Bozankaya, Çekya tarihinin en büyük projesini imzaladı
Çekya’nın en önemli kara yolu yolcu taşımacılığı ihalesi tamamlanarak imzalandı. Türk şirketi Bozankaya, başkent Prag’a 50 milyon dolara 70 troleybus üretecek. Çekyalı dev Skoda, Türk şirketin ihaleyi kazanma sürecine itirazda bulunmuştu.
Türkiye, son dönemde dünyanın hemen hemen bölgesine otobüs ihraç ediyor. Koç Grubu, Sabancı Holding, Anadolu Grubu gibi devlerin oyun kurucu olduğu sektörde Otokar, Karsan, Temsa, Isuzu ve Bozankaya, dünyaca ünlü markalarla yarışır halde. Özellikle Avrupa, bu rekabetin en yoğun olduğu bölge. Çekya’nın başkenti Prag’ın caddelerinde Otokar’ın üretimi olan Iveco Streetway ya da Temsa’nın elektrikli otobüslerini görmeniz mümkün.
Çekya şimdilerde, tarihinin en büyük toplu taşıma ihalesini tamamlamak üzere. Türk şirketi Bozankaya, Prag yönetimi tarafından ihale edilen 70 troleybüs anlaşmasını kazanarak imzaladı. Prag Toplu Taşıma Şirketi (DPP) ile Bozankaya arasında gerçekleşen imza ile Türk şirketi, kentin 131, 137, 176, 191 ve 201 numaralı hatlara yeni araçlar tasarlayacak. Yaklaşık 50 milyon dolarlık anlaşma, uzun süredir Çekyalı dev Skoda’nın itirazlarına maruz kalmıştı.
Çekya’nın en önemli otomotiv şirketi olan Skoda Transportation, Türk şirketi Bozankaya’nın zaferine itiraz etmiş ve iddia edilen yetkisiz kamu desteği ile teslimat programları hakkındaki şüpheler konusunda endişelerini dile getirmişti. Yeni üretilecek araçlar, Polonyalı üretici Medcom’un elektrikli bileşenleriyle donatılan yeni Bozankaya SNG T12 DPP troleybüsleri olarak belirlendi. 12 metre uzunluğunda ve üç kapıya sahip olacak araçta, 32’si oturan olmak üzere 82 yolcuya kadar taşıma kapasitesi var.
Daha önce Romanya’nın Timisoara şehri için troleybüs ve İtalya’nın Napoli şehri için tramvaylar üreten Bozankaya’nın kazandığı ihale Çekya tarihindeki en büyük troleybüs işi olmasının yanı sıra en uzun süreli siparişlerden biri olma özelliğini taşıyor.
Skoda itiraz etmişti
Bozankaya’nın kazandığı ihale en fazla Temsa’nın da ortağı olan Skoda’yı etkilemişti. Kendi ülkesinde Türk üreticiye mağlup olan Skoda Electric, ihale sonrasında Çekya’da itirazda bulunmuştu. Skoda başvurusunda, Türk üreticinin yasadışı kamu yardımı almış olabileceğini ileri sürmüştü. Ayrıca Türk üreticinin teslimat tarihlerini de sorgulamıştı.
İtiraz belgesinde, “Teslim tarihi ile ilgili olarak, seçilen tedarikçinin teklifinde davacı, araçların nakliyesi, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden ithalatı ile ilgili prosedürlerin tamamlanması dikkate alındığında, bunun gerçekçi olmayan bir tarih olduğunu belirtmiştir” denilmişti. Ancak Çekya devleti, yerli üretici Skoda’nın itirazlarını reddetmişti.
20 çalışanla kuruldu, şimdi bin 400 kişiye iş veriyor
1989 yılında Almanya’da Murat Bozankaya tarafından bir Ar-Ge şirketi olarak kurulan Bozankaya, 2003 yılında toplu taşıma yatırımları için Türkiye’ye yöneldi. Türkiye’deki faaliyetlerine 20 çalışanla başlayan Bozankaya, bugün 150 Ar-Ge mühendisi ve Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık bin 400 çalışanı ile faaliyet gösteriyor.
Ankara Sincan’da 100 bin metrekarelik bir alana kurulu üretim merkezinde metro, tramvay, trambüs ve elektrikli otobüs üreten şirket, Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten şirketi unvanına sahip. Türkiye’nin ilk alçak tabanlı tramvayını ve bojisini tasarlayan şirket, ayrıca Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştirdi.
2015 yılında ABD merkezli bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan’ın “Avrupa’da Yılın Şirket” ödülünü alan şirket, Romanya’nın Temeşvar kenti için ürettiği akülü tramvaylar Bozankaya’ya, Avrupa Demiryolu Kümelenmeleri Girişimi (ERCI) tarafından ödüllendirilerek, 2021 yılında “Avrupa’nın En Yenilikçi Şirketi” unvanını kazandırdı.