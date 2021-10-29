Borusan Sanat konserleri izleyicili başladı

Borusan Sanat, çok değer verdiğim, çalışmalarını yıllardır dikkatle izlediğim kurumlardan birisi. Müziğin hemen her türünü “iyisi” karşıma çıktıkça dinlemeye çalışıyorum, ama klasik müziğin yeri her daim farklı. Bu nedenle, etkinliklerini bu alanda gerçekleştiren Borusan Sanat için pozitif ayrımcılık yapıyorum. Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın hayata geçirdiği ve ağırlıklı olarak eğitim ve öğretime destek veren Borusan Kocabıyık Vakfı’na bağlı olarak 1997’den bu yana çalışmalarını sürdüren Borusan Sanat’ın kurucusu, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Ahmet Kocabıyık. Şu sözcüklerle anlatıyor Borusan Sanat’ı:

“Bugün klasik müziği bir bireysel gelişim aracı olmanın ötesinde, toplumsal gelişmişlik göstergesi ve kültürleri birbiriyle kaynaştırma gücüne sahip yüksek bir sanat türü olarak kabul ediyorum. Borusan Sanat’ın bu sanat formunun Türkiye’de yaygınlaşması ve benimsenmesi için yürüttüğü tüm çalışmaları da gururla takip ediyor ve destekliyorum.”

Aynı duyguları ben de paylaştığımdan geçtiğimiz haftalarda Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen; yeni sezon heyecanını bizlerle paylaştıkları geleneksel buluşmamıza yine keyifle katıldım.

İlk güzel haber, izleyicili konserlerin başlayacağıydı. Pandemi koşulları nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirilen çevrimiçi konserler de güzeldi, ama çevrimiçi ile konser salonunda konser dinlemek arasında çok büyük fark vardı… Hem çalanlar hem biz izleyiciler için yaşanan duygu alışverişi, göz temasları nedeniyle salonların enerjisi bambaşkaydı.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) yeni sezona merhaba konseri, 14 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecekti. Topluluk, sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi Patrick Hahn yönetimindeki bu konserinde piyanist Alice Sara Ott’a eşlik edecekti. Aynı tarihte, aynı saatlerdeki Dünya Kitap “Yılın En İyileri” ödüllerini vereceğimiz tören nedeniyle konsere katılamadım.

Ama Borusan Sanat konserleri devam ediyor, bu yılın sonuna kadarki program açıklandı. Borusan Sanat, önümüzdeki dört sezon boyunca sanatseverleri, ağırladığı özel sanatçı ve şefler ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell sahnesinde buluşturacak. Önümüzdeki hafta, 4 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek “Büyük Resme Bakmak” isimli konserde BİFO, onursal şef Gürer Aykal ve viyolonsel sanatçısı Pablo Fernandez’e eşlik edecek. Konserde, Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Concerto da Camera’sı ile Piotr İlyiç Çaykovski’nin bale sahnelerine ve konser repertuvarına armağanları olan Uyuyan Güzel, Kuğu Gölü, Fındıkkıran balelerinden bölümler dinleyeceğiz.

Borusan Sanat’ın bir sonraki konseri, 9 Aralık’ta. BİFO, Maxim Emelyanyche yönetiminde Katia ve Marielle Labèque ikilisine eşlik edecek. Mozart, BİFO’nun bu konserinde yoğunlaştığı tek besteci olacak.

BİFO’nun ertesi hafta 16 Aralık’ta Katia ve Marielle Labèque’i tekrar konuk edeceği “Rüyalarımdaki Müzik” başlıklı ikinci konserde orkestrayı yalnızca orkestra konserlerinde değil, opera ve bale temsillerini yönetişindeki incelikli tekniği ile beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure yönetecek…

2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan Süreyya Operası’nda sürdürdükleri düzenli sezon konserlerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri turnelerle de dikkat çeken Borusan Quartet ise sezonun ilk konserinde 22 Kasım akşamı Süreyya Operası’nda Rus bestecilerin repertuvara kattığı iki temel eseri seslendirecek. Borodin’in La Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve ardından Piotr İlyiç Çaykovski’nin Mi bemol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Borusan Quartet sanatçıları Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Çağ Erçağ’ın yorumlarıyla izleyicilerle buluşacak.

Borusan Quartet aynı mekânda 20 Aralık’ta “Fırtına Çağının Renkleri” başlıklı etkinlikle tekrar sahne alacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik, konserlere gidemeyenler için önemli bir fırsat. Yayınları, internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebiliyorsunuz.

Çeyrek asra ulaşacak Borusan Sanat’ın kültür, sanat ve eğitime yatırımlarını görmek, izlemek mutluluk verici. 2022 programını da dört gözle bekliyorum…