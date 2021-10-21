Botaş, 4 şirkete bölünecek ticaret ve altyapı ayrılacak

Uzun süredir Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satışı konuşuluyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına ilişkin, “Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değil” demişti. Ancak bu kez halka arz yoluyla hisse satışı olabileceği iddiaları gündemde. Bununla ilgili Bloomberg Haber Ajansı’nın dünkü haberi dikkat çekiciydi. Haberde kamu enerji şirketlerinde olası hisse satışı öncesinde yapılandırma hazırlıkları yapıldığı, adı açıklanmayan kaynaklardan bilgi olarak alınmıştı. Haberde doğalgaz ithalatçısı Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) ilk yapılandırılması amaçlanan şirketler arasında olduğu, BOTAŞ'ın doğalgaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha karlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlandığı iddia edildi. Edindiğim bilgilere göre, BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılma süreci yılsonuna kadar başlayacak. Bu yapılandırmada 4 farklı şirket ortaya çıkacak. Bu şirketlerden biri Doğalgaz Ticaret A.Ş olacak. İkincisi Doğalgaz Altyapı, üçüncüsü mevcut bir şirket olan BOTAŞ Uluslararası A.Ş, dördüncüsü de ana firma BOTAŞ olarak gerçekleşecek.

Yeniden yapılanma planına göre, halihazırda ithalatla ilgilenen departman, spot ticaret dışında ithalat faaliyetlerini de yürütmeye devam edecek. Ancak, bu departmanın yeni ithalat anlaşmaları imzalaması veya mevcut ithalat anlaşmalarının süresini uzatma yetkisine sahip olmayacak. Bu kuruluşun, şu anda Cezayir, Azerbaycan, İran, Rusya ile yapılan sözleşmeleri gibi mevcut ithalat sözleşmelerini ele alması muhtemel.

TEİAŞ'ta yapılandırma başladı

Doğalgaz altyapı şirketinin iletim, depolama ve altyapı operasyonlarını devralması da gündemde. Bu kuruluş, doğalgaz iletim ve depolama faaliyetlerini birleşik sistem operatörü olarak gerçekleştirecek ve arz güvenliğini, altyapı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak. BOTAŞ International’ın da petrol iletim ve taşıma faaliyetlerini devralması bir başka senaryo. İlk planda yapılanmadaki şirketlerin tek hissedarı BOTAŞ olarak kalacak. İleride halka arz veya yerli-yabancı ortak alımı gündeme gelebilir. Edindiğim bir başka bilgi ise Enerji Bakanlığı’nın bu yapılanma için uluslararası danışmanlık firmaları ile de temasta olduğu yönünde. Öte yandan çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına, Türkiye Elektrik İletim Anonim (TEİAŞ) ile başlanmıştı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “TEİ- AŞ'ta halka arzı yapacağız ama orada az miktarlarda olacak. Yani her halükarda çoğunluk hissesi kamunun elinde olacak” demişti.