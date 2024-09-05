  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Recep ŞENYURT
  4. "BOTAŞ, Avrupa piyasalarında daha etkin olacak"

"BOTAŞ, Avrupa piyasalarında daha etkin olacak"

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ [email protected]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) Shell ile yıllık 4 milyar met­reküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki anlaşmasının, Türkiye’ye gaz temini konusunda esneklik ve fiyat avantajı getirmesinin beklendiği bildiril­di.

Son 10 yılda LNG tesisleri ve yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FS­RU), uluslararası doğal gaz boru hatları gibi altyapı konusunda önemli yatırımları ha­yata geçiren ve enerjinin doğal gaz ayağın­da çok boyutlu strateji izleyen Türkiye, yer­li kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda 2020’de Karadeniz’de Sakar­ya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.

Yerli gazda günlük üretim 7 milyon met­reküpün üzerine çıktı. Gazın tedarikinde kaynak çeşitliliğini önceleyen politikalarla da doğal gaz merkezi olma yolunda ihracat odaklı hamlelere hız verildi. LNG tedariki­ne yönelik son anlaşma 2 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ ve Shell tarafından imzalandı. Shell, Türki­ye’ye yıllık 4 milyar metreküp LNG’yi 10 yıl süreyle tedarik edecek. 40 kargoyu kapsa­yan tedarik 2027’de başlayacak.

Hem esneklik hem de fiyat ajantajı

ICIS’in Küresel Gaz Analizleri sorumlu­su Tom Marzec-Manser, yeni Shell anlaş­masının ExxonMobil’le yapılan son anlaş­maya benzer şekilde Türkiye’nin gaz teda­rik güvenliğini kolaylaştıracağını söyledi. Marzec-Manser, “LNG sözleşmeleri, Tür­kiye için hem esneklik hem de fiyat kaldı­racı imkânı yaratacak. Bu esnek anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin iç piyasada gaza ihtiyaç duymaması durumunda Shell’den Avrupa piyasasında LNG’yi satılmak üzere başka bir yere götürmesini isteyebilir” dedi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikala­rı Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de anlaşmayı Avrupa’da LNG terminallerine boşaltım ve dolumu içermesiyli "çok komplike ve mantıklı" olarak nitelendirirken, "BOTAŞ, kendisi­ni Avrupa piyasalarında daha etkin olacak bir konuma doğru taşımaya çalışıyor” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hoplamaz: Sektör, maliyet sorununu aşarsa ihracatla büyür 08 Ağustos 2024
18 firmada 1 yılda 100 milyon TL tasarruf sağlandı 18 Temmuz 2024
“Küresel rekabet için yatırımları ertelemeyin” 04 Temmuz 2024
GES’lerde verimli hız ve su tüketimine dikkat edin” üretim, düzenli temizlikle mümkün 09 Mayıs 2024
RES’te 2024’ün sonunda 13 bin megavata ulaşacağız 25 Nisan 2024
Çatılarımız hâlâ neden boş! 21 Mart 2024
Yenilenebilir enerjide de dışa bağımlı olmayalım 10 Kasım 2023
Orta Doğu, enerji, kan ve gözyaşı… 25 Ekim 2023
Her ülke verdiği zarar kadar sorumluluk üstlenmeli 11 Ekim 2023
Enerji maliyetleri artıyor, rekabet zorlaşıyor 04 Ekim 2023