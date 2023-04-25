Borsada sancılı bekleyiş devam ediyor

İçinde bulunduğumuz ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanma dönemine rağmen hisselerde finansal beklentiler kaynaklı hareketlerin de oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. İyiden iyiye seçim sathına girilmiş olması ve seçime yönelik net bir tahmin ortaya koyulamaması bu bekleyişin bir süre daha devam edeceğini işaret ediyor. Buna karşın anketlerin önemi seçim yaklaştıkça artmaya devam ediyor.

Geçmiş seçim tecrübelerimiz seçime yaklaşıldıkça anket bazlı hareketlerin de yaşanabileceğini gösteriyor. Buna karşın bu hareketlerin tablo netleşmeden kalıcı bir trende dönüşmesi zor. Bu nedenle anket bazlı olacak yukarı yönlü sert hareketler mevcut pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı sunarken, ani sert düşüşlerin de alım için fırsat oluşturacağını düşünüyoruz.

Orta vade için Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi için seçim riskine rağmen 5.000 puanın altındaki rakamların kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Düşük de olsa devam eden büyüme ve yüksek enflasyonun bir süre daha en önemli itici güç olacağı kanaatindeyiz. Öyle ya da böyle seçim süreci mayıs ayında sonlanacak ve gelecek 5 yıl için gündemden tamamen düşecek bir sonuç ortaya çıkacak olursa piyasanın da kendi gündemine döneceğini düşünüyoruz.

Bu süreçte yıl başından beri devam eden iştahsızlık yerini yeni bir yükseliş trendine bırakabilir. Bu olasılığın hiç hafife alınamayacak kadar yüksek olduğu kanaatindeyiz. Mevcut durumda Borsa İstanbul’un gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok varlık grubuna göre oldukça ıskontolu kaldığı kanaatindeyiz.

Bu nedenle başta da ifade ettiğimiz gibi kısa vadede çok ciddi bir beklentimiz olmasa da seçimden sonra yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul’un yeni bir trend yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bu hafta özeline döndüğümüzde ise gündem genel olarak sakin. İçeride perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu kararını piyasalar açısından düşük önem derecesiyle takip ediyoruz. Beklentimiz politikada bir değişiklik olmasa da yapılacak sınırlı bir faiz indiriminin de piyasa tarafında çok önemli bir etki oluşturmayacağını düşünüyoruz.

Dışarıda ise ABD’de Fed gündemi güncelliğini koruyor. Fed’in sınırlı da olsa faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentinin kuvvetlenmesi küresel ölçüde borsaları ve emtiaları baskılayabilir. Bu nedenle ABD’de iyi veri piyasalarda kötü fiyatlamaya neden olabilir. Perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verisini de bu gözle takip etmek gerekiyor.