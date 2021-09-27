Boyner, Coca-Cola’nın kahve zinciri Costa’yı geri getiriyor

Dünyaca ünlü kahve zinciri Costa, uzun bir sürenin ardından Türkiye’ye geri geliyor. Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Britanya’nın en büyük kahve zinciri Costa Coff ee’yi geri getiren ise Türkiye’nin sayılı gruplarından Boyner. Önümüzdeki günlerde Costa Coff ee’nin ilk şubesi ise İstanbul’daki Boyner Cadde’de yer alacak. 1971 yılında Londra’da Sergio ve Bruno Costa tarafından kurulan Costa Coff ee, 1995 yılında yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında Whitbread Group’a satıldı. O dönem markanın 39 mağazası bulunuyordu. Costa, büyüme stratejisi içerisinde 2009 yılında Türkiye’ye adım attı. Costa Coff ee, International Food Company (IFC) ile başlattığı Türkiye macerası Palladium AVM ve Nişantaşı'nda iki lokasyonla devam etti. Ancak Costa, beklenen büyümeyi sürdüremedi ve bir sene sonra 2010 yılında Türkiye’den ayrıldı.

Yani bir diğer anlamda Costa, Boyner ile 11 yılın ardından Türkiye’ye tekrar geri dönmüş oldu.

4.9 milyar dolara satın almıştı

Costa’nın Whitbread Group ile büyüme macerası başarılı oldu ve 23 yılın ardından 32 ülkede yaklaşık 4.000 şubeye ulaştı. Ardından devreye dünyaca ünlü içecek devi Coca-Cola girdi. Muhtar Kent’in Başkanlık görevini yürüttüğü Coca-Cola, 2018’de Coca Coff ee’yi almak için görüşmelere başladı ve Whitbread Group’a 4.9 milyar dolar teklifte bulundu. Bir süredir Costa markasını sahibi olduğu Premier Inn otel zincirinden ayırmak isteyen Whitbread Grubu, teklifi kabul etti ve satış gerçekleşti.

1.7 milyar sterlin ciro yapıyor

Costa Coff ee, 2018 yılı verilerine göre yaklaşık 1.7 milyar sterlin ciro yaptı. 200 milyon sterlin faaliyet karı açıklayan şirket yılda 250 milyon müşteriye sahip. Zincirin en önemli ayağı ise İngiltere’de. Toplamda 3 bin 883 mağazanın 2 bin 467’si İngiltere’de bulunuyor. Costa’yı alan Coca-Cola ise 37 milyar dolarlık gelire sahip. Şirketin çalışan sayısı ise 90 bin civarında.