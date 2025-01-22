Bozankaya, Çekya tarihinin en büyük projesini imzaladı

Çekya’nın en önemli kara yolu yolcu taşımacılığı ihalesi tamamlanarak imzalandı. Türk şirketi Bozankaya, başkent Prag’a 50 milyon dolara 70 troleybus üretecek. Çekyalı dev Skoda, Türk şirketin ihaleyi kazanma sürecine itirazda bulunmuştu.

Türkiye, son dönemde dünyanın hemen he­men bölgesine otobüs ihraç ediyor. Koç Grubu, Sa­bancı Holding, Anadolu Grubu gibi devlerin oyun kurucu ol­duğu sektörde Otokar, Karsan, Temsa, Isuzu ve Bozankaya, dünyaca ünlü markalarla yarı­şır halde. Özellikle Avrupa, bu rekabetin en yoğun olduğu böl­ge. Çekya’nın başkenti Prag’ın caddelerinde Otokar’ın üreti­mi olan Iveco Streetway ya da Temsa’nın elektrikli otobüsle­rini görmeniz mümkün.

Çek­ya şimdilerde, tarihinin en bü­yük toplu taşıma ihalesini ta­mamlamak üzere. Türk şirketi Bozankaya, Prag yönetimi ta­rafından ihale edilen 70 tro­leybüs anlaşmasını kazanarak imzaladı. Prag Toplu Taşıma Şirketi (DPP) ile Bozankaya arasında gerçekleşen imza ile Türk şirketi, kentin 131, 137, 176, 191 ve 201 numaralı hat­lara yeni araçlar tasarlaya­cak. Yaklaşık 50 milyon dolar­lık anlaşma, uzun süredir Çek­yalı dev Skoda’nın itirazlarına maruz kalmıştı.

Çekya’nın en önemli otomotiv şirketi olan Skoda Transportation, Türk şirketi Bozankaya’nın zaferi­ne itiraz etmiş ve iddia edilen yetkisiz kamu desteği ile tes­limat programları hakkındaki şüpheler konusunda endişele­rini dile getirmişti. Yeni üreti­lecek araçlar, Polonyalı üretici Medcom’un elektrikli bileşen­leriyle donatılan yeni Bozan­kaya SNG T12 DPP troleybüs­leri olarak belirlendi. 12 metre uzunluğunda ve üç kapıya sa­hip olacak araçta, 32’si oturan olmak üzere 82 yolcuya kadar taşıma kapasitesi var.

Daha önce Romanya’nın Ti­misoara şehri için troleybüs ve İtalya’nın Napoli şehri için tramvaylar üreten Bozanka­ya’nın kazandığı ihale Çekya tarihindeki en büyük troley­büs işi olmasının yanı sıra en uzun süreli siparişlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Skoda itiraz etmişti

Bozankaya’nın kazandığı ihale en fazla Temsa’nın da or­tağı olan Skoda’yı etkilemişti. Kendi ülkesinde Türk üretici­ye mağlup olan Skoda Electric, ihale sonrasında Çekya’da iti­razda bulunmuştu. Skoda baş­vurusunda, Türk üreticinin yasadışı kamu yardımı almış olabileceğini ileri sürmüştü. Ayrıca Türk üreticinin tesli­mat tarihlerini de sorgulamış­tı.

İtiraz belgesinde, “Teslim tarihi ile ilgili olarak, seçilen tedarikçinin teklifinde davacı, araçların nakliyesi, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) dışında­ki ülkelerden ithalatı ile ilgili prosedürlerin tamamlanma­sı dikkate alındığında, bunun gerçekçi olmayan bir tarih ol­duğunu belirtmiştir” denil­mişti. Ancak Çekya devleti, yerli üretici Skoda’nın itiraz­larını reddetmişti.

20 çalışanla kuruldu, şimdi bin 400 kişiye iş veriyor

1989 yılında Almanya’da Murat Bozankaya tarafından bir Ar-Ge şirketi olarak kuru­lan Bozankaya, 2003 yılında toplu taşıma yatırımları için Türkiye’ye yöneldi. Türki­ye’deki faaliyetlerine 20 çalı­şanla başlayan Bozankaya, bu­gün 150 Ar-Ge mühendisi ve Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık bin 400 çalışanı ile faaliyet gös­teriyor.

Ankara Sincan’da 100 bin metrekarelik bir alana ku­rulu üretim merkezinde metro, tramvay, trambüs ve elektrik­li otobüs üreten şirket, Türki­ye’nin ilk yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten şirketi unva­nına sahip. Türkiye’nin ilk al­çak tabanlı tramvayını ve bo­jisini tasarlayan şirket, ayrıca Türkiye’nin ilk metro ihracatı­nı gerçekleştirdi.

2015 yılında ABD merkezli bir pazar araş­tırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan’ın “Avrupa’da Yılın Şirket” ödülünü alan şir­ket, Romanya’nın Temeşvar kenti için ürettiği akülü tram­vaylar Bozankaya’ya, Avrupa Demiryolu Kümelenmeleri Gi­rişimi (ERCI) tarafından ödül­lendirilerek, 2021 yılında “Av­rupa’nın En Yenilikçi Şirketi” unvanını kazandırdı.