Borsada en yüksek getiri ‘düşük enflasyonla’ geldi
Piyasalar açısından 2025 yılı siyasi gelişmelerin öne çıktığı bir yıl oldu. Mart ayı ortasına kadar iyi bir performans gösteren Borsa İstanbul, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. Bir taraftan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınıp tutuklanmasına yönelik yargı süreci diğer taraftan CHP Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava piyasalarda uzun süren bir patinaj dönemine neden oldu.
Haziran ayı sonunda CHP Kurultay davasının 15 Eylül’e ertelendiği haberi, Borsa İstanbul’da yüzde 30’a yakın bir yükselişin önünü açarken eylül ayıyla birlikte yine CHP Kurultay davasına yönelik beklentiler satışlara neden oldu. Geldiğimiz nokta itibarıyla CHP Kurultay davası geride kaldı. Piyasalar genel anlamda ekonomik verilere odaklanmış durumda. Bu verilerin başında da enflasyon verisi geliyor.
2026’ya faiz kararları damga vuracak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.87 artış gösterdi. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 31.07 oldu.
Piyasa uzmanlarının beklentileri enflasyonun yüzde 1.30 civarında geleceği yönündeydi. Beklentilerin oldukça altında gelen kasım ayı enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası’nın 11 Aralık’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Yılın son PPK toplantısında Merkez Bankası’nın yüzde 39.50 seviyesinde bulunan politika faizini (1 haftalık repo) 100-150 baz puan indirim yapacağına yönelik beklentiler ağırlıktaydı.
Ancak dün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından bu beklentilerin 200 baz puana doğru yoğunlaşabileceği söyleniyor. Enflasyonun 2026 yılındaki seyri yine piyasalarda yönü belirleyecek en kritik ekonomik veri olmaya devam edecek. Küresel piyasalar açısından ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim kararları önemli. Dolayısıyla gelecek yıla merkez bankaların faiz kararları damga vuracak gibi.
10 yılda 3 indirim 3 artırım
Peki borsa açısından faiz indirimleri mi önemli yoksa enflasyonun seyri mi? Aslında her ikisi de önemli. Son uygulanan ekonomi politikalarında faiz indirimleri enflasyonun seyrine göre belirleniyor. Son 10 yılda Merkez Bankası 3 kez faiz artırım 3 kez de indirim dönemine imza attı. Bu süreçlere bakıldığında her iki süreç için öne çıkan bir farklılık yok. Yani 2022 yılından önceki indirim ve artırım dönemlerinde borsa benzer performans gösterdi.
24 Eylül 2021-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yüksek enflasyon ortamında düşük faiz politikası uygulanması alternatifsiz kalan borsaya talebi artırmış ve endeks bu tarihler arasında yüzde 303 yükselmişti. Faiz artırım ve indirim süreçleri içerisinde dönemin koşulları ve geleceğe yönelik beklentilerin satın alınıyor olması fiyatlamalarda farklılıklara neden olabiliyor.
Faiz artırımlarının olduğu dönemlerde ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve şirket karlarının düşmesi bir dönem fiyatlamalar üzerinde etkili olurken faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentilerin önceden satın alınması ‘yüksek faiz’ döneminde fiyatlamalara yansıyabiliyor. BIST-100 Endeksi ile enflasyon arasındaki son 20 yıllık korelasyona bakıldığında, endeksin düşük enflasyon ortamında daha iyi performans gösterdiği görülüyor.
|Borsa
|11.036,82
|-0,78 %
|Dolar
|42,4481
|0,01 %
|Euro
|49,6650
|0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1672
|0,05 %
|Altın (GR)
|5.735,70
|-0,08 %
|Altın (ONS)
|4.203,10
|-0,08 %
|Brent
|62,5800
|-0,18 %