Borusan’dan eğitim, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına büyük destek

Pandemi özel sektör kuruluşlarına olan beklentileri artırdı. Şirketlerin sadece işlerini verimli yapması yeterli olmuyor. Liderlerden, çalışanlarına, topluma ve gezegene olan sorumluluklarını yerime getirmeleri bekleniyor. Üç kıtada, on iki ülkede üretim, makine ve güç sistemleri, lojistik, enerji ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Borusan Grubu bu bağlamda örnek kuruluşlarımızdan birisi. Bu yıl 77. yılını kutlayacak olan Borusan, eğitim, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kalıcı sosyal fayda yaratmaya yönelik çalışıyor.

Borusan Grubu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Nursel Ölmez Ateş’le özel bir söyleşi gerçekleştirdik. “200 yıllık şirket olma vizyonunu benimserken bu yolculukta güçlü ve emin adımlarla ilerlemek için 2021 yılını değişim ve dönüşüm yılı olarak belirledik.” diyen Nursel Ölmez Ateş pandemi dönemindeki çalışmalarını anlattı.

Pandemi döneminde neler yaptınız?

Pandemide özellikle uzaktan eğitime geçişle beraber eğitim konusunda ne kadar büyük bir açığımız olduğunu görmüş olduk. Tüm bu eksiklikleri gidermek ve toplumsal olarak desteğe ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirmeye katkıda bulunmak için çeşitli projeler üretiyoruz. Donanımlı gençler ve parlak bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Bu nedenle eğitim alanında farkındalık yaratacak çalışmalar sürdürüyoruz. Borusan Holding olarak, Askıda Ne Var Sosyal Girişim platformu iş birliği ile başlattığı #AskıdaEğitimVar Projesi ile uzaktan eğitime erişimde zorlanan üniversite öğrencilerini destekliyoruz.

Askıda Eğitim Var projesi kapsamında neler yapıyorsunuz?

Pandemiyle birlikte 2020 Mayıs aynıda başlattığımız kampanya ile 11.290 üniversite öğrencisine destek olduk. İnternet paketi, kitap seti, online seminer, online İngilizce eğitim ve sesli kitap aboneliği gibi ürün ve hizmeti ücretsiz olarak ulaştırdık. Ayrıca Borusan Holding CEO’muz Erkan Kafadar ve grup şirketlerimizin genel müdürleri proje dahilinde gönüllü online mentorluk yaptılar.

Borusan Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Borusan Holding Instagram hesabından canlı yayın yaparak ilham veren konuşmacılara yer verdi. Ayrıca Askıda Eğitim Var projesine de destek olmak için 10 günde 1,5 milyon adım atılan bir etkinlik de düzenledi. Atılan her 10 bin adıma karşılık gençlerin eğitimine erişimini sağlayacak ihtiyaçlar karşılandı.

Kocabıyık Vakfı aracılığıyla hangi destek çalışmalarınız oldu?

Borusan Kocabıyık Vakfı küresel salgın döneminde eğitim alanında ortaya çıkan fırsat eşitsizliğini ve olası etkilerini değerlendirerek “Uzaktan Eğitime Kimse Uzak Kalmasın” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden maddi ihtiyacı olan başarılı ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için 3.850 adet tablet ve bilgisayar desteği sağlandı.

2020 yılında yurt genelindeki 94 okula, kütüphanelerine kaynak olması amacıyla 12 bini aşkın kitap bağışlandı. Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek, hayal kurmalarını, farklı bakış açıları kazanmalarını desteklemek amacıyla başlatılan kitap desteği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi devlet okullarına 5 yılda 66 bin kitap bağışlandı.

Borusan Kocabıyık Vakfı, öğrencilere desteğini pandemi döneminde de devam ettirdi ve 202 öğrenciye destek verdi. Lisans üzerinde yurt dışı eğitim amacıyla verilen klasik müzik bursları ile bugüne kadar 34 bursiyere ulaşılırken halen 6 üstün yetenekli müzik bursiyerinin bu kapsamdaki eğitim bursu devam ediyor.

2021 yılındaki projeleriniz neler?

Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Borusan Kocabıyık Vakfı ve Borusan grup şirketlerimizle birlikte Young Guru Academy (YGA) ile işbirliği yaptık ve öğrencilerimizi bilimle kucaklaştırmak üzere “Bilimle Parlayan Çocuklar” projesini hayata geçirdik.

Proje kapsamında 23 okul, 230 bin TL destek ve yaklaşık 10 bin öğrenciye bilim seti gönderiyoruz. Duyarlı, sorgulayan, araştıran ve üreten dünya vatandaşları olmaları için çocuklarımızın küçük yaştan itibaren bilimle tanışmaları büyük önem taşıyor. Günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler ürettikleri, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurdukları, geliştirdikleri ürünlerle 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verdikleri ve bu vesileyle geleceğin meslekleriyle tanıştıkları bilim yolcuklarını ulaştıracağımız ‘bilim setleri’ ile desteklemeyi hedefliyoruz.

Her bir “Bilim Seti”, 10 çocuğun bilimle tanışması anlamına geliyor. Okulların demirbaşı haline gelen bilim setleri ile her yıl bir öncekinden daha fazla çocuğun erişimine sunuluyor ve fayda katlanarak büyüyor. Çocuklarımız bilim setleri ile aldıkları eğitim sonrasında ürettikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek kadar donanımlı oluyor.

Gönüllülük Çalışmalarınız ne durumda?

2008 yılında kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini kullanarak, eğitim, kültür sanat, çevre ve insan hakları alanlarında gönüllü olarak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla kuruldu. 2020 yılında 1.000i aşkın gönüllü çeşitli projelerde yer alırken, Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 40 projede 16.500 saat gönüllü olarak çalıştı.

Pandemi döneminde Borusan Okyanus Gönüllüleri, çalışanlarla dayanışma sağlamak için gönüllü olarak yetkinliklerini online ortamda paylaştı. Gönüllülerin düzenlediği etkinlik ve atölyelerin arasında masal anlatma, fotoğrafçılık, kitap buluşmaları yer aldı. Çalışmalara katılanlar ayrıca #AskıdaEğitimVar Projesi'ne de kitap ve online eğitim paketleri bağışladı.

Pandemi döneminde çalışanlarımız için neler yaptınız?

Pandemi döneminde ofis çalışanlarımızın %74’ü hibrit çalışmaya geçti. Borusan olarak çalışanlarımıza ergonomi ve internet desteği sağladık. Ayrıca bu süreçten psikolojik olarak etkilenenler için ise psikolojik destek hizmeti sağlandı.

Geleceğin dijitalleşmede, teknolojide olduğu aşikar. İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi de bunu bize gösterdi. Değişen dünyaya ayak uydurmak, günceli yakalamak ve ileriyi görebilmek için bu dönüşümler şarttı. Ancak pandemi bunu daha da hızlandırdı.

Borusan olarak bu dönüşüme 2018 yılında başladık. Gerek İK süreçlerimiz gerek iş yapış şekillerimiz olsun dijitalleşmeyi benimsedik ve tüm kanallarımıza entegre ettik. Bu çalışmaların temelini de bundan 3 yıl önce “Borusan İnsan Strateji ve Vizyon” çalışmasında attık. Tüm paydaşlarımızın katkısı ile gelecek dijitalleşme stratejisini oluşturduk.

2019 yılında hayata geçen dijitalleşme projelerimiz ile Borusan, bugün Türkiye’nin en büyük, çok modüllü ve çoklu şirketli, bulut tabanlı İnsan Kaynakları altyapısının sahibi.

Borusan’ın, iş güvenliği ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama konusundaki deneyim ve yetkinliğini COVID-19 krizinde de öne çıkardık ve hızlı bir refleks gösterdik. Krizin en başından beri “Çalışanımı, işimi ve paydaşımı korurum” şeklinde üçlü bir sacayağında çalışmalarımıza yön verdik. Çalışanlarımız için sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak üretimin kesintisizliğini sağlamaya yönelik tüm gayretimizi gösterdik; bununla birlikte önlemler kapsamında bazı üretim tesislerimizde kısa süre üretime ara verdik, tesisin hijyenini sağladık.

Çalışmaya devam eden iş yerlerimizde iş ortamını, servis, yemekhane ve soyunma odası gibi ortak paylaşım alanlarının tamamını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzenledik. Düzenli aralıklarla canlı yayınlar yaparak içinde bulunduğumuz dönemi, aksiyonlarımızı açık ve net bir iletişim ile tüm çalışanlarımız ile paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz.

Çalışan ve paydaş etkinlikleri online ortamda gerçekleştirildi. Yine online ortamda çalışanlarımızın kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacak, fiziksel ve psikolojik olarak onları daha güçlü kılacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın gelişim süreci dijitalin gücüne inandığımız ve bu gücü bir kaldıraç gibi kullandığımız alanlardan biri oldu. Sunduğumuz gelişim çözümlerinin hızlı bir şekilde çok sayıda Borusanlıya ulaşabilmesi için dijitalin gücünden yararlandık ve yararlanmaya da devam edeceğiz.

Dijitalleşme süreçleriniz nasıl ilerliyor?

Borusan olarak, Dijital dönüşüm çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. Bu alanda önemli mesafeler kat ettiğimiz için pandemi döneminin çalışma koşullarına uyum sağlamayı, uzaktan çalışma sistemlerini ve işyerlerimizdeki, üretim tesislerimizdeki dijital süreçleri hayata geçirmeyi hızlıca başardık. İş süreçlerimizdeki dijitalleşmeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Dijital teknolojilere yatırım yapmış olmak, çevik yaklaşımlar benimsemek yere sağlam basmamızı sağlıyor.

Şu an, çoğu şirket gibi işe alım süreçlerimizi online mülakat ve değerlendirme araçlarını kullanarak yürütüyoruz. Uçtan uca online olarak yürüttüğümüz işe alım sürecine dahil ettiğimiz adaylardan oldukça olumlu geri bildirimler aldık. İşe alım süreçlerinin dijitale taşınmasının hem aday deneyimi hem de sürecin yönetilmesi açısından baktığımızda bizlerin de işini kolaylaştıran ve analitik bir yaklaşımla takip edebilmemizi sağlayan bir dönüşüm olduğunu söyleyebilirim.

Üretim sahalarında çalışanlarımızın sağlığını korumak için dijital mobil uygulamalar geliştirdik; bunları sürekli çevik yaklaşımla güncelliyoruz. Örneğin; Borusan Mannesmann çevik yaklaşımla Sağlık Olsun isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Bu uygulamanın mantığı çalışanlar daha ofise/tesise gelmeden önce risk potansiyellerinin tespit edilip enfeksiyon olasılığı bulunanların seri bir şekilde izole edilmesine dayanıyor. Aynı şekilde Borçelik şirketimiz de kendi mobil uygulaması Bi İşler üzerinden geliştirmeler yapıyor ve “Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi” ile temaslı takip gerçekleştiriyor.

Son olarak toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarınız hakkında bilgi alalım...

2015 yılında kurduğumuz Borusan Eşittir platformu bu amaca hizmet ediyor. Borusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği inancıyla 2015 yılı Kasım ayında “Borusan Eşittir – Toplumsal Eşitlik Platformu’nu kurduk. Borusan Eşittir yaklaşımımız ile iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde adım atma konusunda taahhütte bulunma konularını odağımıza aldık.

Bu paralelde hayata geçirdiğimiz bir diğer proje Cinsiyet Gözlüğü ile iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alarak bu konuda çözüme katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kalıp yargıların önüne geçebilmek için ilk adım işe alım sürecinde atılıyor. Biz de yeni ekip arkadaşlarımızı Borusan’a dahil ederken cinsiyet dağılımını dengelemeyi amaçlıyoruz. Bu konuda tüm grup şirketlerimizde yakın olarak takip edilen işe alım hedeflerimiz var. Bu hedefler 2023 yılına kadar ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise yüzde 20 kadın işe alım oranı olarak belirlendi ve çok yakından, metriklerle takip ediliyor.

Kadın yönetici sayımızı yükseltmek ve yetkinliklerini artırmak için Borusan bünyesindeki Liderlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi hedefimiz var. Ayrıca tüm kadın liderler için Kadın Liderlik Gelişim Programı, yüksek potansiyelli, yönetim adayı kadın liderler için gelişim programı, sponsorluk ve mentorluk destekleri sağlıyoruz.

Borusan Akademi platformumuz ile kadın liderlerimize özel gelişim programları ve kadın çalışanlar arası sosyal ağ kurguları ile eşitliğe gelişim ve farkındalık bakış açısı katıyoruz. Bununla beraber terfi ve yedekleme süreçlerinde annelik ve cinsiyetten bağımsız şekilde, fırsat eşitliğini esas alan değerlendirmeler yapıyoruz.

Üst / orta yönetim işe alım / terfi sürecinde en az bir kadın adayın kısa listede olmasına dikkat ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla hem kadın yönetici sayısını artırmayı hem de yetkinliklerini geliştirmeyi, daha iyi ve rol model liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.