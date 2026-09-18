Boş evler; kiracıya mı, ev sahibine mi, ekonomiye mi zarar?
Kimine göre:
5 milyon konut/işyeri boş ve kiraya verilmiyor…
Kimine göre:
7.5 milyon, kimine göre 8.5 milyon konut boş ve çeşitli nedenlerle kiraya verilmiyor…
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Kimine göre:
Boş konutların yarısından fazlası yazlık niteliği taşıyor ve “tatil evi” olarak kullanıldığı için kiraya verilemiyor…
Kimine göre:
“Boş” olarak bilinen konutların yüzde 30- 40’ı kirada ama vergi yükümlülüğünden kaçınmak adına boş olarak gösteriliyor…
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Kimine göre:
Boş ev sayısında, kiralık ilanına çıkılan evler dikkate alınmıyor ve ilandaki kiralık konutlarla birlikte 10 milyona yaklaşıyor…
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Sonuçta…
“Boş konut/işyeri sayısı” için doğru bir veriye ulaşılamıyor…
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Doğru veri eksiği ise:
Önceliklerin belirlenmesinde engel teşkil ediyor; ihtiyaç duyulan/duyulacak verim artıracak/maliyet düşürecek girişimleri engelliyor…
Dahası, atıl kalma olasılığı yüksek, verimsiz, furya niteliği taşıyan, katma değer yaratmayan girişimlerin önünü açıyor…
Sonuçta:
Bu tür girişimler, sadece, kaynakların etkin kullanılamamasına değil, “katma değer yaratacak/yaratabilecek, yaratması gereken kıt kaynaklarımızın” kaybına da neden oluyor…
VELHASIL
Çalışanın/üretenin “kiralık ev/işyeri/arazi” maliyet kalemi; üretim, dolayısıyla genel ekonominin verimliliği için önemli…
Çalışan psikolojisini/alım gücünü, dolayısıyla insan/işletme-fabrika/ülke verimliliğini ve sosyal yapıyı olumsuz etkileyen “kiralık konut” kalemi, hukuki olarak, gelişmiş/sorunsuz ülke modelleri dikkate alınarak, yeniden düzenlenmeli…
Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarına neden olan boşluklar, iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde giderilmeli…
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Bu yolla:
Boş tutulan evlerin/işyerlerinin/arazilerin ekonomiye kazandırılabileceği görülmeli…
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Aksi durumda:
Büyük bir potansiyelin atıl kaldığı/kalacağı, boşluklardan faydalananların sayısının arttığı/ artacağı ve daha da verimsiz bir ekonomiye kapı aralandığı/aralanacağı bilinmeli…
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