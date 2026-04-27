Borsaların savaşa karşı direnci arttı
28 Şubat’ta başlayan İran savaşının ilk günlerinde asansöre dönen küresel borsalar, artık gelişmelere daha sakin yaklaşıyor. Borsalar nisan ayı başından bu yana hızlı bir toparlanmaya imza atarken birçok borsa tarihi zirvelerine çıktı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasının ardından tüm dünyada piyasalar savaş ile yatıp savaş ile kalkıyor. Savaşın ilk günlerinde ileriye dönük belirsizlik piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oluyordu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına piyasalar her iki yönde çok sert tepki verdi. Ancak savaşın başlamasının üzerinden 1 ay geçtikten sonra piyasalar daha temkinli hareket etmeye başladı. Örneğin önceki hafta cuma günü barış umutlarını artıran kritik haber akışları oldu. Trump’ın İsrail’in Lübnan’a saldırmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı’nın açıldığını duyurdu. Bu haberler borsalarda yükselişleri hızlandırırken petrol fiyatları hızla geri çekildi. Fakat hafta sonu işler tersine döndü ve Hürmüz Boğazı yeniden kapandı.
Borsalarda bahar havası
Geçen haftaya işte böyle bir ortamda başlayan borsalar, petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasına rağmen hisse senetlerinde savaşın ilk günlerindeki gibi bir panik havası yaşanmadı. Hatta birçok borsada tarihi zirveler görüldü. Wall Street’te S&P 500 Endeksi son 17 işlem gününde aralıksız yükselişini sürdürürken Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda borsaların performansına sık sık atıfta bulundu. Benzer durum Borsa İstanbul’da da var. Nisan ayına 12 bin 731 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 15 işlem günü soluksuz yükselirken geçen haftanın son iki işlem günü hafif geri çekildi. Borsaların savaşın ilk günlerindeki şoku atlatmasının ardından kalıcı barış anlaşmasının eninde sonunda imzalanacağı beklentisini fiyatladığı söyleniyor.
Büyük borsa endekslerinin bu yılki performanslarına bakıldığında savaşın olumsuz etkisini geride bıraktığı görülüyor. Güney Kore Borsası’nda bu yılki değer artışı yüzde 50’yi aşarken Tayvan Borsası yılbaşından bu yana yüzde 34.42 yükseldi. Borsa İstanbul yüzde 28’lik artışı ile en fazla artan üçüncü borsa konumunda. Bu hafta da piyasalar Ortadoğu ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam edecek. ABD heyeti ikinci tur görüşmeler için İslamabad’a son anda gitmekten vazgeçerken Beyaz Saray’da yaşanan saldırı girişiminin yankıları takip edilecek. Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere’de merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hafta politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Piyasalar cuma günü kapalı
Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetleri küresel anlamda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi yaratıyor. Fed’in faiz kararıyla aynı gün para politikası kararlarını açıklayacak Kanada Merkez Bankası’nın da politika faizini yüzde 2.25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 3 temel politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) de politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor. Japonya’da ekonomik görünüm ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) politika faizini yüzde 0.75’te sabit tutacağı görüşü hakim. Bu arada 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle yurtiçi piyasalarda işlem yapılmayacak.
|Borsa
|14.409,07
|0,51 %
|Dolar
|45,0012
|0,04 %
|Euro
|52,7360
|0,37 %
|Euro/Dolar
|1,1708
|-0,09 %
|Altın (GR)
|6.788,23
|-0,77 %
|Altın (ONS)
|4.707,77
|0,28 %
|Brent
|100,16
|-0,99 %