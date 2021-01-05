Brexit, TC/UK STA, EORI

Yeni yıla güzel bir haberle başladık…

Birleşik Krallık (UK) adı ile anılan İngiltere, Galler, İskoçya ile beraber Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak için uzun süredir yürüttükleri görüşmeleri, oldukça çalkantılı süreçlerden geçtikten sonra bitirip AB’den resmen ve fiilen ayrılmış bulunuyorlar.

Brexit adı konulmuş bulunan bu ayrılmanın, Türkiye ile olan ticareti de etkilemesi ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yeni bir ticaret anlaşmasının yapılmaması halinde, Türk tarafına yaklaşık 2.4 milyar ABD Doları zarar verebileceği konuşuluyordu.

Bunun nedeni de Birleşik Krallık’ın AB’den ve dolayısıyla Gümrük Birliği’nden ayrılması sonucunda, AB ile Türkiye arasında geçerli olan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde her iki ülkenin birbirlerine, ithalat ve ihracat sırasında uyguladıkları tavizlerin ortadan kalkacak olması idi.

Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılmasının hemen arkasından UK ile Türkiye arasında, uzun zamandır görüşmeleri yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2020’nin son günlerinde imzalandı.

Türk dış ticaret bürokrasisinin, STA’nın tam zamanında imzalanıp hayata geçirilmesi için gösterdiği çaba takdire değer, ellerine ve emeklerine sağlık.

Bu imza ile de her iki ülke ihracatçıları ve ithalatçılarının, karşılıklı ticarette karşılaşabilecekleri olası güçlüklerin önüne geçildi.

STA’ların kuralı gereği iç onay sürecinden geçilmesi şartı vardır.

Ancak bu STA, iç onay süreçlerinin tamamlanmasına kadar geçecek süre beklenmeden karşılıklı olarak 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilecek.

Bu anlaşma ile ihracatçılarımız Birleşik Krallığa daha önce AB ile olan Gümrük Birliği çerçevesinde yaptıkları gibi ihracatlarına devam edebilecekler.

Yaptığım araştırmalarda STA’nın detayı konusunda, yayınlanan bildiriler dışında Türkçe bir metin bulamadım.

Ancak 31.12.2020 tarihinde yayınlanan ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından, parlamentoya sunulmak üzere yayınlanmış bulunan İngilizce bir belgeye erişim sağlayabildim. İlgilenen dostlarımız belgeye bu adresten ulaşabilirler. https://www.gov. uk/government/publications/ continuing-the-uks-trade-relationship- with-turkey-parliamentary- report

Bu arada dostlarımızdan birisinin müşterisi olan İngiltere’deki bir firmadan gelen uyarı mesajı dikkatimizi tekrar EORI numarasına çekti. “Economic Operators Registration and Identification Number/Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik numarası” olarak bilinen ifadenin kısaltılmış simgesi olan EORI numarasının Birleşik Krallık için GB ön takılı ve Kuzey İrlanda için ise XI ön takılı olarak alınması gerekiyor. AB ülkelerinde olduğu gibi, ithalat ve ihracat işlemlerinin hızlı ve doğru kontrolü ve izlenmesi için kullanılan EORI numarası bundan böyle Birleşik Krallık için de devam edilecek.

Bu numarayı almamış olan ihracatçılarımızın malları gümrüklerde bekleyebilir ve alıcılarına yüklü maliyetler getirerek, ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatabilir. Bu nedenle Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’ya ihracat yapacak dostlarımızın EORI numarası almak için https://www. gov.uk/eori adresine girerek işlem yapmalarını salık veririm.