“Boş otoyol”a bakan çiftçi…

Ankara’dan Gaziantep’e giderken…

Ankara-Niğde Otoyolu’nu kullandım…

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Sağımda, 2015 yılında tamamlanan Ankara-Aksaray “duble yolu”…

Solumda Kızılırmak ve Kızılırmak üzerinde kurulan Hirfanlı gibi barajların, denizi andıran göletleri…

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Arada mı?

Bölgenin en verimli toprakları;

Buğdayın, arpanın, nohudun, ayçiçeğinin, şeker pancarının yetiştiği; çok daha fazla yetişebileceği ovaları…

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Yetiştirmeyi tercih edenlerin, dalları bereketten kırılacak meyve ağaçları…

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Yol boş olunca…

Bu güzellikleri seyrettim doya doya!

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Dakika tutarak araba da saydım…

30 dakikada 8 otomobil!

Otobüsler, kamyonlar mı?

2015 yılında hizmete giren “duble yol”da…

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Ihlara’da çiftçileri görünce durdum…

“Buğdayda hasat zamanını bekliyoruz.” dediler…

“Kuraklık nedeniyle sıkıntı olacak mı?” diye sorunca;

“Burada kuraklık olmaz.

Gücümüz kadar ektik, emek verdik, alacağız karşılığını…

Ekilecek alan daha çok ama, gücümüz yok ekmeye!” diye de eklediler…

VELHASIL

Samanından, yemine; buğdayından arpasına; yağından şekerine; elektriğinden doğalgazına “İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ÜRÜNLER İÇİN” çözüm arıyoruz ya bugün…

Çözüm planlamada…

“İHTİYAÇ DUYMADIĞIMIZ”, en az 5-10 yıl daha “İHTİYAÇ DUYMAYACAĞIMIZ” bir alana yatırım yapmak yerine…

Ona ayrılan bütçenin onda biriyle, örneğin tarımdaki atıl potansiyeli harekete geçirsek…

Sermayeden tasarrufa, bütçeye, döviz fiyatına, faizlere kadar tüm sorunların doğuşunu engellemiş olacağız…