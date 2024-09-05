"BOTAŞ, Avrupa piyasalarında daha etkin olacak"
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) Shell ile yıllık 4 milyar metreküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki anlaşmasının, Türkiye’ye gaz temini konusunda esneklik ve fiyat avantajı getirmesinin beklendiği bildirildi.
Son 10 yılda LNG tesisleri ve yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), uluslararası doğal gaz boru hatları gibi altyapı konusunda önemli yatırımları hayata geçiren ve enerjinin doğal gaz ayağında çok boyutlu strateji izleyen Türkiye, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda 2020’de Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.
Yerli gazda günlük üretim 7 milyon metreküpün üzerine çıktı. Gazın tedarikinde kaynak çeşitliliğini önceleyen politikalarla da doğal gaz merkezi olma yolunda ihracat odaklı hamlelere hız verildi. LNG tedarikine yönelik son anlaşma 2 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ ve Shell tarafından imzalandı. Shell, Türkiye’ye yıllık 4 milyar metreküp LNG’yi 10 yıl süreyle tedarik edecek. 40 kargoyu kapsayan tedarik 2027’de başlayacak.
Hem esneklik hem de fiyat ajantajı
ICIS’in Küresel Gaz Analizleri sorumlusu Tom Marzec-Manser, yeni Shell anlaşmasının ExxonMobil’le yapılan son anlaşmaya benzer şekilde Türkiye’nin gaz tedarik güvenliğini kolaylaştıracağını söyledi. Marzec-Manser, “LNG sözleşmeleri, Türkiye için hem esneklik hem de fiyat kaldıracı imkânı yaratacak. Bu esnek anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin iç piyasada gaza ihtiyaç duymaması durumunda Shell’den Avrupa piyasasında LNG’yi satılmak üzere başka bir yere götürmesini isteyebilir” dedi.
Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de anlaşmayı Avrupa’da LNG terminallerine boşaltım ve dolumu içermesiyli "çok komplike ve mantıklı" olarak nitelendirirken, "BOTAŞ, kendisini Avrupa piyasalarında daha etkin olacak bir konuma doğru taşımaya çalışıyor” dedi.