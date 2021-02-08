Borsada ayılar, boğalar bir de mirketler

Pek çok borsanın yakınlarında bir yerde; 2 hayvanın heykeli vardır; boğa ve ayı… Borsa’daki iki farklı davranışın temsilcisidirler. Aceleci okur için tek cümlede farkını yazayım; ayılar düşüşe oynayanları, boğalar yükselişe oynayanları temsil eder. Şimdi biraz detay:

Boğa piyasalarında katılım yüksektir. İşlem hacmi artar. Coşku vardır. Hisse senetlerinin bir kısmı değil tamamı yükselişe katılır. Herkes aşırı iyimserdir. Beklentiler olumludur. Bardağın hep dolu tarafı görülür. Gelecek iyi günlerin senaryoları yapılır. Kurumlar şirketlerin hedef fiyatlarını sürekli yukarı doğru revize eder. Piyasalarda hiç olmadık getiriler oluşmaya başlar, boğa piyasasında talep güçlüdür.

Ayı piyasaları zirve seviyelerin %20 altına inilmesiyle başlar. Spekülatörler ve hedge fonlar için fırsat zamanlarıdır. Daha düşükten almak için satışlar yoğunlaşır. Fiyatlarda gün içi oynaklıklar artmaya başlar. Para çıkışı yaşanır, uzun vadeli trendler kırılır. Düşüş bir eğilim halini almaya başlar. Daha aşağı sarmalı fiyatlarda sert düşüşlere neden olur. Ayı piyasalarında talep oldukça düşüktür.

Peki, bu mirketler nereden çıktı? Küçüklerin büyüyen gücünü, Gamestop vakasından gördük ve bu da yeni tür borsa oyuncusunun artık var olduğunu gösteriyor bize; mirketler… Bu sevimli canlılar, son derece dikkatli, sürekli alarm durumunda, araştıran, gözleyen ve en küçük harekette panik atak, ortadan kaybolurlar.

ARTIK ÇAYLAK DEMEYECEĞİM MİRKET PİYASASI DİYECEĞİM

Boğalar ve ayıların yanında neredeyse 10 yılda bir borsaya gelen ve burada yatırım oyunuyla kazanç peşinde olanlara çaylaklar diyordum.

Fakat artık küçük yatırımcı, araştırıyor, kâğıt takip ediyor, akıllı ve borsada yeni bir yatırımcı türü olarak, mirket gibi davranıyor. Küçükler içinde, aşırı hırslı olup, sürekli yüksek kazanç kovalayanlar ise batmaya mahkûm karabataklar…

Son 1 yılda borsamıza 1 milyon mirket geldi. Onları ayılara ve boğalara ezdirmeyelim.