Borusan Sanat 13 Ekim’de yeni sezona merhaba diyor

Borusan Sanat yeni sezonda dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlayacak!

Hazırladığı zengin konser programlarıyla BİFO, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmaya bu sezon da devam ediyor. BİFO, 14 konserden oluşan yeni sezon programında aynı sahnede buluşacağı birbirinden başarılı kadın şefler ve kadın solistlerle fırsat eşitliğinin önemine değiniyor. Yeni sezonda BİFO, Patrick Hahn, Gürer Aykal, Carlo Tenan, Sascha Goetzel, Carolyn Kuan, Thomas Rösner, Karel Deseure, Ludovic Morlot, James Judd, Emilia Hoving, Lina González-Granados gibi şeflerin yönetiminde, Jan Mráček, Joonas Ahonen, Daniel Behle, Gautier Capuçon, Tine Thing Helseth, Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Güher & Süher Pekinel, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.

Açılış Konseri’ni 13 Ekim Perşembe günü saat 20:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek olan BİFO, bu konserle birlikte yeni sezona merhaba diyecek. Topluluğun sürekli konuk şefi Patrick Hahn’ın yöneteceği konserde sezonun ilk konuk solisti ise “Davullara şarkı söyleten” Martin Grubinger olacak.

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ENKA Sanat sonbahar programı ENKA Oditoryumu’nda devam ediyor

ENKA Sanat’ın sonbaharın gelişiyle ENKA Oditoryumu’na taşınan etkinlik programı, performans sanatları alanında uluslararası yapımlardan, ilk kez izleyiciyle buluşacak tiyatro oyunlarına, dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının özel resitallerinden, Türk tiyatrosunun usta isimlerine odaklanan belgesellere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. ENKA Sanat, Ekim ayını, yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan birbirinden değerli sanatçıların ilham verici belgesellerine ayırdı. Bu kapsamda 11 Ekim Salı günü Yıldız Kenter’in 94. doğum günü anısına Caniko tiyatro severlerle buluşacak.

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault&Millau Türkiye'de

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'ye geldi. Güçlü gastronomi ağı sayesinde dünya yeme-içme sektöründe saygın bir yeri olan Gault & Millau Rehberi, 2023 yılı içinde Türkiye'deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında yayımlanacak!

Hülya Botasun’un “Mimesisler III” sergisi açıldı

Ressam Hülya Botasun yeni kişisel sergisi “Mimesisler – III”ü Moda Deniz Kulübü’nün sergi alanında açtı. Sanatçının son yapıtlarının yanı sıra çeşitli dönemlerinden seçme eserlerin de yer aldığı sergi, 19 Ekim’e kadar 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Caz piyanisti Hiromi 12 Ekim akşamı Zorlu PSM’de

Müziğini umuda doğru bir yolculuk olarak tanımlayan, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle adından söz ettiren Hiromi, 12 Ekim akşamı Hiromi: Solo- World Tour kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Nirvana Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinlikleri’nin ikincisi 28 Ekim’de başlıyor

Kilit Hospitality Grup bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan, bu yıl Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinliklerinin ikincisini düzenleyerek Cumhuriyet’in 99. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 28-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Etkinlikleri’nde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Selim Erdoğan, Sunay Akın, Hande Kazanova, Sare Aldemir, Dinçer Güner ve Taylan Kümeli’nin yer alacağı söyleşilerin yanı sıra Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio Jazz Performansı ve Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası konserleri de yer alacak.

Karaköy Güllüoğlu yeni mağazasında hizmet vermeye başladı

Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasına taşındı. Bin 400 metrekare kapalı alanının yanı sıra, 300 metrekare açık avlu alana sahip yeni mağaza, arka bahçesindeki bağlantı ile Karaköy’ün merkezinde bir pasaj olarak konumlanıyor. Karaköy Güllüoğlu, bir ticarethaneden çok daha öte, semtle beraber yaşayan kamusal bir alan olarak planladığı yeni mağazasında, misafirlerine keyifli vakit geçirebilecekleri bir atmosfer yaratmayı da amaçlıyor.