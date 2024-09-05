"BOTAŞ, Avrupa piyasalarında daha etkin olacak"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) Shell ile yıllık 4 milyar met­reküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki anlaşmasının, Türkiye’ye gaz temini konusunda esneklik ve fiyat avantajı getirmesinin beklendiği bildiril­di.

Son 10 yılda LNG tesisleri ve yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FS­RU), uluslararası doğal gaz boru hatları gibi altyapı konusunda önemli yatırımları ha­yata geçiren ve enerjinin doğal gaz ayağın­da çok boyutlu strateji izleyen Türkiye, yer­li kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda 2020’de Karadeniz’de Sakar­ya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.

Yerli gazda günlük üretim 7 milyon met­reküpün üzerine çıktı. Gazın tedarikinde kaynak çeşitliliğini önceleyen politikalarla da doğal gaz merkezi olma yolunda ihracat odaklı hamlelere hız verildi. LNG tedariki­ne yönelik son anlaşma 2 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ ve Shell tarafından imzalandı. Shell, Türki­ye’ye yıllık 4 milyar metreküp LNG’yi 10 yıl süreyle tedarik edecek. 40 kargoyu kapsa­yan tedarik 2027’de başlayacak.

Hem esneklik hem de fiyat ajantajı

ICIS’in Küresel Gaz Analizleri sorumlu­su Tom Marzec-Manser, yeni Shell anlaş­masının ExxonMobil’le yapılan son anlaş­maya benzer şekilde Türkiye’nin gaz teda­rik güvenliğini kolaylaştıracağını söyledi. Marzec-Manser, “LNG sözleşmeleri, Tür­kiye için hem esneklik hem de fiyat kaldı­racı imkânı yaratacak. Bu esnek anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin iç piyasada gaza ihtiyaç duymaması durumunda Shell’den Avrupa piyasasında LNG’yi satılmak üzere başka bir yere götürmesini isteyebilir” dedi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikala­rı Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de anlaşmayı Avrupa’da LNG terminallerine boşaltım ve dolumu içermesiyli "çok komplike ve mantıklı" olarak nitelendirirken, "BOTAŞ, kendisi­ni Avrupa piyasalarında daha etkin olacak bir konuma doğru taşımaya çalışıyor” dedi.