Borsada zirve arayışı
İran savaşının yarattığı tedirginliği unutan Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 4.29 arttı. Hafta içinde TL bazlı tarihi zirvesini gören borsada yükselişin devamı için 15 bin 100 puan direncinin aşılması gerektiği söyleniyor. 15 bin 100 puanın üzerinde kalınması halinde 15 bin 800 puan seviyesi hedeflenebilir.
Piyasalar küresel anlamda İran savaşının şokunu atlamışa benziyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olmuştu. Ancak ateşkes kararı sonrasında ara ara gerginlikler yaşansa da piyasalar savaşın daha fazla uzamayacağını fiyatlıyor. Geçen hafta yurtdışı borsalar gibi Borsa İstanbul da yükselişini sürdürdü ve Türk Lirası bazında tarihi zirvelere tırmandı. İran savaşında tansiyonu düşüren açıklamaların yanında CHP Kurultay davasının 1 Temmuz’a ertelenmesiyle BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 4.29’luk artışla 15 bin 62 puandan tamamladı. Endekste hafta içinde en düşük 14 bin 321 en yüksek 15 bin 167 puan seviyeleri görüldü. Hem ons fiyatında hem de dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket, altın fiyatlarında artışa neden oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 3.19 değer kazanarak 6 bin 918 liraya çıktı.
Trump gündemi belirliyor
Geçen haftanın en önemli ekonomik verisi, pazartesi günü açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarıydı. Beklentilerin üzerinde gelen rakamlar piyasalarda küçük çaplı dalgalanmalara neden olsa da toparlanma bir o kadar hızlı oldu. Yurtdışında gündemi yine ABD Başkanı Trump belirledi. Trump, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir” dedi.
Riskli varlıklara talep arttı
Yeni haftada piyasaların en önemli gündem maddesi yine ABD-İsrail-İran üçgeninde yaşanacak gelişmeler. Mevcut durumun devamı halinde risk iştahının devam edebileceği söyleniyor. Hisse senedi piyasalarında olduğu gibi kripto paralarda da son günlerde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Mart ayı sonunda 65 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, 80 bin doların üzerine çıkarak bu seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Küresel borsalar her ne kadar tarihi zirvelerini test etse de petrol fiyatlarının 90 doların altına kalıcı olarak henüz inmemiş olması ‘temkinli’ duruşun korunmasına neden oluyor. Özellikle hisse senedi piyasalarında görülen zirve denemelerinin sürebileceği ancak olası kar satışlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Borsa İstanbul’da teknik görünüme bakılırsa, endeksin 15 bin puan üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. 15 bin 100 seviyesindeki direnç bölgesinin aşılması halinde yükselişin devam edebileceği ifade ediliyor. Söz konusu direncin geçilmesi durumunda BIST 100 Endeksi’nde 15 bin 800 puan seviyesinin hedeflenebileceği düşünülüyor. Aksi halde yani endeksin 15 bin 100 puandaki direncini aşamaması halinde sırasıyla 14 bin 850, 14 bin 600 puan seviyelerindeki destek bölgelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde özellikle 14 bin 600 puanın kritik bir nokta olduğu altına inilmesi durumunda satışların hızlanabileceği ve 14 bin 100 puandaki desteğin test edileceği söyleniyor.
|Borsa
|15.062,65
|0,15 %
|Dolar
|45,3660
|0,16 %
|Euro
|53,3858
|-0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1760
|-0,23 %
|Altın (GR)
|6.845,09
|-0,93 %
|Altın (ONS)
|4.686,59
|-0,73 %
|Brent
|98,8655
|-2,41 %