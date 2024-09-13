Borusan, Romanya’daki 600 milyon liralık yatırımını açtı
DÜNYA Gazetesi’nin 2021 yılında duyurduğu Türk devi Borusan’ın Romanya’daki yatırımı, hayata geçti. 600 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste yıllık 10 bin ton boru üretimi yapılacak. Tesiste üretilecek borular, otomotiv sanayisine yönelik olacak.
Türkiye’de ekonomi alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türk şirketlerinin yurtdışında yaptığı atılımlardan da ilk olarak DÜNYA Gazetesi okurları haberdar oluyor. Bu haberlerden biri de Türkiye’nin en büyük metal şirketlerinden biri olan Borusan’ın Avrupa’daki ikinci büyük yatırımı Romanya ile ilgili. Hatırlayacağınız üzere 2021 yılının Temmuz ayında sizlere “Borusan, şimdi de Romanya’da tesis kuruyor” başlığıyla duyurduğumuz haberde Türk devinin ülkede yatırım yapmak için çalışma başlattığını bildirmiştik.
Türkiye’de ilk kez gazeteniz DÜNYA’nın duyurduğu 3 yıl önceki haberde Borusan’ın o dönemdeki ortağı Mannessman ile birlikte İtalya’da yer alan Vobarno fabrikasının ardından Avrupa’daki ikinci tesisi Romanya’da yapacağını ifade etmiştik. Bunun ilk adımını ise Borusan, Romanya’da şirket kurulumunu yapmıştı. O yatırımla Borusan, Alman ortağıyla birlikte tesis için ilk aşamada 8 milyon dolarlık bütçe öngörmüştü
İtalya’dan sonra Avrupa’daki ikinci tesis
2023 yılında ise Borusan’ın Romanya tesisi için resmi temaslar başladı. İlk kez yazdığımız bu haberde de Romanya’nın Prahova kentinin merkezi olan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi satın alan Borusan’ın 15 milyon Euro yani bugünkü kurla 560 milyon liralık yatırımla çelik boru işleme tesisi kuruluşu için adımı atmıştı.
Ortaklık bitti, yatırım devam etti
Gelinen noktada Borusan hem Alman ortağı Borusan’ın o dönemki ortağı Mannessman ile birlikte İtalya’da yer alan Vobarno fabrikasının ardından Avrupa’daki ikinci tesisi Romanya’da yapacağını ifade etmiştik. Bunun ilk adımını ise Borusan, Romanya’da şirket kurulumunu yapmıştı. O yatırımla Borusan, Alman ortağıyla birlikte tesis için ilk aşamada 8 milyon dolarlık bütçe öngörmüştü. 2023 yılında ise Borusan’ın Romanya tesisi için resmi temaslar başladı.
İlk kez yazdığımız bu haberde de Romanya’nın Prahova kentinin merkezi olan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi satın alan Borusan’ın 15 milyon Euro yani bugünkü kurla 560 milyon liralık yatırımla çelik boru işleme tesisi kuruluşu için adımı atmıştı. Bu adımın ardından geçen yıl Ağustos ayında Borusan, Alman ortağı Mannessman ile yolları ayırmasına rağmen Romanya yatırımına devam etti. Türk galvanizli çelik boru üreticisi Borusan Romanya’nın güneyindeki Ploieşti’deki yatırımını 3 yıl sonra açtı. 15 milyon euroluk bu tesis, iki yıl içinde yıllık 10 bin ton boru üretme kapasitesine ulaşacak.
Borusan’ın bu yatırımını Rumen Hükümeti tarafından 5,83 milyon euro devlet desteğiyle desteklendi. Otomobillerde kullanılan boruların üretimine başlayacak tesiste, Dacia ve Ford Otosan’ın yanı sıra Almanya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’dan şirketler de müşteri olarak yer alacak. Şirketin kademeli olarak faaliyetlerine başlamasıyla yıllık 7 milyon euro ciro elde etmesi bekleniyor.