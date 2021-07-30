Böylesi de var

Fehmi KÖFTEOĞLU

Ortaya çıktığı bölgedeki ve sektörün konaklama alanındaki ilklerden olan Barut Grubu 50 yaşında.

Grubun kurucusu baba Ali Barut ve şimdi işleri devrettiği üç oğlu; Haydar, Ahmet ve Levent, her biri kendine özgü kişilerdir. Barut ailesi ortak özellikleriyle turizmde bir rol modeldir.

Baba Ali Barut, Side balıkçı köyünde doğmuş, Girit göçmeni bir ailenin oğlu. Ali Barut terzilik ve inşaat müteahhitliğinden geçerek bundan 50 yıl önce Cennet Motel Athena ile turizme başladı.

Grubun bugün 13 otelindeki, 10.000 yatak kapasitesinde, 3.500 çalışanı ile yurtiçinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yılda 350 bin konuğa hizmet veriyor.

“Mutlu çalışan - mutlu misafir” felsefesinin uygulandığı tesislerinin tümü çevre bilinci yüksek, sürdürülebilir turizm odaklı ve doğayla iç içe. Tesislerindeki uygulamaları ve partnerleri ile ilişkileri sektörde referans alınıyor.

Çalışanlar politikası ve standartları sektörde bir tür endeks oluşturmuş, Sektörde “Barut gibi, Barut kadar” deyimleri kullanılıyor.

Bunlar grubun sektördeki yerini gösteren birkaç başlık.

Grubun bir de sosyal sorumluluk alanında sessiz sedasız yürüttüğü kimi tümüyle kendisinin, kimine sponsorluk yaptığı çok sayıda projesi var. Bunlar arasında Side Antik Kenti Kazı sponsorluğu ve Giritliler Evi Side Kent Müzesi sponsorluğu da var.

Ayrıca geleneksel hale gelen Akra Caz Festivali, Türk Rus Klasik Müzik Festivali, Meze Festivali ve Tour of Antalya Bisiklet Yarışları gibi her biri özgün ve kendi başına büyük olan toplamda ise büyük bir portföy oluşturan bu faaliyetler essiz sedasız, amiyane deyimle tantana yapılmadan yürütülüyor.

Grubu iyi tanıyanlardan Nizamettin Şen, baba Ali Barut nezdinde Barut Grubu için; “Ali Barut bundan 50 yıl önce büyük bir cesaretle turizme mütevazi yatırım olan Cennet Motel Athena ile başlangıç yaptı.

Ali Barut, o yıllarda hem turizmi öğrendi hem de yeni bir vizyon geliştirdi. Misafir olarak kabul edilen turist için sürekli yeni kalite ve çeşitlilik artırımına gidildi. Çalışanlar ve konaklayanlar için Barut otelleri bir ayrıcalık oldu” diyor.

50. yılında Barut Grubu, diğer alan ve sektörlerde de rastladığımız olumsuz kötü örnekler karşısında her açıdan farklı bir yapı.

Barut Grubu 50. yılında bu özellikleriyle “Böylesi de var” dedirtiyor.