Brexit sürecinin fikri haklar dünyasına getirdikleri

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması süreci bilindiği gibi uzun zamandır gündemde yerini koruyor. Üstelik bazı basın yayın organları, yaşanan iniş çıkışlar nedeni ile süreci “arapsaçına dönen ayrılık” olarak nitelendirmekte. Elbette herhangi bir ülkenin, bu kadar köklü bir organizasyondan ayrılmasının ticari birçok sonucu olacağından, konunun her yönü ile ele alınması hassasiyet gerektiriyor. Bu hassasiyetten ötürü İngiltere-Avrupa Birliği görüşmelerinin netleşmesi ve uygulamaya dönüşmesinin zaman alması beklenen bir durum olsa gerek ancak bu durumdan etkilenecek olan ülke ve kişilerin, sürecin uzaması nedeni ile planlama yapabilmek için kolay yol alamadıkları da aşikar. Dolayısı ile şu aşamada tüm dileğimiz bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonlanması.

Brexit konusundaki yankılanmalar fikri haklar dünyasında ise biraz daha net ve aşamalı şekilde ilerliyor. İngiltere’deki birçok marka ve patent vekili, başvuru sahiplerinin başvuru ve belgelerinde hak kayıplarına uğramamaları için gereken özenin gösterilmesi konusunda meslektaşlarını 2020 Ocak ayından bu yana uyarıyorlar.

Brexit konusu tasarım ve markası olan başvuru sahiplerini özellikle ilgilendiriyor. Çünkü tasarım ve markaların Avrupa Birliği ülkelerinde korunmasını sağlayan bazı başvuru sistemleri var. Marka için EUTM, tasarım için ise RCD adı verilen bu sistemler sayesinde tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde korumadan yararlanmak mümkün.

Brexit sürecinin bahsedilen başvuru türleri ile ilgili süreçte hassasiyet gerektiren noktalarını ele almak isterim.

Öncelikle 2020-2021 arası Brexit konusunda “geçiş süreci” olarak adlandırılmakta. Bu süre zarfında daha önce başvurusu yapılmış ya da belgesi alınmış Avrupa Birliği tasarım ve markaları, İngiltere’de korunmaya devam ediyor olacak. Geçiş süreci sonlandıktan sonra yapılması gerekenler ise başvurusu devam eden ve belge süreci sonuçlanan marka ve tasarımlarda farklı şekilde ele alınıyor.

Başvurusu devam eden marka ve tasarımlar

2021 Ocak ayına gelindiğinde henüz tescile bağlanmamış marka ve tasarım başvuruları için, geçiş sürecinin sonlanmasından itibaren 9 ay içinde İngiltere’ye başvuru yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak başvurularda başvuru tarihi Avrupa Birliği başvurusunun yapıldığı tarih olarak muhafaza edilecektir. Bu nedenle henüz tescille sonuçlanmamış AB marka ve tasarım başvurusu yapan kişiler, belirtilen süreye uyarak İngiltere’de başvuru yapmazlarsa başvuru tarihi ile ilgili süre kaybı yaşayacaklardır.

Avrupa Birliği’nde tescilli marka ve tasarımı bulunanlar

31 Aralık 2020 tarihine kadar tescil edilip yayımlanan tüm marka ve tasarımlar, herhangi ek bir işlem yapılmaksızın 2021 itibarı ile İngiltere’de geçerli bir tescile sahip olacaklar ve EUTM ve RCD başvurularının tanıdığı haklar aynı şekilde İngiltere başvurusuna da aktarılacak. Bu işlem otomatik olarak yapılacak ve ücretsiz olacaktır.

2021 itibarı ile İngiltere’de koruma

2021 itibarı ile tasarım ve/veya markasını Avrupa Birliği ve İngiltere’de korumak isteyenler, Avrupa Birliği için ayrı İngiltere için ayrı başvuru yapmak durumundadırlar. Dolayısı ile 2021 itibarı ile İngiltere AB’den ayrı bir statüde varlığını sürdürecek ve İngiltere’de geçerli bir başvurudan söz edebilmek için ayrıca ulusal bir başvuru yapılması gerekecektir.

Sonuç

Fikri haklar açısından yapılacaklar sıra ile ve net bir şekilde ortaya konmuş durumdadır. Sürelere dikkat edilmesi ve gereken aşamalarda İngiltere’de yetkin bir marka vekili ile çalışılması halinde devam eden başvurular açısından sorun yaşanması kolaylıkla önlenebilecektir.