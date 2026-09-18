Boş evler; kiracıya mı, ev sahibine mi, ekonomiye mi zarar?

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Kimine göre:

5 milyon konut/işyeri boş ve kiraya ve­rilmiyor…

Kimine göre:

7.5 milyon, kimine göre 8.5 milyon konut boş ve çeşitli nedenlerle kiraya verilmiyor…

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Kimine göre:

Boş konutların yarısından fazlası yazlık nite­liği taşıyor ve “tatil evi” olarak kullanıldığı için kiraya verilemiyor…

Kimine göre:

“Boş” olarak bilinen konutların yüzde 30- 40’ı kirada ama vergi yükümlülüğünden kaçın­mak adına boş olarak gösteriliyor…

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Kimine göre:

Boş ev sayısında, kiralık ilanına çıkılan evler dikkate alınmıyor ve ilandaki kiralık konutlarla birlikte 10 milyona yaklaşıyor…

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Sonuçta…

“Boş konut/işyeri sayısı” için doğru bir veri­ye ulaşılamıyor…

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Doğru veri eksiği ise:

Önceliklerin belirlenmesinde engel teşkil ediyor; ihtiyaç duyulan/duyulacak verim artı­racak/maliyet düşürecek girişimleri engelli­yor…

Dahası, atıl kalma olasılığı yüksek, verimsiz, furya niteliği taşıyan, katma değer yaratmayan girişimlerin önünü açıyor…

Sonuçta:

Bu tür girişimler, sadece, kaynakların etkin kullanılamamasına değil, “katma değer yarata­cak/yaratabilecek, yaratması gereken kıt kay­naklarımızın” kaybına da neden oluyor…

VELHASIL

Çalışanın/üretenin “kiralık ev/işyeri/arazi” maliyet kalemi; üretim, dolayısıyla genel eko­nominin verimliliği için önemli…

Çalışan psikolojisini/alım gücünü, dolayısıy­la insan/işletme-fabrika/ülke verimliliğini ve sosyal yapıyı olumsuz etkileyen “kiralık konut” kalemi, hukuki olarak, gelişmiş/sorunsuz ülke modelleri dikkate alınarak, yeniden düzenlen­meli…

Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarına neden olan boşluklar, iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde giderilmeli…

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Bu yolla:

Boş tutulan evlerin/işyerlerinin/arazilerin ekonomiye kazandırılabileceği görülmeli…

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Aksi durumda:

Büyük bir potansiyelin atıl kaldığı/kalacağı, boşluklardan faydalananların sayısının arttığı/ artacağı ve daha da verimsiz bir ekonomiye kapı aralandığı/aralanacağı bilinmeli…