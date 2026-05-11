Borsada zirve arayışı

İran savaşının yarattığı tedirginliği unutan Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 4.29 arttı. Hafta içinde TL bazlı tarihi zirvesini gören borsada yükselişin devamı için 15 bin 100 puan direncinin aşılması gerektiği söyleniyor. 15 bin 100 puanın üzerinde kalınması halinde 15 bin 800 puan seviyesi hedeflenebilir.

Piyasalar küresel anlamda İran savaşının şokunu atla­mışa benziyor. ABD ve İsra­il’in 28 Şubat’ta İran’a saldırma­sıyla Ortadoğu’da artan tansiyon piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olmuştu. Ancak ateşkes ka­rarı sonrasında ara ara gerginlikler yaşansa da piyasalar savaşın da­ha fazla uzamayacağını fiyatlıyor. Geçen hafta yurtdışı borsalar gibi Borsa İstanbul da yükselişini sür­dürdü ve Türk Lirası bazında tarihi zirvelere tırmandı. İran savaşında tansiyonu düşüren açıklamaların yanında CHP Kurultay davasının 1 Temmuz’a ertelenmesiyle BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 4.29’luk artışla 15 bin 62 puandan tamam­ladı. Endekste hafta içinde en dü­şük 14 bin 321 en yüksek 15 bin 167 puan seviyeleri görüldü. Hem ons fiyatında hem de dolar kurunda ya­şanan yukarı yönlü hareket, altın fiyatlarında artışa neden oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı haf­talık bazda yüzde 3.19 değer kaza­narak 6 bin 918 liraya çıktı.

Trump gündemi belirliyor

Geçen haftanın en önemli eko­nomik verisi, pazartesi günü açık­lanan nisan ayı enflasyon rakam­larıydı. Beklentilerin üzerinde ge­len rakamlar piyasalarda küçük çaplı dalgalanmalara neden olsa da toparlanma bir o kadar hızlı ol­du. Yurtdışında gündemi yine ABD Başkanı Trump belirledi. Trump, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirte­rek, “Bu her an olabilir. Belki de ol­maz, ama her an olabilir” dedi.

Riskli varlıklara talep arttı

Yeni haftada piyasaların en önemli gündem maddesi yine ABD-İsrail-İran üçgeninde yaşa­nacak gelişmeler. Mevcut duru­mun devamı halinde risk iştahı­nın devam edebileceği söyleniyor. Hisse senedi piyasalarında olduğu gibi kripto paralarda da son gün­lerde yukarı yönlü hareketler dik­kat çekiyor. Mart ayı sonunda 65 bin dolar seviyelerinden işlem gö­ren Bitcoin, 80 bin doların üze­rine çıkarak bu seviyelerin üze­rinde tutunmaya çalışıyor. Kü­resel borsalar her ne kadar tarihi zirvelerini test etse de petrol fi­yatlarının 90 doların altına ka­lıcı olarak henüz inmemiş olma­sı ‘temkinli’ duruşun korunması­na neden oluyor. Özellikle hisse senedi piyasalarında görülen zirve denemelerinin sürebileceği ancak olası kar satışlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul’da teknik görünüme bakılırsa, endeksin 15 bin puan üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. 15 bin 100 seviyesindeki direnç bölgesinin aşılması halinde yükselişin devam edebileceği ifade ediliyor. Söz konusu direncin geçilmesi durumunda BIST 100 Endeksi’nde 15 bin 800 puan seviyesinin hedeflenebileceği düşünülüyor. Aksi halde yani endeksin 15 bin 100 puandaki direncini aşamaması halinde sırasıyla 14 bin 850, 14 bin 600 puan seviyelerindeki destek bölgelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde özellikle 14 bin 600 puanın kritik bir nokta olduğu altına inilmesi durumunda satışların hızlanabileceği ve 14 bin 100 puandaki desteğin test edileceği söyleniyor.