Brezilya, kriminal inceleme bitince uçağımızı bırakacak

2019 yılı Temmuz ayı başlarında “Forum İstanbul 2023 Platformu”nun kurucusu Şeref Özgencil aradı:

- Platformumuzun Başkanlığını yürüten Ethem Sancak’la birlikte “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” toplantısıyla ilgili programı sayın Vali, Belediye Başkanı ve Oda Başkanı ile görüşmek üzere Sivas’a gideceğiz. Ethem Bey bizi özel uçakla götürecek.

16 Temmuz 2019 günü Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Ethem Sancak’a sordum:

- Uçak aldığınızı duymamıştım. Uçak sizin mi?

Seyahat hazırlıklarıyla ilgilenen Şeyhmuz Özkan’ı işaret etti:

- Uçak bu arkadaşların. Sağolsunlar işimiz olduğunda bizi misafir ediyorlar.

Sivas ve dönüşte uğradığımız Malatya’ya günübirlik seyahat sırasında Özal döneminde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların kullanımı için alınan ATA ve GAP uçaklarının yeni sahibinin Affan Yatırım Holding olduğunu öğrendim.

Şeyhmuz Özkan’a uçakların alım fiyatlarını sordum, şu bilgileri paylaştı:

Eski ATA uçağı: TC-GVA, 2 milyon 050 bin dolara alındı. 4.5 milyon dolar da ayrıca masraf edildi.

TC-GVA, 2 milyon 050 bin dolara alındı. 4.5 milyon dolar da ayrıca masraf edildi. Eski GAP uçağı:TC-GVB, 1 milyon 450 bin dolara alındı. 5 milyon dolar masraf edildi.

Ardından ekledi:

- Şu an uçaklar, Affan Yatırım Holding bünyesindeki ACM Air Charter şirketi tarafından hava taksi olarak ticari faaliyetlerine hiç aksama olmadan devam ediyor.

Bir süre sonra Affan Yatırım Holding’in konkordato haberlerini gördüm, Özkan’la konuştum, nedenini şöyle anlattı:

- Bankalar kredilerimizi yenilemedi. Ek kredi vermede isteksiz davrandı. Kredi geri ödeme yükümüz arttı. Tahsilat yapamaz olduk.

Derken geçen hafta Airporthaber.com sitesindeki bir haber WhatsApp gruplarında dolaşmaya başladı:

Eski Başbakanlık uçağında onlarca valiz kokain…

Haberin detayı şöyleydi:

- İspanya’nın Malaga şehrinden hareket eden TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak, Brezilya’nın Ceara eyaletinde Fortaleza’ya indi. Gümrük muhafaza ekipleri valizlerde yüklü miktarda kokain yakaladı. Uçakta bulunan İspanyol yolcu gözaltına alındı.

Haberde uçuş ekibinin sorgulanmak üzere havaalanında tutulduğu bilgisi yer aldı:

- Uçağın sonraki rotası Brüksel olarak bildirildi.

Daha sonra haberin detayları başka kaynaklardan da yansıdı:

Brezilya’nın Fortaleza Havaalanı’nda ACM Havayolları’na ait TC-GVA uçağında piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde olan 1 ton 304 kilo kokain yakalandı.

Yolcu Gonzales Valdes ve pilot Veli Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru serbest bırakıldı ve Türkiye’ye döndü.

Bu haberler üzerine Şeyhmuz Özkan’la konuştum. Öncelikle Gonzales Valdes’in kendilerinden ilk kez uçak kiraladığını belirtti:

- Gonzales Valdes’i tanımıyoruz. Daha önce uçak kiralaması da söz konusu olmadı.

Uçağın olay öncesi seferleriyle ilgili bilgi verdi:

- Aynı ekip İstanbul-Astana uçtu. Oradan yolcu alıp İzmir’e geçti. İzmir’den Riyad’a geçti. Riyad’dan Kraliyet Ailesi’nden yolcuları Malaga’ya götürdü. Malaga’dan da Brezilya’ya uçuş gerçekleşti.

Tutuklanan pilotun kokain işinin içinde olup olmadığını merak ettim, yanıtladı:

- Ne işi olur. Brezilya’ya da ilk kez gitmiş. Eğer uçuş ekibinin işin içinde olduğu gibi bir şüphe oluşsaydı diğer pilot, teknisyen ve hostesi bırakmazlardı. Onlar döndü. Sadece kaptan pilot orada kaldı.

Uçağın akıbetini sordum, şu yanıtı verdi:

- Kriminal inceleme sürüyor. Bittiğinde bırakacaklar…

1.3 ton kokain trafiğinin arkasında kimler var? Bu trafiği yönetenler ACM Holding ve TC-GVA uçağını özellikle mi seçti?

Bu ve daha çok sayıda sorunun yanıtı inceleme-soruşturma sonrası alınacak.

Türkiye için işin en üzücü yanı, bir zamanlar adı ATA olan ve Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, bakanlara hizmet veren uçağın, uyuşturucu trafiğine bulaştırılması oldu…

Bu olayda da görüldüğü gibi adının, kuyruk numarasının değişmiş olması, geçmişi silemiyor…

Uçağı kiralayanla ilgili ön araştırma yapmak gerekiyor

TÜRKİYE’de önde gelen bazı şirketlerin, iş insanlarının uçaklarına işletme hizmeti veren bir şirketin genel müdürüne sordum:

- Özel iş jetleri kiralanırken, kiralayan şirket ve iş insanı ile ilgili araştırma yapılıyor mu?

Yanıtladı:

- Biz ön araştırma yapmadan asla kiralama işlemini gerçekleştirmiyoruz. Genelde müşterilerimiz tanıdık, bildik isimler oluyor. Adımız kirli işlere bulaşmasın diye titiz davranıyoruz.

Brezilya’daki operasyonda 1.3 ton kokainle yakalanan ACM Holding’e ait uçakla ilgili şu gözlemini paylaştı:

- 2 yolcu, 30 tane aynı tipte valiz. 10’u siyah, 10’u pembe, 10’u mavi. Belirgin şekilde ortada saçmalık olduğunu gösteriyor.

Uçuş ekiplerinin de dikkatli davranması gerektiğini belirtti:

- Uçuş ekipleri, bizim araştırmamızın dışında dikkatli davranıyor.

Çok sayıda valiz yükleneceği zaman kiralayanın uçağın kapasitesini özellikle sorduğunu kaydetti:

- 30 valizde toplam 1.3 ton kokain. Yani, valizlerin her biri çok ağır olmalı. Bu durumda uçuş ekiplerinin dikkatli davranıp, uçağın sahibine, işletmecisine durumu bildirmesi gerekiyor.

Araya girip şu noktaya dikkat çektim:

- Parayı bastırmak uçak kiralamaya yetiyor mu?

Şu yanıtı verdi:

- Parayı bastırmak uçağı kiralamaya yetse bile operasyon sırasında her şekilde vazgeçilebilir.