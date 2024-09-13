Borusan, Romanya’daki 600 milyon liralık yatırımını açtı

DÜNYA Gazetesi’nin 2021 yılında duyurduğu Türk devi Borusan’ın Romanya’daki yatırımı, hayata geçti. 600 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste yıllık 10 bin ton boru üretimi yapılacak. Tesiste üretilecek borular, otomotiv sanayisine yönelik olacak.

Türkiye’de ekonomi ala­nındaki gelişmelerin yanı sıra Türk şirketle­rinin yurtdışında yaptığı atı­lımlardan da ilk olarak DÜN­YA Gazetesi okurları haber­dar oluyor. Bu haberlerden biri de Türkiye’nin en büyük metal şirketlerinden biri olan Borusan’ın Avrupa’daki ikin­ci büyük yatırımı Romanya ile ilgili. Hatırlayacağınız üzere 2021 yılının Temmuz ayında sizlere “Borusan, şimdi de Ro­manya’da tesis kuruyor” başlı­ğıyla duyurduğumuz haberde Türk devinin ülkede yatırım yapmak için çalışma başlattı­ğını bildirmiştik.

Türkiye’de ilk kez gazeteniz DÜNYA’nın duyurduğu 3 yıl önceki ha­berde Borusan’ın o dönem­deki ortağı Mannessman ile birlikte İtalya’da yer alan Vo­barno fabrikasının ardından Avrupa’daki ikinci tesisi Ro­manya’da yapacağını ifade et­miştik. Bunun ilk adımını ise Borusan, Romanya’da şirket kurulumunu yapmıştı. O ya­tırımla Borusan, Alman orta­ğıyla birlikte tesis için ilk aşa­mada 8 milyon dolarlık bütçe öngörmüştü

İtalya’dan sonra Avrupa’daki ikinci tesis

2023 yılında ise Borusan’ın Romanya tesisi için resmi te­maslar başladı. İlk kez yazdı­ğımız bu haberde de Roman­ya’nın Prahova kentinin mer­kezi olan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi satın alan Borusan’ın 15 milyon Euro ya­ni bugünkü kurla 560 milyon liralık yatırımla çelik boru iş­leme tesisi kuruluşu için adı­mı atmıştı.

Ortaklık bitti, yatırım devam etti

Gelinen noktada Borusan hem Alman ortağı Borusan’ın o dönemki ortağı Manness­man ile birlikte İtalya’da yer alan Vobarno fabrikasının ardından Avrupa’daki ikin­ci tesisi Romanya’da yapa­cağını ifade etmiştik. Bunun ilk adımını ise Borusan, Ro­manya’da şirket kurulumu­nu yapmıştı. O yatırımla Bo­rusan, Alman ortağıyla bir­likte tesis için ilk aşamada 8 milyon dolarlık bütçe öngör­müştü. 2023 yılında ise Bo­rusan’ın Romanya tesisi için resmi temaslar başladı.

İlk kez yazdığımız bu haberde de Romanya’nın Prahova kenti­nin merkezi olan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi sa­tın alan Borusan’ın 15 milyon Euro yani bugünkü kurla 560 milyon liralık yatırımla çelik boru işleme tesisi kuruluşu için adımı atmıştı. Bu adımın ardından geçen yıl Ağustos ayında Borusan, Alman or­tağı Mannessman ile yolları ayırmasına rağmen Romanya yatırımına devam etti. Türk galvanizli çelik boru üretici­si Borusan Romanya’nın gü­neyindeki Ploieşti’deki yatı­rımını 3 yıl sonra açtı. 15 mil­yon euroluk bu tesis, iki yıl içinde yıllık 10 bin ton boru üretme kapasitesine ulaşa­cak.

Borusan’ın bu yatırımı­nı Rumen Hükümeti tarafın­dan 5,83 milyon euro devlet desteğiyle desteklendi. Oto­mobillerde kullanılan borula­rın üretimine başlayacak te­siste, Dacia ve Ford Otosan’ın yanı sıra Almanya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuri­yeti ve Polonya’dan şirketler de müşteri olarak yer alacak. Şirketin kademeli olarak faa­liyetlerine başlamasıyla yıllık 7 milyon euro ciro elde etmesi bekleniyor.