fai­zinin 850 baz puan daha gerile­yerek yıl sonunda yüzde 29,5’e inmesini öngörüyor. Türki­ye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden Tacirler Yatırım, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 23 inmesini, dolar kurunun 51 TL’ye yükselmesini bekliyor.