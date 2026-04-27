Borsaların savaşa karşı direnci arttı

28 Şubat’ta başlayan İran savaşının ilk günlerinde asansöre dönen küresel borsalar, artık gelişmelere daha sakin yaklaşıyor. Borsalar nisan ayı başından bu yana hızlı bir toparlanmaya imza atarken birçok borsa tarihi zirvelerine çıktı.

ABD ve İsrail’in 28 Şu­bat’ta İran’a saldır­masının ardından tüm dünyada piyasalar savaş ile yatıp savaş ile kalkıyor. Sa­vaşın ilk günlerinde ileriye dönük belirsizlik piyasalar­da sert fiyat hareketlerine ne­den oluyordu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına piyasalar her iki yönde çok sert tepki verdi. Ancak savaşın başlamasının üzerinden 1 ay geçtikten son­ra piyasalar daha temkinli ha­reket etmeye başladı. Örneğin önceki hafta cuma günü barış umutlarını artıran kritik ha­ber akışları oldu. Trump’ın İs­rail’in Lübnan’a saldırmaya­cağı yönündeki açıklamaları­nın ardından İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı’nın açıldığını duyurdu. Bu haberler borsa­larda yükselişleri hızlandırır­ken petrol fiyatları hızla geri çekildi. Fakat hafta sonu işler tersine döndü ve Hürmüz Bo­ğazı yeniden kapandı.

Borsalarda bahar havası

Geçen haftaya işte böyle bir ortamda başlayan borsalar, pet­rol fiyatlarının yeniden 100 do­ların üzerine çıkmasına rağ­men hisse senetlerinde savaşın ilk günlerindeki gibi bir panik havası yaşanmadı. Hatta birçok bor­sada tarihi zirveler görüldü. Wall Stre­et’te S&P 500 En­deksi son 17 işlem gününde aralıksız yükselişini sürdü­rürken Trump ge­çen hafta yaptığı açıklamalarda bor­saların performansına sık sık atıfta bulundu. Benzer durum Borsa İstanbul’da da var. Nisan ayına 12 bin 731 puandan başla­yan BIST 100 Endeksi, 15 işlem günü soluksuz yükselirken ge­çen haftanın son iki işlem günü hafif geri çekildi. Borsaların sa­vaşın ilk günlerindeki şoku at­latmasının ardından kalıcı barış anlaşmasının eninde sonunda imzalanacağı beklentisini fiyat­ladığı söyleniyor.

Büyük borsa endekslerinin bu yılki performanslarına bakıl­dığında savaşın olumsuz etki­sini geride bıraktığı görülüyor. Güney Kore Borsası’nda bu yılki değer artışı yüzde 50’yi aşarken Tayvan Borsası yılbaşından bu yana yüzde 34.42 yükseldi. Bor­sa İstanbul yüzde 28’lik artışı ile en fazla artan üçüncü borsa ko­numunda. Bu hafta da piyasalar Ortadoğu ile ilgili gelişmeleri iz­lemeye devam edecek. ABD he­yeti ikinci tur görüşmeler için İslamabad’a son anda gitmek­ten vazgeçerken Beyaz Saray’da yaşanan saldırı girişiminin yankıları takip edilecek. Küre­sel piyasalarda bu hafta ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve İngil­tere’de merkez bankalarının fa­iz kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hafta politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutacağına ke­sin gözüyle bakılıyor.

Piyasalar cuma günü kapalı

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetleri küresel anlamda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi yaratıyor. Fed’in faiz kararıyla aynı gün para politikası kararlarını açıklayacak Kanada Merkez Bankası’nın da politika faizini yüzde 2.25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 3 temel politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) de politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor. Japonya’da ekonomik görünüm ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) politika faizini yüzde 0.75’te sabit tutacağı görüşü hakim. Bu arada 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle yurtiçi piyasalarda işlem yapılmayacak.