Bosch’tan ayrılıyor yelkenleri bu kez patronluk için açıyor

BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young aradı:

- Benimle ilgili bir gelişme var. Şimdi şirketten bülten gelecek ama ben bizzat bilgi vermek istedim.

Ardından ekledi:

- 25 yıldır çalıştığım Bosch Grubu’ndan 31 Temmuz 2021 itibariyle ayrılıyorum.

Young’la konuşurken 2011 yılı Ekim ayını anımsadım. O dönemde Bosch’un Almanya’daki merkezinde Kurumsal Satış ve Pazarlama Başkanlığı görevini yürüten Gürcan Karakaş, İstanbul’a geldiğinde buluşmuştuk. Young’ı Karakaş’la buluştuğumuzda tanımıştım.

O günlerde Bosch Türkiye Temsilcisi olan Young, kendisiyle ilgili şu bilgiyi vermişti:

- Ben Sydney (Avustralya) doğumluyum. Annem Türk. 22 yılım Sydney’de geçti. Bursa’ya Rexrot’u yönetmeye geldiğimde Türk hanımla tanışıp evlendim. Yani eşim de Türk.

Gürcan Karakaş, Young’a sormuştu:

- Sydney mi daha güzel, İstanbul mu?

Türkiye’yi vatanı olarak gören Young, soruyu şöyle yanıtlamıştı:

- Gündüz Sydney, gece İstanbul…

Steven Young, 1 Ağustos 2021 sonrasıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Kesinlikle Türkiye’deyim, İstanbul’da kalacağım. Başka yere gitmem söz konusu değil. Şu anda 56 yaşındayım. 70 yaşına kadar çalışmayı düşünüyorum.

Profesyonel yöneticilikten patronluğa geçiş işareti verdi:

- Kendi şirket ve şirketlerimi kuracağım. Şirketleri kurarken ortaklarım da olacak.

Şirket konusunu biraz açtı:

- Bir Alman markası altında üretime dönük yatırım planlıyoruz. Türk sanayiinde çok kullanılan ürünleri üreteceğiz. Bir yandan o ürünlerin ithalatını azaltacağız, diğer taraftan ihracat da yapacağız. Önümüzdeki 10 yılda, her 3 yılda bir yeni projeler gelecek.

İsim vermeyi 1 Ağustos 2021 sonrasına bırakıp makine sektörüne işaret etti:

- Makine sektörü Türkiye için de, dünya için de önemli. Türkiye’de pazar lideri olan bir makine üreticisini global oyuncu haline getirmek için güçlerimizi birleştireceğiz. Şirketin tepe yönetiminde ben de olacağım.

Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı şapkasıyla bir süredir dikkati çektiği konuya vurgu yaptı:

- Almanya’daki eko-sistemi iyi biliyorum. Almanya’da özellikle küçük ölçekli şirketlerin varis problemi var. Yani, şirketleri devam ettirecek yeni kuşak sıkıntısı söz konusu. Türkiye de zaten evimiz. Alman şirketleri ile Türk şirketlerinin işbirlikleri için çalışacağım.

Yapacağı işlere bir ekleme yaptı:

- Kendi işlerimi yapmanın yanısıra bazı şirketlere “koç”luk, “mentor”luk planlarım var.

Bosch Grubu’ndaki 25 yıllık görev döneminde başarılara imza atan Steven Young, 1 Ağustos 2021’den itibaren patron olmak üzere yola çıkacak…

Yolu açık olsun…

10 yılda Türkiye’ye 2 milyar Euro’luk yatırım yapıldı

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü görevine başladığı 2011 yılına döndü:

- Geçen 10 yılda Bosch Grubu, Türkiye’ye yatırımlarını sürdürdü. 10 yıllık yatırım toplamı 2 milyar Euro’yu buldu.

İstihdama dikkat çekti:

- 2011’de 10 bin olan istihdamımız 10 yılda 18 bin kişiye yükseldi.

Ciroya işaret etti:

- 10 yıl önce 2 milyar Euro olan ciromuz 3.6 milyar Euro’ya ulaştı.

Bosch Grubu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam ihracatının yüzde 1.5’ini gerçekleştirdiğini belirtti:

- 10 yıl önce ihracatımız 1 milyar Euro idi. 2020’de ihracatımız 2.18 milyar Euro’yu buldu.

Bosch Grubu’nun Türkiye’ye son 10 yılda 2 milyar Euro’luk yatırım yapmasında Steven Young ve yönettiği ekibin başarısı büyük rol oynuyor.

Türkiye’de son 10 yılda 2 milyar Euro’luk yatırım gerçekleştiren kaç şirket var acaba?

Bana bir hasta emanet ettiler

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, iş hayatına 1988 yılında Avustralya’da Mannesman’da özel proje mühendisi olarak başladığını anımsadı:

- 1994 yılına kadar Mannesmann Rexrot’un Almanya’daki merkezi de dahil, çeşitli pozisyonlarda görev yaptım. 1995 yılında 30 yaşındayken Mannesmann Rexrot Türkiye Genel Müdürü oldum. Bosch ve Mannesmann Rexrot birleşmesini gerçekleştirdim.

2011’deki ilk buluşmamızda Bursa’daki Bosch Rexrot günlerine döndü:

- 1995’te bana bir hasta emanet ettiler. O zaman 30 kişi çalışıyordu ve 5 milyon Euro cirosu vardı.

2011’de Bosch Türkiye Genel Müdürü olduğunda Bosch Rexrot’un durumuna baktı:

- Bosch Rexrot, 2010 yılında 500 milyon Euro ciroya ulaştı. İstihdamı da 2 bin kişiyi buldu.

2011’de Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendiğini kaydetip, ekledi:

- 2015’te de görev alanım Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı şeklinde genişledi.

Bayrağı Daniel Korioth devralıyor

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanlık görevini 1 Ağustos 2021’den itibaren Daniel Korioth devralacak.

Korioth, halen Bosch Grubu’nun Macaristan ve Adriyatik Bölgesi temsilciliğinin yanısıra Macaristan Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Bosch Grubu’na 1989 yılında katılan Daniel Korioth, daha önce İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya’da üst düzey görevlerde bulundu.

1964 Lima (Peru) doğumlu olan Korioth, Budapeşte Corvinius Üniversitesi ve Alman-Macar Ticaret Odası Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

Korioth’un İstanbul’dan yöneteceği Başkanlık görevi, Türkiye başta olmak üzere 16 ülkeyi kapsıyor. Söz konusu ülkelerden bazıları şöyle:

• Birleşik Arap Emirlikler, Bahreyn, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan.