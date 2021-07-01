Bosch Türkiye ilk 4’e girdi, ‘akıllı kanca’ ve ‘yapay zeka’ya asılacak

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, 10 yıldır sürdürdüğü bu görevinin son ayına girerken düzenlediği sohbet buluşmasında önce Bosch Türkiye’nin bazı verilerini paylaştı:

- Bosch Türkiye’nin toplam net satış geliri yüzde 21 artışla 26.2 milyar lira, konsolide yurt içi satış geliri ise yüzde 34 artarak 10.2 milyar lira oldu.

Satışlardaki artışların kaynağına indi:

- 2020 yılında satışlardaki artışın en büyük nedeni otomotiv yedek parça, elektrikli el aletleri, ev aletleri ve termoteknoloji işlerimizdeki yüksek talep ile başarılı satış stratejisi oldu.

İhracata değindi:

- İhracatımız yüzde 15 artışla 2020’de 16 milyar liraya ulaştı. Türkiye’nin genel ihracat hacmindeki payımız yüzde 1.5 düzeyinde gerçekleşti.

Bosch’un Türkiye’ye geçen yıl 1 milyar liralık yatırım yaptığını bildirdi:

- Geçen yıl sonu itibariyle istihdamımız 18 bin 400 kişiyi buldu.

2021’in ilk 3 ayında çift haneli büyüdüklerini kaydetti:

- Bosch, Türkiye’de bir önceki yılın üzerinde performans yakalamayı bekliyor. Türkiye’ye olan bağlılığını da artırmaya devam edecek.

Bu noktada Türkiye’nin Bosch dünyasındaki yerine işaret etti:

- Türkiye, Bosch dünyasında ilk 5’te yer alıyor. Almanya, Çin ve Hindistan’ın ardından Türkiye 4’üncü sırada bulunuyor. Türkiye’yi ABD izliyor.

Bosch’un son 50 yılda Türkiye’ye 3 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptığının altını çizdi:

- Bunun 1.5 milyar Euro’luk bölümü son 10 yılda, yani benim görev dönemimde gerçekleşti.

Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nda benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretiminin ağustos ayında başlayacağına dikkat çekti:

- Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilecek. Ayrıca Bosch Rexroth’un Bursa fabrikasındaki tüm makineler de son teknoloji ile yenilenerek “endüstri 4.0”a hazır hale getiriliyor.

Bosch’un Türkiye’deki fabrikalarında “yapay zeka” projelerinin son 3 yıldır üretim süreçlerine katma değer yarattığını vurguladı:

- “Yapay zeka” ve “endüstri 4.0” çalışanlarımız için yeni fırsatlar yaratıyor. Çalışanlarımıza “veri bilimi, veri analitiği, makine öğrenmesi” eğitimleri veriyoruz. Kendi “yapay zeka” uzmanlarımız Türkiye’deki ve dünyadaki çalışanlarımızı eğitiyor.

Bosch Grubu’nun “grow” adlı start-up platformunun Türkiye’deki ilk somut sonuçlarını verdiğini açıkladı:

- Almanya’da yönetime sunulan 9 finalist proje arasına Türkiye’den 2 proje girdi. “Akıllı Kanca” (Smart Hook) projesi kuluçka aşamasına geldi. “Akıllı Kanca” yüksekte çalışanların can güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kendi alanında bir ilk olan projenin önümüzdeki yıllarda küresel pazarlara uyarlanacağını anlattı:

- “Akıllı Kanca”, 2022 başında Türkiye pazarına, ardından da dünya pazarına açılacak. “Akıllı Kanca”, emniyet kemerini takmayan personelin kullandığı cihazları çalıştırmasını frenleyecek. Böylece emniyet kemerini takmadan işini yapamaz hale gelecek.

Bosch Grubu, 3 milyar Euro’yu aşan toplam yatırımı ile Türkiye’yi dünyadaki önemli üretim ve teknoloji merkezlerinden birine dönüştürdü.

Bunda görevi 10 yıl önce Gürcan Karakaş’tan devralan Steven Young’ın büyük katkısı oldu.

Young, 1 Ağustos 2021’de görevi devralacak Daniel Korioth’un çıtayı daha yukarı taşıyacağının işaretini verdi…

Chip üretimi Türkiye’ye de getirilir mi?

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, dünyada yaşanan chip krizini anımsattı:

- Artık yarı iletkenlerin hayatımızda çok önemli bir yeri var. Yarı iletkenler olmadan hiçbir elektronik sistemin çalışması mümkün değil.

Chip talebinin bu yıl yüzde 11 artacağını belirtti:

- Yarı iletkenler pazarı dünyada 400 milyar Euro’yu bulacak.

Bosch’un öncelikle kendi ihtiyacını karşılamak üzere Almanya’da 1 milyar Euro’luk yatırım yaptığını ifade edince sordum:

- Bosch, chip üretimi için Türkiye’de de yatırımı düşünür mü?

Şöyle yanıtladı:

- Bosch Grubu bu alana yeni girdi. Bir ay kadar önce açıldı. İlerde üretimin büyütülmesi düşünülürse adresler arasında Türkiye’nin de girmesi söz konusu olabilir. Ancak, şu anda böyle bir gündemleri yok.

TOGG, elektrikli motorları istediği an Bosch vermeye hazır

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, bir soru üzerine TOGG’un üreteceği “Türkiye’nin Otomobili”nde kullanılacak elektrikli motorlarla ilgili şu mesajı verdi:

- O teknolojiyi Bosch icat etmişti. Elektrikli motorlar zaten üretiliyor. TOGG’dan ne zaman talep gelirse, Bosch ihtiyacı karşılamaya hazır.

Yerli sanayiye dijital dönüşüm yönetim desteği veriyoruz

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch Türkiye’nin 2016 yılından bu yana otomotiv, beyaz eşya ve çelik sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki şirketlere dijital dönüşüm desteği verdiğini belirtti:

- Portföye son olarak tekstil ve hazır giyim sektörü de eklendi. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından başlatılan “endüstri 4.0” entegrasyon çalışmalarının parçası olan Bosch, bugüne kadar 10 şirkete yol haritası çıkardı.

2020’de ‘iklim nötr’ hale geldik

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch Grubu’nun iklim eylem hedeflerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti:

- Bosch Grubu, 2020 yılı ilkbaharında dünya genelinde 400’den fazla lokasyonunu “iklim nötr” hale getirdi. Bu durum, bağımsız testlerle de teyit edildi.

Bosch’un kendi lokasyonlarında artık “karbon ayak izi” bırakmayan ilk küresel sanayi şirketi olduğunu savundu:

- Bu durum, Türkiye’deki tesisleri de kapsıyor. 2030 yılında kadar Bosch Grubu’nun karbon emisyonu, 2018 seviyesine göre yüzde 15 azalacak.